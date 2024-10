Was ist eine Energiewende?

Während Emissionsreduzierungen und die Eindämmung des Klimawandels die wichtigsten Treiber der derzeitigen Energiewende sind, bietet der Wechsel zu erneuerbare Energien eine Reihe weiterer Vorteile.

Erneuerbare Energiequellen diversifizieren die Energiemärkte und stärken die Sicherung der Energieversorgung der Länder in Zeiten, in denen geopolitische Konflikte und Unterbrechungen der Lieferkette weltweit den Zugang zu fossilen Brennstoffen verringern. Der Einsatz von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien und Elektrifizierung führt häufig zu einer höheren Energieeffizienz und einem geringeren Wartungsbedarf und trägt so zur Senkung der Energie- und Wartungskosten bei. Untersuchungen haben gezeigt, dass Projekte für erneuerbare Energien das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen, die Energiearmut lindern und Entwicklungsländer auf den Weg in eine sauberere Zukunft bringen können, was als ein gerechter Übergang bezeichnet wird.

Allerdings stehen die Bemühungen um die Energiewende vor mehreren Herausforderungen. Zu diesen Problemen zählen die unstete Natur der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen, die hohen Vorlaufkosten für den Bau und die Installation von Equipment und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Mangel an Netzkapazität und Infrastruktur zur Unterstützung der Elektrifizierung.