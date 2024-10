Was ist Klimaresilienz?

Das Konzept der Klimaresilienz entstand im späten 20. Jahrhundert, zeitgleich mit dem wachsenden Bewusstsein für die Erderwärmung und ihre möglichen Auswirkungen.

Die Bewegung gewann in den 1990er und 2000er Jahren mit der Verabschiedung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und dem Kyoto-Protokoll, in dem die Notwendigkeit einer Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels anerkannt wurde, an Fahrt. Das Übereinkommen von Paris von 2015, das dringende Maßnahmen forderte und neue globale Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels festlegte, betonte noch einmal, wie wichtig es ist, die Anpassungsfähigkeit zu verbessern und die Resilienz zu stärken.

Im Laufe der Zeit hat sich die Klimaresilienz von einem rein wissenschaftlichen Konzept zu einem zentralen Bestandteil von Entscheidungsprozessen in zahlreichen Sektoren entwickelt, darunter auch in der Politik und der Geschäftswelt.