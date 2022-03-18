Was ist SECR-Berichterstattung?

SECR, was für Streamlined Energy and Carbon Reporting steht (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ist ein Framework zur Nachhaltigkeit, das für große Unternehmen im Vereinigten Königreich (UK) verbindlich ist. Dabei werden nicht nur die von dem Unternehmen erzeugten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) betrachtet, sondern auch die Anstrengungen, die zur Verbesserung der Energieeffizienz unternommen werden.
Das SECR-Rahmenwerk zielt darauf ab, die Transparenz für die Stakeholder hinsichtlich des Energie- und Kohlenstoffverbrauchs einer Organisation zu fördern und gleichzeitig Kosteneinsparungen und Emissionsreduzierungen anzuregen. Anstatt lediglich isoliert über Energieverbrauch und Emissionen zu berichten, kontextualisiert das SECR-Rahmenwerk die Emissionen einer Organisation, indem es von den Organisationen verlangt, eine Beschreibung (Erläuterung der unternommenen Anstrengungen), eine Methodik (unter Verwendung eines unabhängigen Standards wie GHG Reporting Standards (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) – Corporate Standard) und Intensitätsverhältnis (Vergleich der Emissionsdaten mit einer Geschäftskennzahl) vorzulegen.
Die SECR-Richtlinie wurde am 1. April 2019 mit Inkrafttreten der Companies (Directors’ Report) and Limited Liability Partnerships (Energy and Carbon Report) Regulations 2018 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) umgesetzt. Die Einführung von SECR fiel auch mit dem Ende des Carbon Reduction Commitment (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) (CRC) Energy Efficiency Scheme zusammen.
CRC war ein kompliziertes Berichtsframework, das nur etwa 2.000 Unternehmen betraf. Es wurde auch für die Steuerberichterstattung verwendet und entsprach nicht anderen globalen standardisierten ESG-Berichtsrahmen.
Die Einführung von SECR steht auch im Einklang mit den Empfehlungen der G20 Financial Stability Board's Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um Unternehmen bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit zu unterstützen und gleichzeitig Informationen für Investoren und Stakeholder bereitzustellen.
Für mehr als 11.900 Unternehmen in ganz Großbritannien ist SECR eine obligatorische jährliche Berichtspflicht. Es ist eine Voraussetzung für:
Gemäß dem Companies Act 2006 gelten Unternehmen als „groß“, wenn sie mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen:
Es gibt jedoch Ausnahmen. Unternehmen, die einen geringen Energieverbrauch haben (40 MWh oder weniger im Berichtszeitraum), sind nicht verpflichtet, SECR einzuhalten. Organisationen des öffentlichen Sektors und solche, die öffentliche Aktivitäten ausüben, wie Wohltätigkeitsorganisationen, Universitäten, Krankenhäuser und Akademien, sind ebenfalls nicht verpflichtet, SECR-Berichte abzusenden, werden jedoch dennoch ermutigt, über ihren Energie- und CO2-Verbrauch auf ähnliche Weise zu berichten.
Bei der Messung des Schwellenwerts von 40 MWh muss ein Unternehmen die gesamte Energie aus Gas, Strom und Transportkraftstoffverbrauch im Vereinigten Königreich berücksichtigen, für die es verantwortlich ist.
Obwohl viele Unternehmen derzeit von der Berichtspflicht ausgenommen sind, weil sie den Anforderungen nicht entsprechen, fördert die Regierung die freiwillige Teilnahme, um eine transparente ESG-Berichterstattung zu unterstützen.
Die Anforderungen für eine optimierte Energie- und CO2-Berichterstattung unterscheiden sich je nach Unternehmen. Eine Organisation muss mindestens Folgendes melden:
Die Berichterstattung über Scope-3-Emissionen, die sich auf die vor- und nachgelagerte Lieferkette bezieht und außerhalb der operativen oder finanziellen Kontrolle eines Unternehmens liegt, ist derzeit nicht verpflichtend. Sie ist jedoch freiwillig und sollte berücksichtigt werden, um ein möglichst genaues Bild der Wirkung eines Unternehmens zu erhalten.
Einige Aspekte des SECR-Rahmenwerks sind flexibel gestaltet, um Einfachheit zu gewährleisten und die Einhaltung zu fördern. Zum Beispiel ist zwar keine Methodik für SECR ausdrücklich erforderlich, aber alle Methoden müssen offengelegt werden und robuste und akzeptierte Verfahren zur Messung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen sein.
Ein weiteres Beispiel ist die Anforderung an das Intensitätsverhältnis. Ein Unternehmen kann die Tonnen CO2e pro Umsatz betrachten, während ein anderes die Tonnen CO2e pro Quadratmeter Nutzfläche messen kann. Die Intensitätsverhältnisse sind nicht vorgeschrieben, aber offen, sodass der relevanteste Indikator für den Kontext angegeben wird.
Ab 2020-2021 müssen auch die Zahlen des Vorjahres zu Vergleichszwecken offengelegt werden.
SECR-Offenlegungen sollten für Interessengruppen zugänglich und leicht verständlich sein. Diese Informationen müssen in jedem Geschäftsjahr in den „Vorstandsbericht“, den „Strategiebericht“ oder einen gleichwertigen Bericht eines Unternehmens aufgenommen werden.
Das Zusammentragen von ESG-Daten aus verschiedenen Quellen und die Sicherstellung ihrer Genauigkeit ist für viele Unternehmen ein mühsamer Prozess, insbesondere für diejenigen, die neu im Bereich SECR sind und verpflichtet sind, über ihren Fußabdruck zu berichten.
Nachhaltigkeitssoftware vereinfacht diesen Prozess erheblich, indem sie Emissions- und Energieinformationen auf einer Plattform zusammenfasst und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen berechnet. Die ESG-Berichtssoftware von Envizi übernimmt beispielsweise diese schwere Arbeit für Unternehmen und verfolgt die Ziele Jahr für Jahr in einer prüfbaren Plattform, um Genauigkeit, Compliance und einfaches Datenmanagement zu unterstützen.
Envizi unterstützt das SECR-Framework auch durch ein visuelles PowerReport-Dashboard. Dieser Bericht ermöglicht es Nutzern, die erforderlichen quantitativen Nutzungsdaten aus Envizi zu entnehmen und sie mit den Anforderungen in den SECR-Daten abzugleichen.
Das Streamlined Energy and Carbon Reporting Framework ist noch relativ neu, aber es hat viele Unternehmen gezwungen, ihre Umweltauswirkungen zum ersten Mal zu untersuchen und transparent darüber zu berichten.
In den letzten Jahren hat die Regierung des Vereinigten Königreichs weitere Schritte unternommen, um die Berichterstattung über Emissionen und deren Reduzierung zu fördern. So wurde beispielsweise Mitte 2021 ein Plan zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) angekündigt, um Netto-Null-Emissionen in diesem Sektor zu erreichen. Im November 2021 wurde eine neue Gesetzgebung eingeführt, die Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) an neuen Häusern und Gebäuden verbindlich vorschreibt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Diese Schritte lassen vermuten, dass die Berichterstattung über Scope-3-Emissionen, die sich auf Emissionen außerhalb der betrieblichen oder finanziellen Kontrolle eines Unternehmens beziehen, integraler Bestandteil der SECR werden wird und nicht mehr nur eine freiwillige Einbeziehung darstellt.
Der aktuelle Schwerpunkt von SECR liegt zwar auf der Berichterstattung über Ergebnisse und der Festlegung von Benchmarks anhand von Intensitätsverhältnissen und Vergleichen gegenüber dem Vorjahr, aber es wird wahrscheinlich eine Änderung vorgenommen werden, um Ziele einzubeziehen. Die Regierung hat Ziele (Link befindet sich außerhalb ibm.com) für Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit gesetzt. Um Unternehmen bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen, dürfte der Schwerpunkt künftig stärker auf den Branchen liegen, die dazu angehalten werden, ihre Umweltauswirkungen zu verbessern, anstatt lediglich über ihren Speicherbedarf zu berichten.
