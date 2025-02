Was ist Vegetationsmanagement?

Unzureichend kontrolliertes Pflanzenwachstum stellt bei Kontakt mit Stromleitungen eine Brandgefahr dar, insbesondere in Klimazonen, in denen es zu Waldbränden kommen kann, wie z. B. in Kalifornien, Kanada und im Amazonas-Regenwald. Nach Angaben der California Public Utilities Commission machen Waldbrände, die auf Stromleitungen zurückzuführen sind, etwa die Hälfte der „zerstörerischsten Brände“ des Bundesstaates aus.2

Waldbrände können verheerende Schäden anrichten und Gemeinschaften und Volkswirtschaften erheblich beeinträchtigen. Wenn die Temperatur auf der Erde aufgrund des Klimawandels ansteigt, werden auch Häufigkeit, Schwere und Dauer von Waldbränden steigen.