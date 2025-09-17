Cadre et perspectives d’adoption du cloud AWS

Le CAF AWS regroupe les capacités en six perspectives :

Entreprise Personnes Gouvernance Plateforme Sécurité Opérations

Chaque perspective comprend un ensemble de capacités que les parties prenantes concernées possèdent ou gèrent tout au long du parcours de transformation cloud.

Le cadre d’adoption du cloud AWS a été développé pour répondre à la demande croissante de transformation numérique et à la nécessité d’exploiter le potentiel du cloud computing. Si le CAF d’AWS est conçu pour les parcours de migration AWS, ses pratiques sont souvent intégrées aux technologies des partenaires de systèmes cloud et adaptées à d’autres plateformes cloud.

Alors que les entreprises subissent une pression croissante pour moderniser leurs opérations, la migration vers le cloud est devenue essentielle pour renforcer l’agilité, l’évolutivité et favoriser des technologies de pointe telles que l’automatisation des processus, l’analytique en temps réel et l’intelligence artificielle (IA).

Selon une étude réalisée en 2025 par Synergy Research Group, les dépenses des entreprises en services cloud ont atteint 99 milliards de dollars USD dans le monde, soit une augmentation de plus de 20 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre 2024. L’étude explique cette croissance par l’explosion de l’IA générative et par la demande généralisée d’infrastructures cloud pour prendre en charge les workloads pilotées par l’IA.1