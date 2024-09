IBM et ses partenaires ont développé ensemble des solutions de sécurité et de stockage pour répondre aux différents besoins d’AMBSE.

Avant toute chose, l’équipe IBM Security a procédé à une analyse des lacunes et a élaboré des recommandations pour la création d’un SOC capable d’automatiser les tâches, de renforcer les défenses et d’assurer une vigilance constante face aux menaces entrantes.

« Nous accueillons des événements parmi les plus médiatisés au monde : l’échec n’est donc pas une option », affirme Carlton Powers, responsable sécurité des systèmes d’information chez AMBSE. « Notre solution de sécurité doit pouvoir évoluer en même temps que notre activité. Nous avons choisi IBM pour créer un centre opérationnel de sécurité ultra-performant, capable de protéger le MBS contre toute tentative malveillante ».

Pour ce faire, l’équipe compte mettre en œuvre trois solutions :

IBM Security Randori Recon

Pour vous protéger efficacement des attaques, pensez comme un pirate. Pour ce faire, l’équipe IBM Security s’appuie sur Randori Recon, une solution de gestion de la surface d’attaque conçue pour identifier les vulnérabilités des réseaux complexes, découvrir les risques et prioriser la résolution.

IBM Security QRadar Suite

Seul un système moderne de détection et de réponse aux menaces optimisé par l’IA permet de faire face à l’évolution des menaces. Pour mettre fin au problème « trop de menaces et pas assez d’yeux », AMBSE a choisi IBM Security QRadar Suite. Cette solution exploite la puissance de l’IA pour trier les menaces, à savoir ignorer les activités inoffensives et signaler aux analystes en cybersécurité les incidents de sécurité plus graves, avec à la clé une protection renforcée et une équipe de cybersécurité plus efficace.

IBM X-Force

L’équipe d’analystes de cybersécurité de renommée mondiale d’IBM fournira un support continu à AMB, en surveillant, en analysant et en prévenant les menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Opérant dans plus de 170 pays à travers le monde, l’équipe X-Force bénéficie d’une vision globale des renseignements sur les menaces, identifiant de nouveaux vecteurs d’attaque avant qu’ils ne vous atteignent.

Un système de stockage plus robuste était nécessaire pour répondre à deux exigences : les énormes fichiers vidéo 4K diffusés sur le panneau Halo et les milliers d’heures de contenu vidéo HD des caméras de sécurité qui assurent une surveillance continue dans et autour du stade.

IBM s’est rapproché de Flagship Solutions Group, partenaire commercial d’IBM, pour concevoir et mettre en œuvre un environnement de stockage hybride de niveau entreprise basé sur IBM Storage Scale System, qui consolide toutes les workloads de fichiers et d’objets dans un seul pool de stockage défini par logiciel d’une capacité de 18 pétaoctets.

« IBM nous a présenté une solution d’infrastructure distinctive qui nous a permis de gérer efficacement toutes les données stockées, y compris les vidéos d’événements et de sécurité, dans un emplacement centralisé », déclare Sherry Millette, directrice principale de l’infrastructure informatique chez AMBSE. « Cette solution s’est révélée très avantageuse pour nous, car la normalisation et la consolidation des données nous ont permis de réduire notablement les coûts. »