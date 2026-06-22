Utility-Asset-Management (UAM) ist die systematische Überwachung und Lebenszyklusverwaltung der physischen Assets, die Versorgungsunternehmen nutzen, wie Stromnetze, Übertragungsleitungen, Wasserversorger und Umspannwerke.
Ziel dieses Prozesses ist es, die physische Zuverlässigkeit zu maximieren, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten. Weltweit wird laut Fortune Business Insights der Markt für das Asset-Management voraussichtlich bis 2031 7,29 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,52% entspricht.
Die milliardenschwere Branche modernisiert sich mit Enterprise-Asset-Management Software-Lösungen, die mit künstlicher Intelligenz (KI), vorausschauender Analyse und dem Internet der Dinge (IoT) integriert sind. Das Anlagenmanagement im Versorgungssektor führt zu soliden Geschäftsergebnissen, indem es die betriebliche Effizienz steigert und datengestützte Entscheidungen ermöglicht.
Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value zeigt, dass Manager im Versorgungssektor diesen Wandel bereits bemerken. Die Umfrage ergab, dass 94 % der Führungskräfte im Versorgungssektor erwarten, dass KI „innerhalb der nächsten 3 Jahre einen wesentlichen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten wird“. Darüber hinaus geben 88 % an, dass die Technologie einen messbaren Wettbewerbsvorteil bringen wird.
Aus einer breiteren Perspektive ist der übergeordnete Managementprozess auf makroökonomischer Ebene über UAM das Infrastruktur-Asset-Management (IAM). Diese Praxis umfasst die Überwachung aller öffentlichen Einrichtungen, Straßen und Brücken, während sich das Anlagenmanagement der Versorgungsunternehmen auf Energie, Wasser und andere wesentliche Verbraucherdienstleistungen konzentriert. Energie-Asset-Management (EAM) ist eng verwandt, unterscheidet sich jedoch im Umfang, mit einem ganzheitlichen Fokus auf Assets zur Stromerzeugung und verteilte Ressourcen wie Windparks und Kraftwerke.
Insbesondere die Energieversorgungsbranche konzentriert sich weiterhin auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensziele (ESG), die Netzstabilität und die Klimaneutralität in den nächsten 25 Jahren. Dieser Übergang erfordert einen ganzheitlicheren Grid-Asset-Management-Ansatz und die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für alle Betriebsabläufe.
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Teams im Versorgungssektor sehen sich mit alternder Infrastruktur, wechselnden Wartungsplänen und strenger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert. Lösungen für das Management von Versorgungsanlagen helfen Teams, strategischere Entscheidungen zu treffen, die direkt Betriebsbudgets, Investitionsplanung und Wartung beeinflussen.
Unabhängig davon hat ungeplante Ausfallzeit direkte Auswirkungen auf Umsatz und Reputation eines Unternehmens. Die Überwachung des Zustands von Anlagen der Energieversorgungsunternehmen ist entscheidend, um risikoreiche, veraltete Anlagen zu identifizieren, bevor sie ausfallen. Vorausschauende Wartung und präventive Wartungsstrategien treiben das moderne Utility-Asset-Management voran.
Der Ansatz stützt sich auf historische Daten und Echtzeitdaten, um die physische Infrastruktur aufrechtzuerhalten und langfristige Infrastrukturprognosen durchzuführen. Indem Anbieter reaktive Wartung auf prädiktive Strategien umstellen, holen sie das Beste aus ihrem Asset-Bestand heraus und maximieren die Lebensdauer des Assets.
Anbieter im Versorgungssektor unterliegen strengen regulatorischen Compliance-Standards in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Betrieb. Software und Tools für das Anlagenmanagement von Versorgungsunternehmen können Anbieter automatisch an Vorschriften und Normen erinnern und ihnen so helfen, Bußgelder oder Verstöße zu vermeiden.
Das Anlagenmanagement von Versorgungsunternehmen besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten:
Versorgungsunternehmen haben eine Vielzahl von Assets und erfordern unterschiedliche Ansätze zur Instandhaltung der physischen Infrastruktur.
Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen wie Kläranlagen, Verteilungsleitungen und Stauseen erfordern eine genaue Aufsicht. Durch ein effektives Asset-Management kann sichergestellt werden, dass Wasseraufbereitungsanlagen die Sicherheitsvorschriften einhalten und Leckagen in Echtzeit erkennen.
Asset-Management-Systeme sind besonders wichtig für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, da sie kontinuierlich arbeiten und wenig Raum für Fehler lassen. Der Ansatz für Wasserversorgungsunternehmen ist eine proaktive Wartungsstrategie, die auf historischen Daten und Echtzeitüberwachung basiert.
Kraftwerke, Umspannwerke, Strommasten und intelligente Netzsteuerungssysteme sind Beispiele für die Arten von Elektrizitätsversorgungsanlagen, die verwaltet werden müssen. Energieversorgungsunternehmen liefern Strom für Privathaushalte, Unternehmen und Industriebetriebe und sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil der kritischen Infrastruktur.
Lösungen für das Asset-Management helfen bei der Verwaltung komplexer Netzinfrastrukturen durch fortschrittliche Messtechnik und ermöglichen eine präzise Prognose des Strombedarfs, was eine strategischere Ressourcenallokation und ein besseres Risikomanagement fördert.
Gasversorgungsunternehmen sind für die Versorgung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden mit Erdgas zuständig. Gasversorgungsunternehmen stellen einen großen Teil des Energiesektors dar und konzentrieren sich auf die Sicherheit der Gasversorgung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Gas ist eine besonders sensible Versorgungsinfrastruktur, da Gasleitungen für das tägliche Leben unverzichtbar sind. Asset-Management-Prozesse können sicherstellen, dass Gasangebot und -nachfrage durch ein umfassendes Verteilungs- und Managementsystem ausgeglichen werden.
Die Abfallwirtschaft spielt eine sichtbare und unverzichtbare Rolle im Alltag. Die meisten Menschen wissen, wann bei ihnen die Müllabfuhr kommt, oder haben eine andere Möglichkeit, ihren Abfall zu entsorgen.
Der Abfallwirtschaftssektor ist für den Umweltschutz, die öffentliche Gesundheit und das städtische Management in Großstädten von entscheidender Bedeutung. Dieser Sektor umfasst die Abfallsammlung, den Transport und die Verteilung von Abfällen, das Recycling und die Entsorgung. Regulierungsbehörden verschärfen die Umweltstandards und das Deponienmanagement wird immer komplexer, was einen robusten präventiven Wartungsansatz erfordert.
Bei erneuerbaren Energieversorgungsunternehmen handelt es sich um physische Energieanlagen – wie Windkraftanlagen oder Solarpaneele –, die in ein bestehendes Energieversorgungssystem integriert sind. Diese erneuerbaren Energieversorger beziehen Energie aus natürlichen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft.
Erneuerbare physische Assets benötigen spezifische Wartungsstrategien, die abgelegene Standorte und Witterungseinflüsse berücksichtigen. Dieser Sektor ist auf die Optimierung der Anlagenleistung, die Kapazitätsplanung und die Prognose der Energieproduktion angewiesen.
Versorgungseinrichtungen sind für den Alltag unerlässlich. Die meisten Menschen bemerken es sofort, wenn der Strom ausfällt. Die meisten Menschen bemerken sofort einen Stromausfall und erkennen das typische Klickgeräusch eines Gasherds, wenn sich das Gas nicht entzündet. Versorgungsinfrastrukturen sind unverzichtbar, damit nicht nur das Licht anbleibt, sondern auch der Müll abgeholt wird und Familien jederzeit über sauberes Trinkwasser verfügen.
Untersuchungen des Oak Ridge National Laboratory haben ergeben, dass große Stromausfälle die US-Stromkunden allein 2024 121 Milliarden USD kosteten. Dieser Anstieg stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber den in der Studie berichteten Vorjahren dar.
Und laut dem True Cost of Downtime Report 2024 von Siemens verlieren die 500 größten Unternehmen der Welt durch ungeplante Ausfallzeiten jährlich fast 1,4 Billionen US-Dollar. Die jährlichen Ausfallkosten entsprechen 11 % ihres Umsatzes.
Die Kritikalität der Versorgungsunternehmen birgt auch einige bemerkenswerte Herausforderungen. Eine umfassende Strategie für das Asset-Management im Versorgungssektor wird dazu beitragen, diese anhaltenden Schwierigkeiten zu mindern:
Assets im Versorgungssektor und der Ansatz zur Verwaltung der Assets hängen von der Art, Größe und dem Umfang ab. Es gibt jedoch einige allgemeine Best Practices, die man befolgen sollte.
Es gibt verschiedene Tools und Technologien zur Unterstützung des Asset-Managements im Versorgungssektor. Die Art hängt von den Anforderungen des jeweiligen Assets und des Betriebs ab:
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