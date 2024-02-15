NABERS ist ein standardisiertes Gebäudebewertungssystem, das die Nachhaltigkeit und Leistung von Gewerbegebäuden in Australien untersucht. Das National Australian Built Environment Ratings System, besser bekannt als kurz NABERS, bietet eine Sternebewertung von 6 Punkten, ähnlich einer Energieeffizienzbewertung, die häufig auf Geräten für Gebäude wie Büros, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Hotels zu sehen ist.
Ein Stern auf der NABERS-Skala ist die niedrigste Bewertung, 6 Sterne die höchste (ein Zeichen für ein „marktführendes“ Gebäude mit außergewöhnlicher Umwelteffizienz). Ein Gebäude mit einer NABERS-Bewertung von 6 Sternen ist um ein Vielfaches besser als eines mit 5 Sternen und weist fast die Hälfte der Treibhausgasemissionen auf. Drei Sterne entsprechen einer „durchschnittlichen“ Bewertung, stellen aber ein gutes Ausgangsniveau dar, sodass Gebäudeeigentümer und -verwalter auf Verbesserungen der Energieeffizienz hinarbeiten können.
Die NABERS-Bewertungskriterien betrachten vier Kategorien bei der Bewertung der Gebäudeklasse:
Das Bewertungssystem verwendet ein Vergleichssystem mit ähnlichen Gebäuden und berücksichtigt nur Elemente, die ein Gebäudeeigentümer/Verwalter beeinflussen und verbessern kann. Zum Beispiel, wie effizient ein Gebäude seine Abfälle trennt, um sie zu recyceln. Das bedeutet, dass eine Sechs-Sterne-Bewertung theoretisch für jedes Gebäude erreichbar ist.
Das NABERS-Bewertungssystem analysiert die Leistung über einen Zeitraum von 12 Monaten, um eine Reihe von Betriebssituationen abzubilden (zum Beispiel sowohl in den Sommer- als auch in den Wintermonaten, wenn der Energieverbrauch tendenziell schwankt). Es demonstriert die betriebliche Leistung und die Nachhaltigkeit des Gebäudes über das ganze Jahr und zusammengefasst in einer einfachen Sternebewertung.
NABERS wird landesweit vom NSW Office of Environment and Heritage im Auftrag der Regierungen des Commonwealth, der Bundesstaaten und Territorien verwaltet und wurde international auf das Vereinigte Königreich (NABERS UK).) und Neuseeland (NABERS NZ) ausgeweitet, wo es lokal mit Unterstützung der Regierung von New South Wales betrieben wird.
Obwohl die Teilnahme an NABERS-Bewertungen in der Regel freiwillig ist, ist sie in bestimmten Fällen vorgeschrieben. Die australische Regierung hat beispielsweise festgelegt, dass neue Regierungsgebäude eine NABERS-Energiebewertung von 4,5 Sternen erreichen müssen. Außerdem ist sie bei der Vermietung, Untervermietung oder dem Verkauf von gewerblichen Büroflächen über 2.000 m² erforderlich. Immer häufiger fordern auch Kommunalverwaltungen in ganz Australien die Einhaltung der NABERS-Mindeststandards für neue Großprojekte.
Jedes Gebäude, unabhängig von seiner physischen Grundfläche, hat Auswirkungen auf die Umwelt. Treibhausgasemissionen, Abfallentsorgung und Wasserverbrauch tragen alle zu den Umweltauswirkungen von Gebäuden bei, wobei fast 40 % der weltweiten CO2-Emissionen aus der bebauten Umwelt stammen. Die Verfolgung der NABERS-Bewertungen beeinflusst nicht nur Bauträger bei der Planung neuer Gebäude unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, sondern fördert auch die Modernisierung von Einrichtungen und Anlagen hin zu mehr Energieeffizienz.
Verbesserungen der NABERS-Bewertung liegen nicht nur in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers, sondern auch aller Mieter, und die Bewertungsanforderungen messen die tatsächlichen Auswirkungen, nicht nur die Absichten. Das bedeutet, dass sie die tatsächliche Leistung widerspiegeln und nicht nur Pläne.
Eine NABERS-Bewertung bildet zudem die Grundlage für die Verbesserung der Bau- und Mietaktivitäten im Hinblick auf eine bessere Nachhaltigkeitsleistung. Die regelmäßige Verfolgung und Aufzeichnung von NABERS-Bewertungen deckt Schwachstellen und verbesserungswürdige Bereiche auf. Eine reduzierte Sternebewertung in einer Kategorie gibt eine klare Richtung für die Schwerpunktsetzung vor.
Die NABERS-Bewertungsanforderungen sind zwar freiwillig, eine verbesserte NABERS-Bewertung hat aber neben einer verbesserten Umweltwirkung auch erhebliche Vorteile und Nutzen. Reduzierte Betriebskosten, wie beispielsweise Energiekosten, können zu deutlichen finanziellen Einsparungen führen, und Investitionen in Effizienzsteigerungen amortisieren sich in der Regel sehr schnell. All diese Faktoren tragen auch zu einem besseren Ruf bei, da Gebäude, die den NABERS-Bewertungsanforderungen entsprechen, unabhängig als umweltfreundlicher und für die Bewohner attraktiver bestätigt werden.
Die NABERS-Bewertungen werden anhand von Daten berechnet, die durch gemessene und verifizierte Leistungsinformationen, z. B. Energie- und Wasserverbrauch, bereitgestellt werden. Diese Informationen werden so angepasst, dass sie mit anderen vergleichbaren australischen Gebäuden verglichen werden können, um eine Sternebewertung zu erstellen. Es erfasst Energieverbrauchsdaten und andere Metriken, vergleicht sie mit Benchmarks und wandelt sie in einen leicht verständlichen Score um. Da die Konsolidierung von Dienstprogrammdaten für Berichtsframeworks wie NABERS für Unternehmen komplex sein kann, hat IBM Envizi ein Tool zur Betriebskostenabrechnungsanalyse entwickelt, um Unternehmen bei energieintensiven Gebäuden zu unterstützen, damit Betriebskostenabrechnungsdaten einfach erfasst und in Echtzeit-Erkenntnisse interpretiert werden können.
Aktuell sind NABERS-Bewertungen für Bürogebäude, Krankenhäuser, Rechenzentren, Einkaufszentren, Altenpflegeeinrichtungen, Wohngebäude und Hotels verfügbar. Allerdings sind einige Messkategorien nur für bestimmte Gebäudetypen verfügbar. Beispielsweise ist die Bewertung der Raumluftqualität nur für Bürogebäude verfügbar, da die Messung der Raumluftqualität für diese Gebäudenutzung im Vergleich zu einem Rechenzentrum oder Krankenhaus am relevantesten ist.
Eine NABERS-Bewertung ist in ganz Australien anerkannt, da sie unabhängig verifiziert wird. Die jährliche NABERS-Bewertung hilft dabei, Fortschritte zu verfolgen oder alternativ Unregelmäßigkeiten zu erkennen.
NABERS bietet außerdem eine Zertifizierung für klimaneutrale Gebäude für diejenigen an, die ihre Nachhaltigkeitsziele noch weiter ausbauen möchten. Die offizielle NABERS-Website bietet eine Reihe von Berechnungstools zur Schätzung der aktuellen Bewertungen eines Gebäudes und zur Vorhersage, wie diese Bewertungen nach Änderungen und Modernisierungen aussehen könnten. Diese indikativen Ergebnisse können Geschäftsinhabern und Managern helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
Sobald eine NABERS-Bewertung erhalten wurde, dient diese als Benchmark für die Verfolgung der Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Die beiden Möglichkeiten zur Verbesserung einer Bewertung bestehen in betrieblichen Änderungen und der Aufrüstung von Geräten.
Wenn Sie beispielsweise Halogenlampen durch effizientere LED-Lampen ersetzen, kann der Energieverbrauch um 75%gesenkt werden, und da sie viel seltener ausgetauscht werden müssen, führen sie auch zu weniger Abfall. Eine betriebliche Änderung, die zu einer Verbesserung der NABERS-Bewertung führen kann, ist das vollständige Abschalten von Licht und Klimaanlage, wenn ein Raum unbesetzt ist, beispielsweise in einem Bürogebäude am Wochenende.
Eine Energiemanagement-Software wie IBM Envizi ist eine weitere effektive Methode, um Schwachstellen und Optimierungspotenziale für Gebäude zu identifizieren.
Der Einsatz von Software für das ESG-Reporting verbessert die Effizienz und Qualität der Datenerfassung. IBM Envizi beispielsweise ist ein Anbieter von "NABERS-fähiger" Software, die NABERS-bezogene Daten speichern und Bewertungen auf einer einzigen Plattform bereitstellen kann. Mithilfe dieser zentralen Plattform können Daten aus dem gesamten Unternehmen-Portfolio eingesehen und mithilfe des offiziellen NABERS-Algorithmus berechnet werden.
