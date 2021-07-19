Als jemand, der sich für nachhaltige Immobilien und Infrastrukturen interessiert, sind Sie vielleicht schon auf den Begriff „GRESB“ gestoßen und fragen sich: Was ist GRESB genau? In diesem Artikel erklären wir die wichtigsten Dinge, die Sie über GRESB wissen müssen, und warum die Berichterstattung von GRESB ein wichtiges Instrument ist, um auf eine nachhaltige Zukunft für Immobilien hinzuarbeiten.
GRESB ist eine Organisation, die international anerkannte Benchmarks erstellt, um die Leistung von Gewerbeimmobilien und Infrastrukturen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu verfolgen.
Die Teilnehmer an GRESB-Bewertungen senden Daten auf Asset-Ebene zu ESG-Indikatoren. Im Gegenzug erhalten sie detaillierte Business Intelligence über ihre Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen sowie Vorschläge für Maßnahmen, die sie ergreifen können, um ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und die Kommunikation mit den Anlegern zu diesem Thema zu verbessern. Investoren nutzen die Industrienbenchmarks und Analysetools von GRESB, um die ESG-Leistung ihrer Portfolios zu bewerten, mit Immobilienverwaltern in Kontakt zu treten und die immer anspruchsvolleren ESG-Berichtspflichten zu erfüllen.
Als das Unternehmen 2009 gegründet wurde, war GRESB ein Akronym für „Global Real Estate Sustainability Benchmark“. Jedoch hat das Unternehmen im Jahr 2015 seine Interessen über nachhaltige Immobilien hinaus erweitert und auf die ESG-Leistung der Infrastruktur, einschließlich Straßen, Eisenbahnstrecken, Stromverteilungs- und Kommunikationssysteme, ausgeweitet. Um seine neuen, breiteren Interessen widerzuspiegeln, übernahm GRESB das Wort als seinen Namen und verwendet es nicht mehr als Akronym.
Im Jahr 2021 nahmen mehr als 1.200 Immobilienunternehmen, Immobilieninvestmentfonds (Real Estate Investment Trusts, REITs) und Fonds an der Immobilien-Benchmark teil. Mehr als 120 Investoren nutzten GRESB-Daten, um sich über ihre Investitionen zu informieren und Entscheidungen in Bezug auf die ESG-Leistung ihres Portfolios zu treffen. Der von GRESB abgedeckte Assetwert betrug im Jahr 2021 mehr als 5,3 Billionen USD.
Investoren in Gewerbeimmobilien suchen zunehmend nach ESG-Daten, um neue Investitionen zu bewerten. Wenn Sie ein Immobilienunternehmen oder Infrastrukturbetreiber sind, bietet Ihnen die GRESB-Bewertung die Möglichkeit, die Qualität Ihrer Assets in zu präsentieren. Es ist daher in Ihrem Interesse, sich mit den GRESB-Rankings und -Bewertungen vertraut zu machen.
GRESB veröffentlicht jedes Jahr Umfragen unter Immobilienbetreibern. Durch diese Umfragen werden Daten zu Gebäudemanagement, Leistung, Klimarisiko und Stakeholder-Beteiligung gesammelt und in einem mehrstufigen Prozess validiert. Auf diese Weise erstellt GRESB dann seine Benchmarks, die extern veröffentlicht und weit verbreitet werden.
Es gibt zwei sich ergänzende GRESB-Bewertungen: eine Fondsbewertung und eine Asset-Bewertung. Diese sind so konzipiert, dass sie von Infrastrukturfonds bzw. Portfolio-Unternehmen ausgefüllt werden. Beide Bewertungen befassen sich mit den Hauptaspekten der ESG-Leistung von Immobilien aus Sicht von Investoren. Sie orientieren sich an international anerkannten Standards für Nachhaltigkeit, wie den UN Principles for Responsible Investment (PRI), der Global Reporting Initiative (GRI) und dem Pariser Klimaabkommen.
Die Bewertung basiert auf einer Reihe von ESG-Indikatoren über Leistung, Management und Entwicklungskomponenten. Die Managementkomponente befasst sich mit Führung und Strategie, Richtlinien, Risikomanagement und Stakeholder-Beteiligung. Die Leistungskomponente misst die ESG-Leistung des Unternehmens anhand von Daten auf Assetebene, und die Entwicklungskomponente befasst sich mit der Planung, dem Bau und der Renovierung von Gebäuden sowie den Bemühungen des Betreibers, ESG-Probleme während dieser Prozesse zu berücksichtigen.
In den Umfragen werden die Teilnehmer gebeten, über Energie, Treibhausgase, Abfall, Wasser und Gebäudezertifizierungen auf Asset-Ebene zu berichten. Zu den Indikatorenthemen gehören Daten und soziale Infrastruktur, Verkehr, Umweltdienstleistungen, Netzwerke und die Erzeugung erneuerbarer Energien. Alle gesendeten Daten auf Asset-Ebene sind vertraulich und werden nur zur Validierung des Portfolios verwendet.
Es stehen Leitlinien zur Verfügung, in denen der Zweck der einzelnen Indikatoren, die Antwortanforderungen, Informationen zur Bewertung und Erläuterungen zur verwendeten Terminologie erläutert werden. Gegen eine zusätzliche Gebühr bietet GRESB auch einen optionalen Antwortcheck nach der Einreichung an, der eine detaillierte Überprüfung der Antworten und einen einstündigen Anruf des Validierungsteams umfasst, um etwaige Fragen oder Bedenken zu besprechen.
Auf der Grundlage der erfassten Daten erstellt GRESB jährlich vier ESG-Branchenbenchmarks: die Real Estate Benchmark, die Real Estate Development Benchmark, die Infrastructure Fund Benchmark und die Infrastructure Asset Benchmark. Die kürzliche Einführung des Development Benchmark bietet Teilnehmern mit Entwicklungsprojekten und -aktivitäten ein besseres Verständnis ihrer ESG-Leistung. Alle Teilnehmer an den Bewertungen werden anhand der entsprechenden Benchmarks bewertet.
Immobilienbetreiber erhalten Gesamtbewertungen für ihre Leistung, einschließlich GRESB-Bewertungen und GRESB-Scores, und haben auch die Möglichkeit, einen vollständigen Benchmark-Bericht zu erwerben. Sie erwarten eine detaillierte Analyse ihrer aktuellen ESG-Leistung auf Asset- und Indikatorebene sowie Informationen darüber, wie sie im Vergleich zu anderen Unternehmen (Betreiber mit einem ähnlichen Standort, Sektor und einer ähnlichen Investitionsart wie sie) abschneiden.
GRESB unterbreitet Unternehmen zudem Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung ihres ESG-Status und fördert den ESG-Dialog zwischen Unternehmen, Managern und Investoren. Neben einer Plattform für den Kontakt mit Immobilienverwaltern erhalten Investoren Zugang zu ESG-Daten und Offenlegungsdokumenten für ihr gesamtes Portfolio. Sie können das einheitliche ESG-Framework von GRESB nutzen, um die Leistung ihrer Immobilien zu bewerten und zu vergleichen.
Die GRESB-Immobilienbewertung verlangt von den Teilnehmern, dass sie ESG-Daten auf Asset-Ebene melden. Um die Leistungsindikatoren-Komponente der Bewertung zu erfüllen, müssen Unternehmen Daten auf Asset-Ebene zusammenstellen, wie z. B. die Einbindung von Stakeholdern, die Zertifizierung von Green Buildings und die automatische Kategorisierung von Assets.
Systeme für die Nachhaltigkeit Datenverwaltung und Berichtssysteme, die auf GRESB abgestimmt sind, wie z. B. Envizi, können Unternehmen dabei helfen, die Energie-, Emissions-, Abfall- und Wasserdaten zu extrahieren, zusammenzustellen und zu verwalten, die für das GRESB Asset Spreadsheet benötigt werden.
Im Jahr 2021 führte GRESB eine neue Schätzmethode ein, und viele Unternehmen hatten Schwierigkeiten festzustellen, ob die von ihnen gemeldeten Daten den strengen neuen Berichtsanforderungen entsprachen. Um Organisationen bei dieser Umstellung zu unterstützen, hat Envizi im Jahr 2022 eine neue Funktion veröffentlicht, die dabei hilft, die Datenqualität gemäß der im GRESB 2022 Real Estate Reference Guide beschriebenen Schätzmethodik zu bewerten. Es stehen jetzt auch aktualisierte Fragen zur Erfassung aktualisierter Asset-Daten zur Verfügung, einschließlich Gebäudezertifizierungen, Effizienzmaßnahmen und Berichtsmerkmale.
Ein genaues ESG-Berichtssystem, das mit diesen Änderungen der GRESB-Berichtsanforderungen Schritt hält, kann den Prozess der Einreichung einer GRESB-Bewertung erheblich beschleunigen und vereinfachen.
GRESB ist ein Unternehmen, das ESG-Bewertungen und Nachhaltigkeits-Benchmarks für Immobilien und Infrastrukturen bereitstellt. Es ist weltweit anerkannt und wird von Investoren genutzt.
Offiziell stand GRESB für Global Real Estate Sustainability Benchmark. Dies galt jedoch, als das Unternehmen im Jahr 2009 startete und sich hauptsächlich auf Immobilien konzentrierte. Im Zuge ihrer Weiterentwicklung und der Ausweitung seines Geschäfts auf Infrastrukturprojekte hat sich GRESB vom Akronym verabschiedet und ist nun einfach der Name des Unternehmens.
GRESB-Bewertungen sammeln Daten zu Best Practices der Nachhaltigkeit für Infrastruktur- und Immobilienunternehmen auf der ganzen Welt. Betreiber senden Daten über ein sicheres Online-Portal, das Fragen zum Gebäudemanagement, zu Leistungsindikatoren und zum Energieverbrauch ihrer Assets beantwortet. GRESB validiert diese Daten dann und liefert dem Betreiber einen Benchmark-Score, wie er im Vergleich zu seinen Branchenkollegen abschneidet.
Der Immobilienbewertungszyklus von GRESB läuft jedes Jahr vom 1. April bis zum 1. Juli. Dies ist ein fester Zyklus, und Einreichungen von Bewertungen werden außerhalb dieser Daten nicht akzeptiert. Die vorläufigen Ergebnisse werden den Teilnehmern am 1. September zur Verfügung gestellt, und es gibt dann einen einmonatigen Überprüfungszeitraum, in dem die Teilnehmer Überprüfungsanträge an GRESB senden können. Die endgültigen Ergebnisse werden am 1. Oktober veröffentlicht.
Ein grüner GRESB-Stern ist eine Auszeichnung für Immobilienunternehmen, die bei den relevanten Bewertungskriterien in den drei Kategorien Management, Leistung und Entwicklung eine Leistung von mehr als 50 % erreichen. Der grüne Stern steht nur den Teilnehmern im Bereich der Immobilienbranche zur Verfügung, nicht der Infrastruktur, und basiert auf der absoluten Leistung.
Im November 2021 kündigte GRESB die Gründung der GRESB Foundation an (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) – einer gemeinnützigen Organisation, die die GRESB-Standards unabhängig besitzt und verwaltet. Die neue Leitungsstruktur umfasst Normungsausschüsse, Expertenressourcengruppen und Arbeitsgruppen, um das verstärkte Wachstum in bestehenden und neu entstehenden Märkten zu unterstützen.
