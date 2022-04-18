Wissenschaftsbasierte Ziele: Welche zentralen Verpflichtungen sind erforderlich?

Im Rennen um eine Netto-Null-Zukunft sind wissenschaftlich fundierte Ziele ein wichtiger Treiber der Dekarbonisierung. Wissenschaftlich fundierte Ziele zeigen Unternehmen, wie viel und wie schnell sie ihre Treibhausgasemissionen (THG) senken müssen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. In diesem Artikel erklären wir die wichtigsten Elemente dieses Frameworks.
Die Science-Based Targets initiative (SBTi) wurde 2015 als Partnerschaft zwischen CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) gegründet.
Sie wurde gegründet, um den Privatsektor zu mobilisieren, dringende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, indem wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt werden, die Unternehmen dabei helfen, die Erderwärmung zu bekämpfen und gleichzeitig die Vorteile zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit beim Übergang zu Netto-Null zu steigern. Das globale Programm ist freiwillig, aber seine Handlungsaufforderung von wissenschaftlich basierten Zielen ist ein zentrales Engagement für die Mitgliedschaft anderer Klimaschutzkampagnen wie der We Mean Business Coalition.
Die Initiative definiert und fördert Best Practices, stellt Ressourcen und technische Beratung zur Verfügung und bewertet und genehmigt unabhängig die Unternehmensziele.
Natürlich sind die genauen Einzelheiten für die Festlegung eines wissenschaftlich fundierten Ziels eher technischer Natur und können in den vollständigen Kriterien, Empfehlungen und Anleitungen der Science-Based Targets initiative (SBTi) eingesehen werden, aber diese Liste hebt die wichtigsten Verpflichtungen hervor.
Tatsächlich stehen die einzelnen Sektoren auf dem Weg zur Erreichung der Pariser Klimaziele vor unterschiedlichen Herausforderungen. In Anerkennung dessen hat SBTi sektor- und branchenspezifische Methoden, Frameworks und Anforderungen entwickelt, um Unternehmen aller Branchen dabei zu unterstützen, sich Klimaführern anzuschließen, die wissenschaftlich basierte Ziele setzen.
Für die gebaute Umwelt befindet sich die Sektorleitlinie noch in der Entwicklung, aber es gibt Pläne, die im Rahmen von Webinaren und/oder Workshops entwickelten Ressourcen in Zukunft zur Verfügung zu stellen.
Da Nachhaltigkeit für Unternehmensführer mittlerweile oberste Priorität hat, herrscht breite Akzeptanz für die Notwendigkeit eines Netto-Null-Ziels. Im Jahr 2019 umfassten Netto-Null-Zusagen 16 % der Weltwirtschaft. Bis 2021 hatten sich fast 70 % der Unternehmen verpflichtet, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.
Viele Ziele werden jedoch durch die Tatsache behindert, dass es keinen Plan gibt, wie das Ziel erreicht werden soll. So entstand der Bedarf nach einem gemeinsamen Standard für Netto-Null-Ziele, der die drei Fragen beantwortet, was abgedeckt ist, was zählt und bis wann.
Um diese Lücke zu schließen, führte SBTi im Oktober 2021 seinen neuen Netto-Null-Standard ein. Sein Hauptziel ist es, ein wissenschaftlich fundiertes Mittel zur Bewertung von Netto-Null-Zusagen bereitzustellen.
Mit einem einheitlichen Standard werden die Inkonsistenzen, die die Netto-Null-Ziele bisher beeinträchtigt haben, nun beseitigt. In der Vergangenheit konnten schlechte Zielvorgaben irreführend sein, da einige Unternehmen Ziele setzten, die nur die betrieblichen Emissionen abdeckten, obwohl die nachgelagerten Emissionen viel höher sind.
In ähnlicher Weise haben Unternehmen, die zuvor stark auf Kompensationen angewiesen waren, eine Botschaft gesendet, dass sie ihr Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht ändern würden, um es mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. Mit einem nun geltenden gemeinsamen Standard ist es einfacher, die Qualität der Netto-Null-Ziele zu validieren, und ihre kollektive Wirkung wurde gestärkt.
Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen wir unsere kollektiven Treibhausgasemissionen bis 2030 halbieren und bis 2050 auf null reduzieren. Auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Ziele stehen im Mittelpunkt dieses Prozesses. Es wird eine Roadmap mit technischer Anleitung für Unternehmen bereitgestellt, um sich hochwertige, auf wissenschaftlicher Grundlage gestützte Ziele zu setzen und den Übergang zu einem kohlenstofffreien System zu vollziehen.
Derzeit ergreifen über 2.800 Unternehmen Maßnahmen gegen den Klimawandel, indem sie sich zu wissenschaftlich fundierten Zielen verpflichten. Mit mehr als 1.500 dieser Unternehmen mit Sitz in Europa ist es führend auf diesem Gebiet. Asien folgt mit weitem Abstand an zweiter Stelle mit mehr als 580 Unternehmen, während Nordamerika mit über 450 Unternehmen an dritter Stelle steht. Auf Sektorebene ist die Branche der professionellen Dienstleistungen mit über 230 die meisten Unternehmen, die sich zu wissenschaftlich fundierten Zielen verpflichtet haben, während die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung mit fast 200 an zweiter Stelle steht und Textilien, Bekleidung, Schuhe und Luxusgüter mit über 300 an dritter Stelle stehen 170 Unternehmen.
Während wissenschaftsbasierte Ziele zweifellos gut für die Umwelt sind, wirken sie sich auch positiv auf das Geschäftsergebnis aus. Zu den Vorteilen für Unternehmen zählen ein hohes Maß an Investorenvertrauen, Widerstandsfähigkeit gegenüber Regulierungen, gesteigerte Innovation, Wettbewerbsvorteile und ein gestärktes Markenimage.
