À l’issue d’une procédure complète d’appel d’offres, Biorasi a sélectionné IBM Watson Health et sa solution IBM Clinical Development.

« Nous avons trouvé beaucoup de points communs avec ce qu’IBM proposait, y compris ce que nous pensons être important pour la recherche clinique », déclare Roberto Silberwasser, vice-président Science des données et biométrie chez Biorasi.

À ce titre, l’intérêt pour l’adaptation à des processus et technologies plus performants pour fournir aux patients les traitements dont ils ont besoin était partagé.

Dès la mise en œuvre d’IBM Clinical Development, l’équipe de Biorasi a pu constater la commodité du processus de création.

« IBM Clinical Development est très convivial », explique Sara Vaidya, directrice de la gestion des données chez Biorasi. « Tous nos utilisateurs de la gestion des données aux équipes cliniques de gestion de projet exploitent la solution IBM Clinical Development à son plein potentiel, car elle est vraiment facile à utiliser. »

La préparation de la saisie électronique des données (EDC) comprend la saisie des données des essais cliniques sous différentes formes et leur validation pour toutes les phases d’essai. Plus une plateforme de gestion des données cliniques est intuitive, plus les données d’essais cliniques peuvent être saisies et analysées rapidement. Cependant, de nombreuses solutions sont complexes et incohérentes en phase de création et peuvent nécessiter des compétences de programmation particulières. De plus, pour créer et publier une étude, la norme pour ces captures est de 73 jours, selon Biorasi. Le reporting dans certaines bases de données utilisant d’autres applications EDC peut prendre encore plus de temps, parfois près de 80 jours.

Grâce à la solution IBM Clinical Development, l’équipe de Biorasi a pu mener à bien son étude plus rapidement avec un temps moyen de déploiement EDC d’à peine 4 à 6 semaines.

Pour Sara Vaidya, les workflows de la solution y sont pour beaucoup, car ils sont spécifiquement conçus pour aider l’équipe à répondre à ses besoins et exigences particuliers.

« Lorsque quelqu’un me demande pourquoi nous utilisons IBM Clinical Development, je leur dis toujours qu’il y a plusieurs raisons », explique-t-elle. « C’est une plateforme entièrement adaptable, personnalisable et évolutive qui nous permet de prendre en charge toutes sortes d’essais. »

« L’interface ne nécessite pas de programmation manuelle pour l’accès à des fonctionnalités supplémentaires. » Selon eux, IBM Clinical Development a aidé l’équipe Biorasi à « travailler plus vite et plus intelligemment ». C’est essentiel lors de la création de bases de données d’étude, car cela permet de réaliser d’importantes économies de temps et d’argent.