¿Qué es la optimización del almacenamiento y por qué es importante?

La optimización del almacenamiento es el proceso de mejora del almacenamiento de datos para reducir costes, mejorar el rendimiento y utilizar mejor la capacidad disponible.
Un aspecto importante de la optimización global de datos, la optimización del almacenamiento implica estrategias y tecnologías (como la deduplicación y compresión de datos para mejorar la eficiencia. Estos enfoques ayudan a las empresas a gestionar los volúmenes masivos de datos no estructurados asociados a la inteligencia artificial (IA) y otras cargas de trabajo con gran cantidad de datos.
Con la aceleración de la adopción de la IA, la optimización del almacenamiento se ha vuelto esencial para que las organizaciones escalen y apoyen sus iniciativas de IA. Según Mordor Intelligence, el tamaño del mercado de almacenamiento de datos se estimó en 250 770 millones de dólares en 2025.¹ Se espera que alcance los 483 900 millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,05 %.
La necesidad de soluciones de almacenamiento de datos que puedan soportar las intensas demandas informáticas de la IA y el machine learning (ML) impulsa este crecimiento. La necesidad de protegerse contra la pérdida de datos causada por cortes, fallos del sistema o ciberataques también impulsa este crecimiento.
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Muchos de los datos que las organizaciones gestionan hoy en día consisten en enormes conjuntos de datos formados por datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Los datos no estructurados (por ejemplo, imágenes, vídeos, documentos y datos de sensores) no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales. Como resultado, las herramientas y métodos tradicionales generalmente no se pueden utilizar para su procesamiento y análisis.
Al mismo tiempo, las empresas están bajo presión para aprovechar los datos preparados para la IA que sean accesibles y fiables, lo que contribuye a la integridad de los datos.
Los modelos de IA generativa también están cambiando los requisitos de almacenamiento. Estos modelos fundacionales y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se adaptan continuamente, produciendo conjuntos de datos masivos. Las organizaciones necesitan soluciones de almacenamiento escalables y distribuidas (por ejemplo, sistemas de archivos distribuidos, almacenamiento de objetos) para gestionar la cantidad de datos producidos por las cargas de trabajo de la IA.
En última instancia, sin un almacenamiento mejorado para gestionar estas nuevas demandas, las organizaciones se encuentran con cuellos de botella que ralentizan el rendimiento de la IA, aumentan los costes y los desafíos de gestión de datos que limitan su capacidad de escalar la IA con éxito.
La optimización del almacenamiento consta de componentes interrelacionados que gestionan el rendimiento, la capacidad y los costes de almacenamiento a lo largo del ciclo de vida de los datos. En conjunto, estas técnicas también son la base del almacenamiento para IA, un conjunto de sistemas diseñados específicamente para satisfacer las demandas de rendimiento y escalabilidad de las cargas de trabajo de IA.
Las siguientes son algunas técnicas importantes de optimización del almacenamiento:
La deduplicación de datos es el proceso de identificar datos duplicados y almacenarlos solo como una única copia. Esta función reduce los tiempos de copia de seguridad mediante el análisis de los datos a nivel de archivo o Block Storage .
La compresión implica detectar patrones y redundancias, codificar datos de manera más eficiente y disminuir el tamaño de los archivos, todo mientras se mantiene un acceso de alta velocidad.
Ambas técnicas eliminan la redundancia y reducen la huella de almacenamiento de una organización.
Las tecnologías de semiconductores, como el almacenamiento flash y las unidades SSD, ofrecen la velocidad y la baja latencia que requieren las cargas de trabajo que exigen un alto rendimiento.
A diferencia de los discos giratorios, el almacenamiento flash accede a los datos de forma electrónica a la velocidad de la memoria, lo que elimina los retrasos mecánicos y aumenta el rendimiento general.
La organización por niveles de almacenamiento mueve automáticamente los datos al tipo de almacenamiento adecuado en función de los patrones de acceso y el coste.
Los datos activos (a los que se accede con frecuencia) se almacenan en unidades flash de alto rendimiento. Los datos poco activos (a los que se accede ocasionalmente) se trasladan a unidades SSD estándar y los datos inactivos (a los que se accede muy raramente) se migran a niveles de almacenamiento en disco o en la nube.
El archivado de datos consiste en mover los datos más antiguos o aquellos a los que se accede con poca frecuencia a un sistema de almacenamiento a largo plazo optimizado para la capacidad en lugar del rendimiento, lo que libera espacio de almacenamiento de alta calidad para las cargas de trabajo activas, al tiempo que se mantiene el acceso a los datos archivados cuando sea necesario.
El aprovisionamiento ligero asigna capacidad de almacenamiento a medida que las aplicaciones consumen espacio físico, en lugar de reservar grandes bloques de entrada. Este enfoque evita el sobreaprovisionamiento y mejora las tasas de uso, lo que disminuye las inversiones en hardware.
La automatización del software gestiona las operaciones y los flujos de trabajo con una intervención humana limitada.
Los sistemas automatizados predicen las necesidades de capacidad, optimizan la ubicación de los datos y responden a las demandas de carga de trabajo en tiempo real, disminuyendo el esfuerzo manual a medida que los entornos se vuelven más complejos.
La arquitectura de nube híbrida combina el almacenamiento local para las operaciones críticas de rendimiento con el almacenamiento en la nube para los depósitos y archivos, lo que permite a las organizaciones escalar dinámicamente sin inversión de capital.
La práctica de DLM establece políticas que determinan cómo se mueven los datos a través de los niveles de almacenamiento desde la creación hasta la eliminación. También define los periodos de retención, los calendarios de migración y las normas de eliminación en función del valor empresarial y los requisitos normativos.
Las empresas implementan la optimización del almacenamiento a través de una serie de tecnologías y soluciones, entre las que se incluyen las tecnologías que se describen a continuación:
La optimización del almacenamiento ofrece diversos beneficios que ayudan a las organizaciones a gestionar las cargas de trabajo actuales basadas en IA y con un uso intensivo de datos.
Las organizaciones pueden aplicar la optimización del almacenamiento a casos de uso empresarial en diversas cargas de trabajo y entornos:
Las aplicaciones de IA exigen un almacenamiento de alto rendimiento que pueda manejar conjuntos de datos masivos y también controlar los costes. La optimización ofrece la velocidad que necesitan los modelos de IA para el entrenamiento y la inferencia, al tiempo que gestiona la colocación de los datos en entornos de nube híbrida.
Las estrategias de copia de seguridad modernas requieren un almacenamiento eficaz que se escale sin comprometer las funciones de recuperación. Las técnicas de optimización reducen la huella de almacenamiento, refuerzan la resiliencia operativa y ayudan a cumplir los requisitos de cumplimiento.
Las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) generan conjuntos de datos enormes que dependen de un rendimiento extremo y una baja latencia. Los sistemas de almacenamiento optimizados proporcionan el rendimiento que exigen las cargas de trabajo computacionales, al tiempo que simplifican la gestión de los datos y favorecen la productividad de los investigadores.
La optimización del almacenamiento reduce la huella general de TI de una organización, ofrece un rendimiento uniforme en todas las aplicaciones y se integra con las plataformas de virtualización para mejorar la eficiencia del almacenamiento sin afectar a la disponibilidad.
Los siguientes pasos estratégicos ayudan a las organizaciones a optimizar el almacenamiento.
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1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030). Mordor Intelligence. 22 de junio de 2025