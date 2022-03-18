Was ist SECR-Berichterstattung?

Die Anforderungen für eine optimierte Energie- und CO2-Berichterstattung unterscheiden sich je nach Unternehmen. Eine Organisation muss mindestens Folgendes melden:

Energieverbrauch , der Gas, gekauften Strom und Treibstoff umfasst, zusammen mit den Treibhausgasemissionen

, der Gas, gekauften Strom und Treibstoff umfasst, zusammen mit den Treibhausgasemissionen Informationen über die zur Messung des Energieverbrauchs und der Emissionen verwendete Methodik

zur Messung des Energieverbrauchs und der Emissionen verwendete Methodik Eine narrative Beschreibung der in den letzten 12 Monaten unternommenen Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz

der in den letzten 12 Monaten unternommenen Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz Ein Intensitätsverhältnis , das verwendet wird, um Emissionsdaten mit einer Geschäftskennzahl zu vergleichen und so einen Vergleich mit ähnlichen Unternehmen und Vorjahren zu ermöglichen.

, das verwendet wird, um Emissionsdaten mit einer Geschäftskennzahl zu vergleichen und so einen Vergleich mit ähnlichen Unternehmen und Vorjahren zu ermöglichen. Äquivalente Zahlen aus den Vorjahren als Vergleichsbasis für Veränderungen und Verbesserungen

Die Berichterstattung über Scope-3-Emissionen, die sich auf die vor- und nachgelagerte Lieferkette bezieht und außerhalb der operativen oder finanziellen Kontrolle eines Unternehmens liegt, ist derzeit nicht verpflichtend. Sie ist jedoch freiwillig und sollte berücksichtigt werden, um ein möglichst genaues Bild der Wirkung eines Unternehmens zu erhalten.

Einige Aspekte des SECR-Rahmenwerks sind flexibel gestaltet, um Einfachheit zu gewährleisten und die Einhaltung zu fördern. Zum Beispiel ist zwar keine Methodik für SECR ausdrücklich erforderlich, aber alle Methoden müssen offengelegt werden und robuste und akzeptierte Verfahren zur Messung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen sein.

Ein weiteres Beispiel ist die Anforderung an das Intensitätsverhältnis. Ein Unternehmen kann die Tonnen CO2e pro Umsatz betrachten, während ein anderes die Tonnen CO2e pro Quadratmeter Nutzfläche messen kann. Die Intensitätsverhältnisse sind nicht vorgeschrieben, aber offen, sodass der relevanteste Indikator für den Kontext angegeben wird.

Ab 2020-2021 müssen auch die Zahlen des Vorjahres zu Vergleichszwecken offengelegt werden.

SECR-Offenlegungen sollten für Interessengruppen zugänglich und leicht verständlich sein. Diese Informationen müssen in jedem Geschäftsjahr in den „Vorstandsbericht“, den „Strategiebericht“ oder einen gleichwertigen Bericht eines Unternehmens aufgenommen werden.