Cadre et perspectives d’adoption du cloud AWS

Le cadre d’adoption du cloud AWS fournit une feuille de route complète et structurée pour aider les entreprises à se transformer numériquement et à accélérer l’adoption du cloud. Il s’agit de bonnes pratiques, de conseils et d’outils qui permettent d’aligner la technologie sur les personnes, les processus et les objectifs de l’entreprise.
Le CAF AWS regroupe les capacités en six perspectives :
Chaque perspective comprend un ensemble de capacités que les parties prenantes concernées possèdent ou gèrent tout au long du parcours de transformation cloud.
Le cadre d’adoption du cloud AWS a été développé pour répondre à la demande croissante de transformation numérique et à la nécessité d’exploiter le potentiel du cloud computing. Si le CAF d’AWS est conçu pour les parcours de migration AWS, ses pratiques sont souvent intégrées aux technologies des partenaires de systèmes cloud et adaptées à d’autres plateformes cloud.
Alors que les entreprises subissent une pression croissante pour moderniser leurs opérations, la migration vers le cloud est devenue essentielle pour renforcer l’agilité, l’évolutivité et favoriser des technologies de pointe telles que l’automatisation des processus, l’analytique en temps réel et l’intelligence artificielle (IA).
Selon une étude réalisée en 2025 par Synergy Research Group, les dépenses des entreprises en services cloud ont atteint 99 milliards de dollars USD dans le monde, soit une augmentation de plus de 20 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre 2024. L’étude explique cette croissance par l’explosion de l’IA générative et par la demande généralisée d’infrastructures cloud pour prendre en charge les workloads pilotées par l’IA.1
Le CAF d’Amazon Web Services (AWS) aide un large éventail de parties prenantes (par exemple, les PDG, les directeurs financiers, les DSI, les directeurs techniques, les équipes DevOps et les architectes de solutions cloud) à atteindre leurs objectifs technologiques et commerciaux. Il offre de nombreux avantages, et notamment :
Le CAF d’AWS fournit des conseils sur mesure pour aider les entreprises à déplacer leurs workloads vers le cloud de manière sécurisée, conforme et rentable. Au lieu d’adopter une approche universelle, il suit une procédure structurée qui accélère la transformation cloud en alliant capacités et phases stratégiques.
Le cadre commence par énoncer 47 capacités discrètes à travers 6 perspectives clés. Ensembles, elles représentent la capacité d’une entreprise à déployer des ressources (par exemple, des personnes, des technologies, d’autres actifs) grâce à des processus qui produisent des résultats spécifiques.
Le cadre identifie ensuite quatre domaines de transformation essentiels à la mise en œuvre d’une stratégie cloud réussie, avant de guider les entreprises à travers quatre phases itératives de transformation cloud qui s’appuient les unes sur les autres.
Les perspectives du CAF d’AWS sont centrées sur les capacités essentielles et fournissent des conseils normatifs suivis par des milliers d’entreprises pour améliorer leur préparation au cloud et accélérer leur transformation.
Les six perspectives du CAF d’AWS font chacune l’objet d’un livre blanc :
Les investissements dans le cloud doivent être en phase avec la stratégie. La perspective commerciale vise à s’assurer que ces investissements accélèrent tant la transformation numérique que la réalisation des objectifs de l’entreprise. Elle met également l’accent sur la création de valeur et l’optimisation financière.
Capacités de base :
L’efficacité des changements technologiques dépend des personnes qui les mettent en œuvre. La perspective Personnes vise à stimuler le changement au sein de l’entreprise et à combler le fossé entre la technologie et les objectifs métier. Elle accélère le parcours cloud pour aider les entreprises à promouvoir une culture axée sur la croissance et l’apprentissage continus.
Capacités de base :
Les projets cloud nécessitent une supervision coordonnée. La perspective Gouvernance établit des cadres pour la gestion des opérations cloud tout en optimisant la valeur et en gérant les risques.
Capacités de base :
L’infrastructure cloud regroupe des composants matériels et logiciels qui s’associent pour offrir l’évolutivité, la flexibilité et l’accessibilité dont les entreprises modernes ont besoin. La perspective Plateforme permet de créer une plateforme d’entreprise cloud hybride et évolutive. Elle se concentre sur la modernisation des workloads existantes et la mise en œuvre de nouvelles solutions cloud natives telles que les services AWS (par exemple, Lambda) ou les technologies tierces.
Capacités de base :
Garantir la protection des données à chaque phase de la stratégie de migration vers le cloud est essentiel pour renforcer la sécurité. La perspective Sécurité met l’accent sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des workloads cloud.
Capacités de base :
Les environnements cloud nécessitent une surveillance et une maintenance continues pour atteindre un niveau de performance optimal. La perspective Opérations établit des processus et des pratiques pour une gestion efficace du cloud, en veillant à ce qu’ils apportent systématiquement de la valeur et qu’ils répondent aux exigences de l’entreprise.
Capacités de base :
Le cadre d’adoption du cloud AWS identifie quatre grands domaines qui doivent changer pour assurer une transformation cloud réussie.
Les entreprises font migrer et modernisent leur infrastructure et leur plateforme de données sur site pour profiter des capacités cloud.
Les équipes numérisent, automatisent et optimisent les opérations de l’entreprise pour améliorer l’efficacité et l’agilité.
Les entreprises réinventent leurs modèles opérationnel et économique, et restructurent leurs équipes pour soutenir la transformation cloud.
Les entreprises développent et lancent des produits et services innovants grâce aux technologies cloud.
En s’appuyant sur les capacités essentielles et les domaines de transformation, le CAF d’AWS énonce quatre phases incrémentielles de la transformation cloud :
Les entreprises identifient la manière dont la technologie cloud pourra accélérer leurs résultats. Cette phase comprend des ateliers qui aident les équipes à évaluer les opportunités de transformation et à établir les bases des projets de transformation numérique.
Les équipes comparent les capacités actuelles de l’entreprise aux exigences de la transformation cloud. Grâce à des évaluations structurées, les entreprises identifient les lacunes en matière de capacités et élaborent des plans d’action pour y remédier.
Les entreprises mettent en œuvre des projets pilotes dans les environnements de production, tout en développant des solutions qui démontrent une valeur métier mesurable. Cette phase vise à valider les stratégies cloud par le biais de déploiements concrets et contrôlés.
Les initiatives pilotes éprouvées s’étendent à leur portée prévue à mesure que les entreprises constatent les avantages attendus de leur transformation cloud. Cette phase marque l’adoption complète du cloud et la réalisation des objectifs stratégiques.
Le cadre AWS Well-Architected fournit aux architectes cloud bonnes pratiques et conseils pour créer une infrastructure sécurisée, performante et rentable pour l’ensemble de leurs applications et workloads. Il se compose de conseils spécialisés, d’ateliers pratiques et de l’outil AWS Well-Architected, une ressource gratuite de le console de gestion AWS qui permet d’évaluer les workloads, d’identifier les zones à haut risque et de suivre les améliorations.
Le cadre s’articule autour de six piliers fondamentaux :
L’intégration de l’IA dans les infrastructures d’entreprise continue de s’accélérer. Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value (IBV) menée auprès de 2 900 dirigeants du monde entier, les workflows alimentés par l’IA, dont beaucoup sont pilotés par l’IA agentique,devraient passer de 3 % à 25 % entre 2004 et 2026.
Le potentiel de transformation de l’IA et du machine learning (ML) est désormais pris en compte par les stratégies d’adoption cloud. AWS a publié deux guides pour aider les entreprises à réussir leur transformation pilotée par l’IA :
Ces deux outils aident les entreprises à appliquer les principes du CAF aux cas d’utilisation de l’IA, en veillant à ce que les investissements dans l’IA s’alignent sur les objectifs de transformation numérique et apportent une valeur commerciale mesurable.
