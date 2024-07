CDP-Bewertungen sind Metriken, die Unternehmen und ihren Stakeholdern durch Offenlegung zeigen sollen, wo sie in Bezug auf die Bekämpfung von Klimawandel, Abholzung und Wassersicherheit stehen. Durch die Offenlegung in aufeinanderfolgenden Jahren können Unternehmen ihre Fortschritte im Laufe der Zeit nachverfolgen.

Das CDP verwendet eine Bewertungsmethode, die der Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) entspricht. Unternehmen und Städte werden von „D-“ bis „A“ eingestuft, während Unternehmen, die zur Offenlegung aufgefordert werden, dies aber nicht tun, die Note „F“ erhalten. Stellen, die mit „A“ bewertet wurden, sind führend in Bezug auf ihre Leistung bei der Offenlegung von Umweltauswirkungen und beim Umweltschutz. 2023 erhielten mehr als 400 Unternehmen und 120 Städte auf der ganzen Welt vom CDP die Bewertung „A“ und wurden in die jährliche „A-Liste“ des CDP aufgenommen.