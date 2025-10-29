Estrategia y buenas prácticas de migración a Kubernetes

Una estrategia de migración a Kubernetes consiste en un plan paso a paso para mover aplicaciones y cargas de trabajo a un entorno en contenedores, incluidas las buenas prácticas para un resultado exitoso.

A medida que las empresas modernizan las aplicaciones y adoptan tecnologías basadas en la nube, como microservicios, necesitan plataformas de orquestación de contenedores para gestionar de forma fiable y eficiente las cargas de trabajo de nube híbrida y multinube.

Como plataforma dominante de orquestación, Kubernetes permite a las empresas migrar a la nube, facilitando la transición de aplicaciones heredadas a entornos nativos de la nube.

Según un estudio de 2024 de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), la adopción nativa de la nube ha alcanzado el 89 %, y el 93 % de las organizaciones ahora están utilizando, pilotando o evaluando Kubernetes1.

Para llevar a cabo una migración fluida a Kubernetes, las organizaciones necesitan una estrategia sólida que implique una planificación cuidadosa diseñada para aprovechar las oportunidades empresariales y tecnológicas, al tiempo que se superan los retos.