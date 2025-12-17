Energie-Asset-Management (EAM) umfasst die Instandhaltung, Überwachung und Optimierung der energiebezogenen Anlagen eines Unternehmens. EAM ist bestrebt, die Asset-Leistung und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu steigern sowie die Betriebskosten zu senken.
EAM-Assets decken ein breites Spektrum der Infrastruktur ab, darunter Kraftwerke, Anlagen für erneuerbare Energien, Stromnetze, Generatoren und Turbinen, Transformatoren, Stromleitungen und Umspannwerke, Batteriesysteme und vieles mehr.
Obwohl alle Unternehmen bis zu einem gewissen Grad von Energie abhängig sind, ist EAM hauptsächlich die Domäne von Unternehmen, die sich auf kommerzieller oder industrieller Ebene mit Energie befassen.
Für diese Unternehmen ist Energie ihr Geschäft – ganz gleich, ob es sich um einen Energieversorger handelt, der Strom erzeugt und an ein riesiges Netz von Nutzern liefert, um ein Ingenieurbüro, das sorgfältig Energieinfrastrukturen für neue Gebäude entwirft, oder um einen Entwickler erneuerbarer Energien, der durch den Massenbetrieb von Windturbinen Nachhaltigkeitsziele verfolgt.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Ein effektives Asset-Management von Energie setzt die erfolgreiche Erhaltung der energiebezogenen Assets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg voraus – von der ursprünglichen Beschaffung und Implementierung bis hin zum späteren Ersatz und der Entsorgung.
EAM umfasst viele Aktivitäten, um eine umfassende und durchgängige Ebene der Asset-Kontrolle zu erreichen.
Pflege detaillierter Bestandslisten und Spezifikationen der gesamten Energieinfrastruktur.
Erreichen und Aufrechterhalten einer hohen Betriebseffizienz durch die kontinuierliche Überwachung von Assets, um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß funktionieren. Unternehmen integrieren die Internet der Dinge-Technologie (IoT) in Form von Sensoren, die zur Bereitstellung von Echtzeitdaten über die Asset-Leistung eingesetzt werden.
Nutzung von Datenmanagement zur Verbesserung der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dem täglichen Betrieb von Geschäftsprozessen, Wartungsplänen und geplanten Anlagenmodernisierungen. Das Ziel ist es, maximale Betriebszeit und möglichst geringe Störungen zu gewährleisten.
Schwachstellen erkennen und entscheiden, ob die Situation Abhilfemaßnahmen erfordert. Zum Risikomanagement gehören sowohl vorbeugende Wartungen (die kritische Assets schützen, welche den laufenden Betrieb gewährleisten) als auch vorausschauende Wartungen (die auf Basis von Datenanalysen vorhersagen, wann Wartungsmaßnahmen erforderlich sind).
Durchführen von Asset-Lifecycle-Management mit Finanzmanagement. Beide Managementformen befassen sich mit dem gesamten Lebenszyklus von Assets und konzentrieren sich darauf, wie die Kapitalrendite (ROI) von Energieanlagen gesteigert werden kann.
Elektrizität ist für das moderne Leben von zentraler Bedeutung. Wenn Sie das nicht glauben, ignorieren Sie einfach Ihre Stromrechnung. Und dann erfahren Sie, wie Sie im Nu ins Mittelalter zurückversetzt werden, sobald der Strom ausfällt.
Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Elektrizität heute für die Erhaltung des menschlichen Lebens genauso kritisch ist wie Sauerstoff und Wasser. Der Energiesektor ist unbestreitbar profitabel und finanziell gesund, denn er trägt entscheidend dazu bei, die Welt am Laufen zu halten.
Wie lukrativ? Im Juni 2025 veröffentlichte die Internationale Energieagentur (IEA) ihren neuesten Bericht World Energy Investment. Dieser Bericht prognostizierte, dass Investitionen in die Energiebranche im Jahr 2025 3,3 Billionen USD erreichen oder überschreiten würden. Darüber hinaus würden rund 2,2 Billionen US-Dollar dieser Mittel für Investitionen in saubere Energiequellen und erneuerbare Energieanlagen sowie für Stromnetze und Speicherlösungen vorgesehen sein.
IEA-Experten erwarteten, dass die Hälfte dieses Betrags (1,1 Billionen USD) in fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Erdgas investiert wird.
Jede Branche, die in der Lage ist, Investitionen im Wert von Billionen von Dollar anzuwerben, hat ein offensichtliches Maß an finanzieller Rentabilität bewiesen. Doch obwohl die Energiebranche von Investitionen und Gewinnen überschwemmt sein mag, ist sie nicht vor dringenden und ernsthaften Herausforderungen geschützt, von denen mehrere für die Energiebranche radikal transformativ sein können.
Diese Herausforderungen verdeutlichen die entscheidende Bedeutung eines sorgfältigen Energie-Asset-Managements.
Der Energiebedarf steigt stetig, da die Menschen immer mehr Equipment, Apparate und Gadgets herstellen, die alle Strom benötigen. IEA-Berichte deuten auf ein jährliches Wachstum der Stromnachfrage um etwa 4 % hin.
Elektrizität versorgt unsere Büros, Häuser, Kommunikationsgeräte und eine wachsende Zahl von Fahrzeugen. Dieses Problem wird durch die zunehmende Weltbevölkerung verschärft, die immer wieder neue Generationen von Stromverbrauchern hervorbringt. Versorgungsunternehmen müssen die Energieproduktion kontinuierlich ausweiten, um die stetig wachsende Nachfrage zu decken.
Selbst robuste physische Anlagen wie Stromnetze können nicht vor dem Zahn der Zeit geschützt werden. Die meisten Geräte verlieren im Laufe ihres Lebenszyklus an Funktionalität. Darüber hinaus entstehen mit zunehmendem Alter der Geräte neue und komplementäre Technologien wie Automatisierung.
Versorgungsunternehmen müssen regelmäßig veraltete Stromerzeugungsanlagen aufrüsten, um den Gesamtbetrieb des Stromnetzes zu optimieren und diese neuen Technologien zu nutzen. Die Aktualisierung von Assets hilft, die Betriebskosten gering zu halten und gleichzeitig die Ausfallzeit zu reduzieren.
Fortschrittliche Versorgungsunternehmen nutzen heute neue Technologien wie Drohnen, um Daten über den Zustand von Stromleitungen zu erfassen und zu analysieren und mögliche Ausfallpunkte vorherzusagen, bevor es zu Stromausfällen kommt.
Nachhaltigkeit ist eines der drängendsten Themen in den Branchen der Energiewirtschaft (abgesehen von den Energiekosten). Obwohl dies in einigen Kreisen immer noch ein kontroverses Thema ist, scheint es eine groß angelegte wissenschaftliche Erklärung zu geben, dass eine vom Menschen verursachte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zum Abbau der Ozonschicht und zur anschließenden Klimaerwärmung geführt hat.
Nationen können Nachhaltigkeitsziele durch saubere Energielösungen erreichen, die stark reduzierte CO2-Emissionen bieten. Erneuerbare Assets, die auf natürlichen Energiequellen (wie Sonnen- und Windenergie) basieren, können die Energieeffizienz steigern. Diese Assets können jedoch nur dann die Effizienz steigern, wenn Regierungsentitäten ihre Nutzung unterstützen und Geschäftsinteressen sowie Stakeholder sie annehmen.
Die Welt ist voller Übeltäter, die allein oder im Bündnis mit anderen kriminellen Elementen oder sogar staatlich geförderten Terroristen agieren. Es ist allgemein bekannt, dass ein effektiver Weg, Chaos und massive Störungen innerhalb einer Gesellschaft zu verursachen, darin besteht, die Energiesysteme dieses Landes anzugreifen. Diese Angriffe reichen von direkten Sabotageakten oder Vandalismus bis hin zum Einsatz von Computertechnologie, um die Kontrolle über ein Stromnetz zu erlangen und es umgehend lahmzulegen.
Um Energieanlagen künftig vor Störungen und schädlichen Eingriffen zu schützen, sind eine ständige Echtzeitüberwachung und eine verstärkte Cybersicherheit sowie eine Aufstockung der physischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz dieser Assets erforderlich.
Die Energiemärkte gehören zu den lukrativsten Märkten der Welt. Doch mit dem Potenzial für hohe Gewinne gehen auch Risiken einher, die mit dem Schwimmen in solch tiefen finanziellen Gewässern verbunden sind.
Energiemärkte können sich schlagartig verändern und imstande sein, innerhalb von Mikrosekunden Vermögen zu schaffen oder zu zerstören. Darüber hinaus beeinflussen geopolitische Ereignisse (wie Kriege) und wirtschaftliche Bedingungen (wie Störungen in der Lieferkette) kontinuierlich die Energiepreise. Solch starke Marktvolatilität behindert oft die Bemühungen, genaue Marktprognosen zu erstellen oder zumindest fundierte Entscheidungen über Assets zu treffen.
Da der globale Energiebedarf steigt und keine Obergrenze in Sicht ist, sind wir gezwungen, die verfügbaren Optionen zur Deckung des Energiebedarfs abzuwägen. Gleichzeitig versuchen fortschrittliche Länder auch, die Nutzung sauberer Energiequellen zu fördern. Aber es gibt nur eine einzige saubere Energiequelle, die die erforderlichen Mengen an Strom produzieren kann: die Kernkraft.
Um die Leistung eines Kernkraftwerks zu erreichen, müssten Sie mehrere Wind- oder Solarenergie-Kraftwerke aneinanderreihen und genügend Speicher zur Erhaltung der Assets schaffen. Diese Assets können dann genutzt werden, wenn nicht genug Wind oder Sonnenlicht vorhanden sind.
Die zentrale Frage bei der Nutzung von Kernenergie ist ihr Mangel an Gesamtsicherheit, wie bei katastrophalen Nuklearkatastrophen in den USA, Russland und Japan gezeigt wurde. Die Vorteile der Kernenergie sind zahlreich – aber ebenso ihre Risiken.
Energie treibt die Fabriken der Welt an, erhellt unsere Welt mitten in der Nacht und verleiht Imperien Kraft. Alles benötigt Energie; nur wenige Dinge können ohne sie funktionieren. Nationen kämpfen um die Kontrolle der Energieressourcen. Länder verlieren Kriege ohne Energie. Das ist keine Übertreibung – das ist Geschichte.
Wahre Geschichte: Energie entschied über das Schicksal der Welt. In der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs ging Deutschland der Treibstoff aus, nachdem alliierte Luftangriffe seine Ölraffinerien und Benzinproduktionseinrichtungen lahmgelegt hatten. Schon bald fehlte Deutschland der Treibstoff, um sein Panzerarsenal zu betreiben – und so blieb die deutsche Kriegsmaschinerie in ihren festgefahrenen Panzerketten stecken.
Dann, auf der anderen Seite der Welt, erreichte der Krieg im Pazifik seinen Höhepunkt mit der Detonation der ersten Atomwaffen, was die stärkste Energiefreisetzung darstellte, die jemals erzeugt wurde. (Die auf Japan abgeworfenen Atombomben hatten eine hohe Sprengkraft. Die Sprengmenge bestand aus 15 Kilotonnen TNT in Hiroshima und 21 Kilotonnen in Nagasaki.)
Auf zwei sehr unterschiedliche Arten beendete Energie den blutigsten Konflikt der Geschichte. Das erste Beispiel verdeutlichte, was passieren kann, wenn man nicht genügend Energie hat. Der zweite Fall verdeutlichte eindrücklich, was passiert, wenn man in der Lage ist, eine nahezu unvorstellbare Menge an Energie freizusetzen.
80 Jahre später. Energie ist auch heute noch der Grund für viele internationale Konflikte, bei denen es meist um territoriale Streitigkeiten über Ländereien geht, die reich an Energiereserven sind. Und solche Situationen werden sich höchstwahrscheinlich fortsetzen.
Warum? Weil die moderne Welt trotz verfügbarer sauberer Energiealternativen einfach nicht genug Energie bekommen hat. Außerdem wollen einige Länder nicht zu Nutzern sauberer Energie werden und sind auch nicht bereit dazu. Sie wollen nicht gezwungen werden, die kostspieligen Infrastrukturänderungen vorzunehmen, die saubere Energie erfordern.
Unterdessen steigt die Nachfrage nach Strom stetig weiter – jedes Jahr um 4 % mehr – und damit setzt sich ein globaler Trend fort, der sich so bald nicht ändern wird.
Effektives Energiemanagement gewährleistet eine zuverlässige Energieversorgung, senkt die Kosten, verbessert die Nachhaltigkeit und verlängert die Nutzungsdauer teurer Infrastrukturen – sei es für Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen oder Gewerbegebäude.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen durch den Einsatz von IBM Maximo zur Verwaltung seiner Assets einen erheblichen Mehrwert erzielen kann.
Erhöhen Sie die Betriebszeit, verbessern Sie die Produktivität, senken Sie die Wartungskosten und gewährleisten Sie einen stabilen Betrieb – mit der einheitlichen Asset-Management-Lösung von IBM.
Erfahren Sie, wie Sund & Bælt die Maximo-Software von IBM zur Überwachung und Verwaltung seiner kritischen Infrastrukturen einsetzt.
Erfahren Sie, wie VPI mit der IBM Maximo-Software auf dem Weg zu „Netto-Null“ (Net Zero) voranschreitet.
Maximieren Sie die Ergebnisse Ihrer Asset-Wartung, indem Sie die Leistungsfähigkeit der generativen KI durch erkenntnisgestützte Entscheidungsfindung nutzen
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.