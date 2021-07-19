Was ist GRESB?

GRESB veröffentlicht jedes Jahr Umfragen unter Immobilienbetreibern. Durch diese Umfragen werden Daten zu Gebäudemanagement, Leistung, Klimarisiko und Stakeholder-Beteiligung gesammelt und in einem mehrstufigen Prozess validiert. Auf diese Weise erstellt GRESB dann seine Benchmarks, die extern veröffentlicht und weit verbreitet werden.

Es gibt zwei sich ergänzende GRESB-Bewertungen: eine Fondsbewertung und eine Asset-Bewertung. Diese sind so konzipiert, dass sie von Infrastrukturfonds bzw. Portfolio-Unternehmen ausgefüllt werden. Beide Bewertungen befassen sich mit den Hauptaspekten der ESG-Leistung von Immobilien aus Sicht von Investoren. Sie orientieren sich an international anerkannten Standards für Nachhaltigkeit, wie den UN Principles for Responsible Investment (PRI), der Global Reporting Initiative (GRI) und dem Pariser Klimaabkommen.

Die Bewertung basiert auf einer Reihe von ESG-Indikatoren über Leistung, Management und Entwicklungskomponenten. Die Managementkomponente befasst sich mit Führung und Strategie, Richtlinien, Risikomanagement und Stakeholder-Beteiligung. Die Leistungskomponente misst die ESG-Leistung des Unternehmens anhand von Daten auf Assetebene, und die Entwicklungskomponente befasst sich mit der Planung, dem Bau und der Renovierung von Gebäuden sowie den Bemühungen des Betreibers, ESG-Probleme während dieser Prozesse zu berücksichtigen.

In den Umfragen werden die Teilnehmer gebeten, über Energie, Treibhausgase, Abfall, Wasser und Gebäudezertifizierungen auf Asset-Ebene zu berichten. Zu den Indikatorenthemen gehören Daten und soziale Infrastruktur, Verkehr, Umweltdienstleistungen, Netzwerke und die Erzeugung erneuerbarer Energien. Alle gesendeten Daten auf Asset-Ebene sind vertraulich und werden nur zur Validierung des Portfolios verwendet.

Es stehen Leitlinien zur Verfügung, in denen der Zweck der einzelnen Indikatoren, die Antwortanforderungen, Informationen zur Bewertung und Erläuterungen zur verwendeten Terminologie erläutert werden. Gegen eine zusätzliche Gebühr bietet GRESB auch einen optionalen Antwortcheck nach der Einreichung an, der eine detaillierte Überprüfung der Antworten und einen einstündigen Anruf des Validierungsteams umfasst, um etwaige Fragen oder Bedenken zu besprechen.