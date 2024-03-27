Klimarisiken in Geschäftschancen verwandeln

Der Klimawandel verursacht weltweit extreme Wetterereignisse, die das Leben der Menschen gefährden und die Unternehmen beeinträchtigen, von denen sie abhängig sind. In Afrika beispielsweise können wiederkehrende Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme aufgrund des Klimawandels zu Ernteausfällen und Ernährungsunsicherheit führen. Wenn Unternehmen Pläne zur Minderung von Klimarisiken wie extreme Wetterereignisse schmieden, bietet sich ihnen die Gelegenheit, mit neuen Geschäftsmodellen innovativ zu sein und durch die Einführung nachhaltigerer Praktiken eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Einfach ausgedrückt bezeichnet Klimarisiko die potenzielle Gefahr, dass die Auswirkungen des Klimawandels unsere derzeitigen wirtschaftlichen und sozialen Strukturen beeinträchtigen.
In den Vereinigten Staaten ereigneten sich im Jahr 2023 25 Klimakatastrophen mit Schäden von jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Zu diesen Ereignissen zählten Überschwemmungen, schwere Stürme und eine Dürre.
Diese Ereignisse können vorübergehend sein oder langfristige Schäden an Infrastruktur oder Gebäuden verursachen. Es kann zu Stromausfällen im gesamten Netz kommen, und Lieferketten können unterbrochen werden. Es können erhebliche Reparaturkosten entstehen, die insbesondere Versicherungsgesellschaften betreffen.
Neben extremen Wetterrisiken können auch chronische Klimarisiken auftreten, wie beispielsweise steigende Meeresspiegel und anhaltend höhere Temperaturen. Diese Risiken können es für Unternehmen schwierig oder unmöglich machen, an den betroffenen Standorten tätig zu sein.
Der Klimawandel setzt Unternehmen aus verschiedenen Branchen operativen und finanziellen Risiken aus. Ob durch Schäden an Vermögenswerten und Infrastruktur, betriebliche Auswirkungen, Verlagerungen oder logistische Verzögerungen – Klimarisiken bedrohen im Grunde jedes Unternehmen.
Die Bewältigung dieser Probleme ist anspruchsvoll und kostspielig. Wenn ein extremes Wetterereignis eintritt, kann es erforderlich sein, dass ein Unternehmen seine Infrastruktur und Prozesse kurzfristig oder dauerhaft anpassen muss. Dies kann mit direkten Kosten sowie entgangenen Chancen und Geschäftsverlusten verbunden sein. Um sich optimal vorzubereiten, sollten Unternehmen eine Klimarisikostrategie entwickeln.
Darüber hinaus stehen Unternehmen unter dem Druck ihrer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre, nachhaltiger zu agieren. Die Menschen betrachten Nachhaltigkeit zunehmend als ein entscheidendes Element in Initiativen zur unternehmerischen und sozialen Verantwortung. Unternehmen müssen ihre Auswirkungen auf den Planeten reduzieren, indem sie den Energieverbrauch und den Abfall verringern. Außerdem müssen sie sicherstellen, dass sie trotz Klimarisiken weiterhin operieren können. In einigen Branchen, wie beispielsweise Finanzdienstleistungen, schnelllebigen Konsumgütern und Gesundheitswesen, können Betriebsunterbrechungen erhebliche negative Auswirkungen auf das tägliche Leben haben.
Vorschriften unterstützen Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner dabei, die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Umwelt zu verstehen:
Führungskräfte müssen die Arten von Klimagefahren bewerten, auf die sich ihre Unternehmen vorbereiten sollten, und die Standorte identifizieren, die am stärksten vom Klimawandel bedroht sind. Sie sollten auch beurteilen, wie schwerwiegend die finanziellen Auswirkungen dieser Klimagefahren auf ihre Unternehmen sein könnten.
Abgesehen von betrieblichen und finanziellen Überlegungen besteht auch eine moralische Verpflichtung. Unternehmen, die über die Möglichkeit verfügen, zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen, sollten dies tun.
Wenn Unternehmen auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft umstellen, können sie möglicherweise Kosten einsparen, indem sie den Verbrauch von Energie, Materialien und Wasser reduzieren. Neue emissionsarme Produkte und Dienstleistungen können einem Unternehmen auch dabei helfen, wettbewerbsfähiger zu werden, indem sie mehr Umsatz mit umweltbewussten Käufern erzielen. Durch die Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken (z. B. durch die Einführung von Redundanzen in Lieferketten) können Unternehmen auch gegenüber anderen Risiken widerstandsfähiger werden.
Künstliche Intelligenz (KI) kann bei zahlreichen Lösungen zur Bewältigung von Klimarisiken eine bedeutende Rolle spielen. In Indien beispielsweise liegen die Bundesstaaten Uttar Pradesh und Bihar in einer Region mit extremen Sommern und Wintern. Die Regierungen dieser Bundesstaaten müssen den Strombedarf ihrer Bürger im Voraus planen und haben die Nachfrage bisher manuell mithilfe von Tabellenkalkulationen prognostiziert. Die Vorhersage des Energieverbrauchs ist eng mit den Wetterbedingungen verbunden. Daher haben die Bundesstaaten in Zusammenarbeit mit Mercados EMI, einem auf den Energiesektor spezialisierten Beratungsunternehmen, ein KI-basiertes System zur Bedarfsprognose entwickelt, das Wetterdaten und Strombedarfsdaten nutzt.
In den USA hat das texanische Landwirtschaftsministerium den Klimawandel als potenzielle Bedrohung für die Lebensmittelversorgung des Bundesstaates identifiziert. Der Bundesstaat erlebte 2022 eines der trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Kleinbauern wussten nicht, wie viel Wasser sie für bestimmte Kulturen verwenden sollten. IBM und Texas A&M AgriLife entwickelten ein Tool, das kostengünstige Bodensensoren und Wettervorhersagedaten von IBM Environmental Intelligence in Verbindung mit kulturspezifischen Informationen nutzt. Die Lösung hilft Landwirten, Über- und Unterbewässerung zu vermeiden.
In Costa Rica, Ecuador, Kolumbien, Chile und Argentinien testen über 1.300 Landwirte eine mobile App, die ihnen Schulungen zur Nutzung von Wetterdaten, agronomischen Daten und Berechnungen des CO2-Fußabdrucks bietet, um sich an den Klimawandel anzupassen.
Diese Beispiele zeigen, dass Unternehmen Klimadaten und KI nutzen können, um ihre Entscheidungsfindung und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken zu verbessern.
Angesichts der erheblichen Bedrohung, die der Klimawandel für viele Unternehmen darstellt, und der regulatorischen Änderungen, die den Druck zur Minderung dieser Risiken erhöhen, ist es für Unternehmen an der Zeit, eine Strategie zur Anpassung an Klimarisiken zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite „Erkenntnisse zu Klimarisiken“.
Mehr über die Nutzung von Klimadaten erfahren.
Erfahren Sie, wie Sie Risiken und Störungen mit einem datengestützten Ansatz zur Klimaanpassung proaktiv mindern.
Erfahren Sie, worauf nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen bei ESG-Softwareplattformen achten sollten, beispielsweise Datenerfassung, THG-Berichterstattung und mehr.
Erfahren Sie alles, was Sie über die Richtlinie der Europäischen Union über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) wissen müssen, einschließlich der Einhaltung von Vorschriften, der Anforderungen an die Berichterstattung, der wichtigsten Termine und mehr.
Optimieren Sie die Wartung, Prüfung und Zuverlässigkeit Ihrer kritischen Geräte und Infrastruktur mit der integrierten Lösung für das Asset-Lifecycle-Management von IBM.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Entwickeln Sie eine ESG-Datenstrategie, um Nachhaltigkeitsziele zu operationalisieren und die Transparenz zu erhöhen.
Stellen Sie Entwicklern und Data Scientists Umweltdaten und KI-gestützte Erkenntnisse zur Verfügung, um die Klimaresilienz und die geschäftliche Effizienz zu verbessern.