NABERS ist ein standardisiertes Gebäudebewertungssystem, das die Nachhaltigkeit und Leistung von Gewerbegebäuden in Australien untersucht. Das National Australian Built Environment Ratings System, besser bekannt als kurz NABERS, bietet eine Sternebewertung von 6 Punkten, ähnlich einer Energieeffizienzbewertung, die häufig auf Geräten für Gebäude wie Büros, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Hotels zu sehen ist.

Ein Stern auf der NABERS-Skala ist die niedrigste Bewertung, 6 Sterne die höchste (ein Zeichen für ein „marktführendes“ Gebäude mit außergewöhnlicher Umwelteffizienz). Ein Gebäude mit einer NABERS-Bewertung von 6 Sternen ist um ein Vielfaches besser als eines mit 5 Sternen und weist fast die Hälfte der Treibhausgasemissionen auf. Drei Sterne entsprechen einer „durchschnittlichen“ Bewertung, stellen aber ein gutes Ausgangsniveau dar, sodass Gebäudeeigentümer und -verwalter auf Verbesserungen der Energieeffizienz hinarbeiten können.

Die NABERS-Bewertungskriterien betrachten vier Kategorien bei der Bewertung der Gebäudeklasse:

Energie : Misst die Energieeffizienz, beispielsweise durch Überprüfung des Verbrauchs von Beleuchtung, Aufzügen und Klimaanlagen.

: Misst die Energieeffizienz, beispielsweise durch Überprüfung des Verbrauchs von Beleuchtung, Aufzügen und Klimaanlagen. Wasser : Misst den Wasserverbrauch und das recycelte Wasser.

: Misst den Wasserverbrauch und das recycelte Wasser. Abfall : Misst die Menge des produzierten und recycelten Abfalls und betrachtet das Lieferkettenmanagement.

: Misst die Menge des produzierten und recycelten Abfalls und betrachtet das Lieferkettenmanagement. Innenraumqualität (IEQ): betrachtet den Komfort von Personen in einem Gebäude und misst dabei Luftqualität, Beleuchtung, Temperatur und Akustik.

Das Bewertungssystem verwendet ein Vergleichssystem mit ähnlichen Gebäuden und berücksichtigt nur Elemente, die ein Gebäudeeigentümer/Verwalter beeinflussen und verbessern kann. Zum Beispiel, wie effizient ein Gebäude seine Abfälle trennt, um sie zu recyceln. Das bedeutet, dass eine Sechs-Sterne-Bewertung theoretisch für jedes Gebäude erreichbar ist.

Das NABERS-Bewertungssystem analysiert die Leistung über einen Zeitraum von 12 Monaten, um eine Reihe von Betriebssituationen abzubilden (zum Beispiel sowohl in den Sommer- als auch in den Wintermonaten, wenn der Energieverbrauch tendenziell schwankt). Es demonstriert die betriebliche Leistung und die Nachhaltigkeit des Gebäudes über das ganze Jahr und zusammengefasst in einer einfachen Sternebewertung.