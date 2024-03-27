Klimarisiken in Geschäftschancen verwandeln

Wenn Unternehmen auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft umstellen, können sie möglicherweise Kosten einsparen, indem sie den Verbrauch von Energie, Materialien und Wasser reduzieren. Neue emissionsarme Produkte und Dienstleistungen können einem Unternehmen auch dabei helfen, wettbewerbsfähiger zu werden, indem sie mehr Umsatz mit umweltbewussten Käufern erzielen. Durch die Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken (z. B. durch die Einführung von Redundanzen in Lieferketten) können Unternehmen auch gegenüber anderen Risiken widerstandsfähiger werden.

Künstliche Intelligenz (KI) kann bei zahlreichen Lösungen zur Bewältigung von Klimarisiken eine bedeutende Rolle spielen. In Indien beispielsweise liegen die Bundesstaaten Uttar Pradesh und Bihar in einer Region mit extremen Sommern und Wintern. Die Regierungen dieser Bundesstaaten müssen den Strombedarf ihrer Bürger im Voraus planen und haben die Nachfrage bisher manuell mithilfe von Tabellenkalkulationen prognostiziert. Die Vorhersage des Energieverbrauchs ist eng mit den Wetterbedingungen verbunden. Daher haben die Bundesstaaten in Zusammenarbeit mit Mercados EMI, einem auf den Energiesektor spezialisierten Beratungsunternehmen, ein KI-basiertes System zur Bedarfsprognose entwickelt, das Wetterdaten und Strombedarfsdaten nutzt.

In den USA hat das texanische Landwirtschaftsministerium den Klimawandel als potenzielle Bedrohung für die Lebensmittelversorgung des Bundesstaates identifiziert. Der Bundesstaat erlebte 2022 eines der trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Kleinbauern wussten nicht, wie viel Wasser sie für bestimmte Kulturen verwenden sollten. IBM und Texas A&M AgriLife entwickelten ein Tool, das kostengünstige Bodensensoren und Wettervorhersagedaten von IBM Environmental Intelligence in Verbindung mit kulturspezifischen Informationen nutzt. Die Lösung hilft Landwirten, Über- und Unterbewässerung zu vermeiden.

In Costa Rica, Ecuador, Kolumbien, Chile und Argentinien testen über 1.300 Landwirte eine mobile App, die ihnen Schulungen zur Nutzung von Wetterdaten, agronomischen Daten und Berechnungen des CO2-Fußabdrucks bietet, um sich an den Klimawandel anzupassen.

Diese Beispiele zeigen, dass Unternehmen Klimadaten und KI nutzen können, um ihre Entscheidungsfindung und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken zu verbessern.

Angesichts der erheblichen Bedrohung, die der Klimawandel für viele Unternehmen darstellt, und der regulatorischen Änderungen, die den Druck zur Minderung dieser Risiken erhöhen, ist es für Unternehmen an der Zeit, eine Strategie zur Anpassung an Klimarisiken zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite „Erkenntnisse zu Klimarisiken“.

Mehr über die Nutzung von Klimadaten erfahren.