Energie treibt die Fabriken der Welt an, erhellt unsere Welt mitten in der Nacht und verleiht Imperien Kraft. Alles benötigt Energie; nur wenige Dinge können ohne sie funktionieren. Nationen kämpfen um die Kontrolle der Energieressourcen. Länder verlieren Kriege ohne Energie. Das ist keine Übertreibung – das ist Geschichte.

Wahre Geschichte: Energie entschied über das Schicksal der Welt. In der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs ging Deutschland der Treibstoff aus, nachdem alliierte Luftangriffe seine Ölraffinerien und Benzinproduktionseinrichtungen lahmgelegt hatten. Schon bald fehlte Deutschland der Treibstoff, um sein Panzerarsenal zu betreiben – und so blieb die deutsche Kriegsmaschinerie in ihren festgefahrenen Panzerketten stecken.

Dann, auf der anderen Seite der Welt, erreichte der Krieg im Pazifik seinen Höhepunkt mit der Detonation der ersten Atomwaffen, was die stärkste Energiefreisetzung darstellte, die jemals erzeugt wurde. (Die auf Japan abgeworfenen Atombomben hatten eine hohe Sprengkraft. Die Sprengmenge bestand aus 15 Kilotonnen TNT in Hiroshima und 21 Kilotonnen in Nagasaki.)

Auf zwei sehr unterschiedliche Arten beendete Energie den blutigsten Konflikt der Geschichte. Das erste Beispiel verdeutlichte, was passieren kann, wenn man nicht genügend Energie hat. Der zweite Fall verdeutlichte eindrücklich, was passiert, wenn man in der Lage ist, eine nahezu unvorstellbare Menge an Energie freizusetzen.

80 Jahre später. Energie ist auch heute noch der Grund für viele internationale Konflikte, bei denen es meist um territoriale Streitigkeiten über Ländereien geht, die reich an Energiereserven sind. Und solche Situationen werden sich höchstwahrscheinlich fortsetzen.

Warum? Weil die moderne Welt trotz verfügbarer sauberer Energiealternativen einfach nicht genug Energie bekommen hat. Außerdem wollen einige Länder nicht zu Nutzern sauberer Energie werden und sind auch nicht bereit dazu. Sie wollen nicht gezwungen werden, die kostspieligen Infrastrukturänderungen vorzunehmen, die saubere Energie erfordern.

Unterdessen steigt die Nachfrage nach Strom stetig weiter – jedes Jahr um 4 % mehr – und damit setzt sich ein globaler Trend fort, der sich so bald nicht ändern wird.

Effektives Energiemanagement gewährleistet eine zuverlässige Energieversorgung, senkt die Kosten, verbessert die Nachhaltigkeit und verlängert die Nutzungsdauer teurer Infrastrukturen – sei es für Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen oder Gewerbegebäude.