Asset-Management

Was ist Utility-Asset-Management (Asset-Management im Versorgungssektor)?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Veröffentlicht 22. Juni 2026

Asset-Management für Versorgungsunternehmen definiert

Utility-Asset-Management (UAM) ist die systematische Überwachung und Lebenszyklusverwaltung der physischen Assets, die Versorgungsunternehmen nutzen, wie Stromnetze, Übertragungsleitungen, Wasserversorger und Umspannwerke.

Ziel dieses Prozesses ist es, die physische Zuverlässigkeit zu maximieren, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten. Weltweit wird laut Fortune Business Insights der Markt für das Asset-Management voraussichtlich bis 2031 7,29 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,52% entspricht.

Die milliardenschwere Branche modernisiert sich mit Enterprise-Asset-Management Software-Lösungen, die mit künstlicher Intelligenz (KI), vorausschauender Analyse und dem Internet der Dinge (IoT) integriert sind. Das Anlagenmanagement im Versorgungssektor führt zu soliden Geschäftsergebnissen, indem es die betriebliche Effizienz steigert und datengestützte Entscheidungen ermöglicht.

Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value zeigt, dass Manager im Versorgungssektor diesen Wandel bereits bemerken. Die Umfrage ergab, dass 94 % der Führungskräfte im Versorgungssektor erwarten, dass KI „innerhalb der nächsten 3 Jahre einen wesentlichen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten wird“. Darüber hinaus geben 88 % an, dass die Technologie einen messbaren Wettbewerbsvorteil bringen wird.

Aus einer breiteren Perspektive ist der übergeordnete Managementprozess auf makroökonomischer Ebene über UAM das Infrastruktur-Asset-Management (IAM). Diese Praxis umfasst die Überwachung aller öffentlichen Einrichtungen, Straßen und Brücken, während sich das Anlagenmanagement der Versorgungsunternehmen auf Energie, Wasser und andere wesentliche Verbraucherdienstleistungen konzentriert. Energie-Asset-Management (EAM) ist eng verwandt, unterscheidet sich jedoch im Umfang, mit einem ganzheitlichen Fokus auf Assets zur Stromerzeugung und verteilte Ressourcen wie Windparks und Kraftwerke.

Insbesondere die Energieversorgungsbranche konzentriert sich weiterhin auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensziele (ESG), die Netzstabilität und die Klimaneutralität in den nächsten 25 Jahren. Dieser Übergang erfordert einen ganzheitlicheren Grid-Asset-Management-Ansatz und die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für alle Betriebsabläufe.

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Warum das Asset-Management für Versorgungsunternehmen wichtig ist

Teams im Versorgungssektor sehen sich mit alternder Infrastruktur, wechselnden Wartungsplänen und strenger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert. Lösungen für das Management von Versorgungsanlagen helfen Teams, strategischere Entscheidungen zu treffen, die direkt Betriebsbudgets, Investitionsplanung und Wartung beeinflussen.

Unabhängig davon hat ungeplante Ausfallzeit direkte Auswirkungen auf Umsatz und Reputation eines Unternehmens. Die Überwachung des Zustands von Anlagen der Energieversorgungsunternehmen ist entscheidend, um risikoreiche, veraltete Anlagen zu identifizieren, bevor sie ausfallen. Vorausschauende Wartung und präventive Wartungsstrategien treiben das moderne Utility-Asset-Management voran.

Der Ansatz stützt sich auf historische Daten und Echtzeitdaten, um die physische Infrastruktur aufrechtzuerhalten und langfristige Infrastrukturprognosen durchzuführen. Indem Anbieter reaktive Wartung auf prädiktive Strategien umstellen, holen sie das Beste aus ihrem Asset-Bestand heraus und maximieren die Lebensdauer des Assets.

Anbieter im Versorgungssektor unterliegen strengen regulatorischen Compliance-Standards in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Betrieb. Software und Tools für das Anlagenmanagement von Versorgungsunternehmen können Anbieter automatisch an Vorschriften und Normen erinnern und ihnen so helfen, Bußgelder oder Verstöße zu vermeiden.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Kernkomponenten des Asset-Managements für Versorgungsunternehmen

Das Anlagenmanagement von Versorgungsunternehmen besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten:

  • Asset-Bestand und Zustandsbewertung: Diese Komponenten bilden die Grundlage des Asset-Managements. Im Asset-Bestand werden alle physischen Assets des Versorgungsunternehmens katalogisiert, einschließlich seiner Standorte und spezifischen Details. Mit der Zustandsbewertung wird der aktuelle physische Zustand bewertet und geschätzt, wie lang die Lebensdauer vor einem Ausfall ist.
  • Asset-Lebenszyklusmanagement: Im Asset-Management in der Versorgung wird mit dem Asset-Lebenszyklusmanagement die physische Infrastruktur von Beschaffung bis zur Entsorgung geregelt. Das Ziel während des gesamten Prozesses ist es, die Kosten zu senken und die Ausfallzeit zu minimieren, indem Echtzeitdaten und Analysen verwendet werden, um von einer Phase in die nächste überzugehen.
  • Risiko- und Kritikalitätsbewertung: Bei Risiko- und Kritikalitätsbewertungen werden Assets anhand ihrer Ausfallwahrscheinlichkeit bewertet und priorisiert. Teams bewerten und ordnen Assets nach Kritikalität ein, um das Geschäftsrisiko zu quantifizieren. Diese Assetbewertungen dienen als Grundlage für gezielte Strategien zur Schadensbegrenzung und zeigen, wo Versorgungsunternehmen Ressourcen bereitstellen sollten.
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Berichtspflichten: Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Bereich des Asset-Managements von Versorgungsunternehmen erfordert eine kontinuierliche Überwachung der Anlagen, um die Einhaltung der Vorgaben von Bund, Ländern und Kommunen sicherzustellen. Lösungen für das Asset-Management im Versorgungssektor können einen einheitlichen Rahmen für Konsistenz über alle Abteilungen hinweg schaffen und die Datenerfassung automatisieren, um eine saubere und konsistente Dokumentation zu gewährleisten.

Arten von Versorgungsbereichen, für die Asset-Management erforderlich ist

Versorgungsunternehmen haben eine Vielzahl von Assets und erfordern unterschiedliche Ansätze zur Instandhaltung der physischen Infrastruktur.

Wasserversorgung

Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen wie Kläranlagen, Verteilungsleitungen und Stauseen erfordern eine genaue Aufsicht. Durch ein effektives Asset-Management kann sichergestellt werden, dass Wasseraufbereitungsanlagen die Sicherheitsvorschriften einhalten und Leckagen in Echtzeit erkennen.

Asset-Management-Systeme sind besonders wichtig für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, da sie kontinuierlich arbeiten und wenig Raum für Fehler lassen. Der Ansatz für Wasserversorgungsunternehmen ist eine proaktive Wartungsstrategie, die auf historischen Daten und Echtzeitüberwachung basiert.
Energieversorgung

Kraftwerke, Umspannwerke, Strommasten und intelligente Netzsteuerungssysteme sind Beispiele für die Arten von Elektrizitätsversorgungsanlagen, die verwaltet werden müssen. Energieversorgungsunternehmen liefern Strom für Privathaushalte, Unternehmen und Industriebetriebe und sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil der kritischen Infrastruktur.

Lösungen für das Asset-Management helfen bei der Verwaltung komplexer Netzinfrastrukturen durch fortschrittliche Messtechnik und ermöglichen eine präzise Prognose des Strombedarfs, was eine strategischere Ressourcenallokation und ein besseres Risikomanagement fördert.
Gasversorgung

Gasversorgungsunternehmen sind für die Versorgung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden mit Erdgas zuständig. Gasversorgungsunternehmen stellen einen großen Teil des Energiesektors dar und konzentrieren sich auf die Sicherheit der Gasversorgung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Gas ist eine besonders sensible Versorgungsinfrastruktur, da Gasleitungen für das tägliche Leben unverzichtbar sind. Asset-Management-Prozesse können sicherstellen, dass Gasangebot und -nachfrage durch ein umfassendes Verteilungs- und Managementsystem ausgeglichen werden.
Abfallmanagement

Die Abfallwirtschaft spielt eine sichtbare und unverzichtbare Rolle im Alltag. Die meisten Menschen wissen, wann bei ihnen die Müllabfuhr kommt, oder haben eine andere Möglichkeit, ihren Abfall zu entsorgen.

Der Abfallwirtschaftssektor ist für den Umweltschutz, die öffentliche Gesundheit und das städtische Management in Großstädten von entscheidender Bedeutung. Dieser Sektor umfasst die Abfallsammlung, den Transport und die Verteilung von Abfällen, das Recycling und die Entsorgung. Regulierungsbehörden verschärfen die Umweltstandards und das Deponienmanagement wird immer komplexer, was einen robusten präventiven Wartungsansatz erfordert.
Erneuerbare Energie

Bei erneuerbaren Energieversorgungsunternehmen handelt es sich um physische Energieanlagen – wie Windkraftanlagen oder Solarpaneele –, die in ein bestehendes Energieversorgungssystem integriert sind. Diese erneuerbaren Energieversorger beziehen Energie aus natürlichen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft.

Erneuerbare physische Assets benötigen spezifische Wartungsstrategien, die abgelegene Standorte und Witterungseinflüsse berücksichtigen. Dieser Sektor ist auf die Optimierung der Anlagenleistung, die Kapazitätsplanung und die Prognose der Energieproduktion angewiesen.

Wichtige Herausforderungen im Asset-Management für Versorgungsunternehmen

Versorgungseinrichtungen sind für den Alltag unerlässlich. Die meisten Menschen bemerken es sofort, wenn der Strom ausfällt. Die meisten Menschen bemerken sofort einen Stromausfall und erkennen das typische Klickgeräusch eines Gasherds, wenn sich das Gas nicht entzündet. Versorgungsinfrastrukturen sind unverzichtbar, damit nicht nur das Licht anbleibt, sondern auch der Müll abgeholt wird und Familien jederzeit über sauberes Trinkwasser verfügen.

Untersuchungen des Oak Ridge National Laboratory haben ergeben, dass große Stromausfälle die US-Stromkunden allein 2024 121 Milliarden USD kosteten. Dieser Anstieg stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber den in der Studie berichteten Vorjahren dar.

Und laut dem True Cost of Downtime Report 2024 von Siemens verlieren die 500 größten Unternehmen der Welt durch ungeplante Ausfallzeiten jährlich fast 1,4 Billionen US-Dollar. Die jährlichen Ausfallkosten entsprechen 11 % ihres Umsatzes.

Die Kritikalität der Versorgungsunternehmen birgt auch einige bemerkenswerte Herausforderungen. Eine umfassende Strategie für das Asset-Management im Versorgungssektor wird dazu beitragen, diese anhaltenden Schwierigkeiten zu mindern:

  • Veraltete Infrastruktur: Viele Versorgungsassets sind alt oder veraltet und bedürfen einer sofortigen Modernisierung. Eine alternde Infrastruktur kann zu schwerwiegenden Ausfällen und Unterbrechungen führen, die den Betrieb Zeit und Geld kosten. Asset-Management-Lösungen für Versorgungsunternehmen können dazu beitragen, Wartungsstrategien von reaktiv auf vorausschauend umzustellen, sodass Ausfälle vor ihrem Auftreten erkannt werden.
  • Begrenzte Budgets: Budgetbeschränkungen zwingen Unternehmen, konkurrierende Anforderungen wie alternde Infrastrukturreparaturen, Wartungskosten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu priorisieren. Notfallreparaturen sind extrem teuer und können die begrenzten Mittel, die der Betrieb möglicherweise anderweitig einsetzen könnte, binden. Mit einem datengestützten Instandhaltungsansatz im Asset-Management lassen sich diese Mittel optimal nutzen.
  • Komplexe regulatorische Compliance: Je nach Versorgungsmanagement-Asset müssen Unternehmen mehrere Frameworks mit unterschiedlichen Vorgaben verwalten. Diese Herausforderung kann erhebliche Reibungen und Verzögerungen bei der Einreichung von Pflichtberichten verursachen, was das Unternehmen einem Risiko aussetzt. Lösungen für das Asset-Management von Versorgungsunternehmen können dabei helfen, ein zentrales Datensystem mit integrierten Datenanalysen und automatisierten Compliance-Auslösern zu schaffen.
  • Fragmentierte Datensysteme: Kritische Daten von GIS-, SCADA- und Ausfallsystemen befinden sich oft in Silos, was eine einheitliche Übersicht über die Abläufe verhindert. Asset-Manager müssen Daten manuell zusammenfügen, was zu ineffektiver Entscheidungsfindung führt. Das Asset-Management in Versorgungsunternehmen kann eine einheitliche Datenplattform bieten, um Daten in einer einzigen Ansicht oder einem agentischen Workflow zu konsolidieren.
  • Steigender Umweltdruck: Der Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt geht mit strengen Vorgaben zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und zum Umgang mit Schadstoffen wie Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), auch bekannt als „Ewigkeitschemikalien“, einher. Für ein effizientes Management in der Versorgung ist ein gut organisiertes System zur Wartung unerlässlich, andernfalls drohen den Unternehmen hohe Geldstrafen und möglicherweise auch Prozesskosten. Lösungen für das Asset-Management im Versorgungssektor bieten KI-gestützte Plattformen zur Überwachung des Lebenszyklus von Anlagen und zur Nutzung von Erkenntnissen aus der vorausschauenden Wartung, um Anlagen aus der Ferne zu verwalten.

Best Practices im Asset-Management für Versorgungsunternehmen

Assets im Versorgungssektor und der Ansatz zur Verwaltung der Assets hängen von der Art, Größe und dem Umfang ab. Es gibt jedoch einige allgemeine Best Practices, die man befolgen sollte.

  1. Erstellen Sie einen umfassenden Asset-Bestand: Führen Sie sämtliche Asset-Daten in einer zentralen Datenbank zusammen. Erfassen Sie dabei den Standort, das Alter, den Hersteller, den aktuellen Zustand sowie die Wartungshistorie. Standardisieren Sie Benennungskonventionen und erstellen Sie einheitliche Kategorien für alle Außendienst- und Verwaltungsteams.
  2. Bewerten Sie Kritikalität und Risiko: Priorisieren Sie entscheidende Assets und bewerten Sie sie danach, wie entscheidend sie für den Betrieb sind. Bewerten Sie die Folgen eines Asset-Ausfalls und nutzen Sie diese Daten, um strategische Entscheidungen zu treffen. Die Budgets sollten auf der Grundlage der kritischsten Versorgungsassets verteilt werden.
  3. Entwickeln Sie einen strategischen Asset-Managementplan: Priorisieren Sie Aktivitäten und setzen Sie auf vorausschauende statt auf reaktive Instandhaltung. Wählen Sie die richtigen Tools und Technologien, die mit den Zielen und Vorgaben des Unternehmens übereinstimmen.
  4. Implementieren Sie die richtige Technologie: Wählen Sie die am besten geeigneten Technologien und Tools aus, die den Anforderungen der Assets entsprechen. Eine Lösung für das Asset-Management im Versorgungssektor sollte verschiedene Asset-Typen verwalten und gleichzeitig eine große Menge eingehender Informationen bewältigen können. Ziehen Sie KI-gestützte Technologie und Tools wie ein CMMS-System in Betracht, um Daten über Assets zu erfassen, die Lebenszykluskosten von Assets zu verwalten und Assets im Hinblick auf ihre Langlebigkeit instand zu halten.
  5. Umstellung von reaktiver zu vorausschauender Wartung: Gehen Sie zu präventiven und prädiktiven Instandhaltungsstrategien über und lösen Sie den veralteten Run-to-Failure-Ansatz ab. CMMS-Plattformen automatisieren Arbeitsaufträge und erstellen Inspektions- und Serviceaufgaben, bevor Probleme auftreten.
  6. Etablieren Sie KPI- und kontinuierliche Verbesserungsschleifen: Überwachen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPI), wie etwa die mittlere Reparaturzeit (MTTR), die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) und die Verfügbarkeit von Assets. Bewerten Sie die Asset-Management-Aktivitäten regelmäßig, um zu beurteilen, wie die Strategie funktioniert und ob sie noch den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht.

Tools und Technologie zur Unterstützung des Asset-Managements für Versorgungsunternehmen

Es gibt verschiedene Tools und Technologien zur Unterstützung des Asset-Managements im Versorgungssektor. Die Art hängt von den Anforderungen des jeweiligen Assets und des Betriebs ab:

  • KI und vorausschauende Analyse: Mit KI und maschinellem Lernen (ML) lassen sich Anomalien bei Anlagen erkennen und Ausfälle im Field Service Management prognostizieren. Mithilfe von KI-gestützter Software können Drohnen- oder Satellitenbilder analysiert werden, um Anomalien und Mängel wie beispielsweise Korrosion an Rohrleitungen oder Beschädigungen an Isolatoren zu erkennen.
  • CMMS- und EAM-Systeme: CMMS- und EAM-Systeme sind Wartungssoftwareoptionen, die von verschiedenen Unternehmen verwendet werden. Diese Systeme fassen Asset-Historie und Wartungslogs in einem einzigen, einheitlichen Dashboard zusammen, das allen Teams zur Verfügung steht.
  • Digitale Zwillinge: Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Darstellung eines Assets oder Systems. Er dient dazu, eine virtuelle Nachbildung eines physischen Assets zu erstellen und Unternehmen dabei zu helfen, die Auswirkungen dieses Assets zu verstehen. Der Ansatz kann die Asset-Leistung optimieren und Führungskräften helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
  • IoT und Sensornetzwerke: IoT-Geräte und Zustandsüberwachungssensoren können den Zustand von Assets in Echtzeit verfolgen. Intelligente Zähler sind ein Beispiel für fortschrittliche digitale Geräte, die Echtzeitdaten erzeugen und potenzielle Probleme vorhersehen, bevor sie ausfallen.

Autoren

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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