Wissenschaftsbasierte Ziele: Welche zentralen Verpflichtungen sind erforderlich?

Die Science-Based Targets initiative (SBTi) wurde 2015 als Partnerschaft zwischen CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) gegründet.

Sie wurde gegründet, um den Privatsektor zu mobilisieren, dringende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, indem wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt werden, die Unternehmen dabei helfen, die Erderwärmung zu bekämpfen und gleichzeitig die Vorteile zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit beim Übergang zu Netto-Null zu steigern. Das globale Programm ist freiwillig, aber seine Handlungsaufforderung von wissenschaftlich basierten Zielen ist ein zentrales Engagement für die Mitgliedschaft anderer Klimaschutzkampagnen wie der We Mean Business Coalition.

Die Initiative definiert und fördert Best Practices, stellt Ressourcen und technische Beratung zur Verfügung und bewertet und genehmigt unabhängig die Unternehmensziele.