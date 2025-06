Was sind ESG Frameworks?

Der DJSI wendet einen klaren, regelbasierten Prozess an, der auf den aus den jährlichen CSA resultierenden Gesamtnachhaltigkeitswerten des Unternehmens basiert. Der CSA vergleicht Unternehmen aus 61 Branchen anhand von Fragebögen, die eine Mischung aus 80 bis 100 branchenübergreifenden und branchenspezifischen Fragen bewerten. Die Unternehmen erhalten Bewertungen von 0 bis 100 sowie einen Perzentil-Rang für etwa 20 finanziell relevante Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Nur die bestplatzierten Unternehmen jeder Branche werden für die Aufnahme in die DJSI-Familie ausgewählt. Anleger, die in diese Indizes investieren, profitieren vom Performance-Potenzial bekannter Faktoren wie niedriger Volatilität, Dividendenrendite, Value oder Momentum, während sie gleichzeitig ESG-bezogene Risiken in ihren Portfolios vermeiden, indem sie ihre Investitionen in nachhaltigere Unternehmen lenken.