Was ist Netzresilienz?

2026 ist aufgrund mehrerer konvergierender Faktoren ein entscheidendes Jahr für die Netzresilienz. Die stark steigende Nachfrage resultiert aus verstärkter Elektrifizierung, dem Bau von Rechenzentren und dem Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig beeinträchtigen die alternde Infrastruktur und die zunehmenden Naturkatastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel die Fähigkeit des Stromnetzes, die gestiegene Nachfrage zu decken.

Die Anpassung des Stromnetzes an fortschrittliche technologische Modernisierungen, wie beispielsweise Nachhaltigkeitsinitiativen, die erneuerbare Energien und Kernenergie nutzen, birgt eigene Herausforderungen. Beide sind kapitalintensiv, und die Integration erneuerbarer Energien in die Altinfrastruktur ist logistisch komplex.

Im Gegensatz zu intermittierenden erneuerbaren Energien können Kernkraftwerke kontinuierlich betrieben werden und sind weniger anfällig für kurzfristige Wetterschwankungen. Kernenergie ist jedoch Gegenstand anhaltender Debatten über Sicherheit und andere Bedenken.

Kurzfristige Resilienzlösungen sind erforderlich, um den Herausforderungen von 2026 zu begegnen, bevor längerfristige Energiequellen ans Netz gebracht werden können.