¿Qué es la resiliencia operativa?

Los grandes eventos disruptivos, ya sean ciberataques, cortes de energía o fallos del sistema, son inevitables. Ninguna organización o empresa es inmune. La resiliencia operativa va más allá de la recuperación ante desastres tradicional mediante la gestión proactiva de eventos imprevistos. Este enfoque requiere identificar qué servicios son más importantes para la empresa y garantizar que permanezcan estables y se recuperen rápidamente.

Las empresas abordan cada vez más la necesidad de resiliencia operativa. Según una investigación de BCI y Riskonnect, el 70 % de las organizaciones cuentan ahora con programas de resiliencia operativa y un 10 % adicional está en proceso de desarrollar uno.¹ La adhesión a las buenas prácticas es el controlador más común para desarrollar estas estrategias, con el cumplimiento normativo en segundo lugar.

Aunque la resiliencia operativa es vital para todas las empresas, ciertos sectores requieren capacidades sólidas. Las instituciones financieras son especialmente vulnerables a los incidentes de seguridad y a los riesgos cibernéticos. Deben proteger los datos de los clientes, mantener la estabilidad del sistema financiero y cumplir con regulaciones estrictas, o de lo contrario corren el riesgo de perder su reputación y la confianza de los clientes. Del mismo modo, las organizaciones sanitarias son responsables de garantizar la continuidad de la atención durante los eventos adversos y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de privacidad de los datos confidenciales de los pacientes.