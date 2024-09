IEHP est l’un des 10 plus grands programmes de santé Medicaid et le plus grand plan Medicare-Medicaid à but non lucratif du pays. Avec un réseau de plus de 6 000 prestataires et plus de 2 000 employés, IEHP dessert plus de 1,3 million de résidents des comtés de Riverside et de San Bernardino inscrits au plan Medicaid ou Cal MediConnect (plan Medicare-Medicaid).



À propos de Simpler Consulting, une société IBM

Simpler fait partie d’IBM Watson Health. Depuis près de 30 ans, l’équipe de Simpler collabore avec des clients pour les accompagner et leur permettre d’améliorer rapidement leurs indicateurs de performance financiers et non financiers. La valeur de Simpler réside dans sa capacité à travailler avec les clients pour développer un système d’applications et implémenter des améliorations systématiques qui facilitent les performances à long terme et une croissance durable.

À propos de Watson Health

Watson Health est un partenaire de données, d’analyse et de technologie pour le secteur de la santé. Soutenus par l’innovation d’IBM et les analyses d'IBM Watson, nous nous engageons à contribuer à la création d’écosystèmes de santé plus intelligents. Grâce à la combinaison de notre expertise sectorielle approfondie en matière de santé, de données et d’analyses, d’informations exploitables et de notre réputation en matière de sécurité et de confiance, Watson Health collabore avec ses clients et partenaires pour les aider à simplifier les processus, à mieux comprendre les informations, à réaliser des avancées plus rapides et à améliorer l’expérience des personnes dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ibm.com/watson-health.