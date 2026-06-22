Ziel dieses Prozesses ist es, die physische Zuverlässigkeit zu maximieren, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten. Weltweit wird laut Fortune Business Insights der Markt für das Asset-Management voraussichtlich bis 2031 7,29 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,52% entspricht.

Die milliardenschwere Branche modernisiert sich mit Enterprise-Asset-Management Software-Lösungen, die mit künstlicher Intelligenz (KI), vorausschauender Analyse und dem Internet der Dinge (IoT) integriert sind. Das Anlagenmanagement im Versorgungssektor führt zu soliden Geschäftsergebnissen, indem es die betriebliche Effizienz steigert und datengestützte Entscheidungen ermöglicht.

Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value zeigt, dass Manager im Versorgungssektor diesen Wandel bereits bemerken. Die Umfrage ergab, dass 94 % der Führungskräfte im Versorgungssektor erwarten, dass KI „innerhalb der nächsten 3 Jahre einen wesentlichen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten wird“. Darüber hinaus geben 88 % an, dass die Technologie einen messbaren Wettbewerbsvorteil bringen wird.

Aus einer breiteren Perspektive ist der übergeordnete Managementprozess auf makroökonomischer Ebene über UAM das Infrastruktur-Asset-Management (IAM). Diese Praxis umfasst die Überwachung aller öffentlichen Einrichtungen, Straßen und Brücken, während sich das Anlagenmanagement der Versorgungsunternehmen auf Energie, Wasser und andere wesentliche Verbraucherdienstleistungen konzentriert. Energie-Asset-Management (EAM) ist eng verwandt, unterscheidet sich jedoch im Umfang, mit einem ganzheitlichen Fokus auf Assets zur Stromerzeugung und verteilte Ressourcen wie Windparks und Kraftwerke.

Insbesondere die Energieversorgungsbranche konzentriert sich weiterhin auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensziele (ESG), die Netzstabilität und die Klimaneutralität in den nächsten 25 Jahren. Dieser Übergang erfordert einen ganzheitlicheren Grid-Asset-Management-Ansatz und die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für alle Betriebsabläufe.