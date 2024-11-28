Cómo construir una estrategia exitosa de continuidad del negocio

La continuidad del negocio es la capacidad de una organización para mantener las funciones empresariales críticas y minimizar el tiempo de inactividad en caso de crisis. Ejemplos de este tipo de crisis son los ciberataques, los fallos en la cadena de suministro , los cortes inesperados de electricidad, etc.

Estas interrupciones son caras. Según el informe Cost of a Data Breach de IBM , el coste medio global de una vulneración de datos (solo un resultado potencial de una interrupción) aumentó un 10% con respecto al año pasado y alcanzó su importe más alto hasta la fecha.

Una sólida gestión de la continuidad del negocio (BCM), que incluya la implementación de estrategias exitosas de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, ayuda a evitar paradas prolongadas, infracciones costosas y peligrosas, etc.