Was ist Infrastructure Asset Management (IAM)?

Infrastructure Asset Management (IAM) ist ein integriertes, ressortübergreifendes Asset-Management-System zur Aufrechterhaltung von öffentlichen Infrastruktursystemen wie Abwasseraufbereitungsanlagen, Telekommunikationsnetzen, Abwasserkanälen, Straßen, Versorgungsnetzen, Brücken und Eisenbahnstrecken. Dabei umfasst IAM die Verwaltung von kritischer Infrastruktur und physischen Assets über deren gesamten Lebenszyklus – angefangen beim Design bis hin zur Stilllegung/Aussonderung.

Allein im Jahr 2022 gaben die Vereinigten Staaten mehr als 36 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte aus und stellten den Regierungen der Bundesstaaten weitere 94,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung.1 Von den Straßen und Brücken, auf denen wir fahren, bis hin zu den Stromnetzen, die unsere Häuser und Arbeitsplätze mit Strom versorgen – die Infrastruktur hat einen entscheidenden Einfluss auf unser tägliches Leben. Wird diese Infrastruktur nicht sachgemäß verwaltet, kann dies kostenintensive und schwerwiegende Folgen haben. Diese reichen von Serviceunterbrechungen bis hin zu katastrophalen Störungen, die zum Tod bzw. zu Sachschäden führen können.

Beim IAM geht es jedoch nicht nur um die Wartung und Reparatur von Assets. Es ermöglicht Unternehmen darüber hinaus auch die Optimierung von Assets und Serviceangeboten, indem die strategische Entscheidungsfindung sowie gezielte Risikomanagement-Praktiken gefördert werden. Durch strategisches und systematisches Infrastructure Asset Management (IAM) können Unternehmen die Servicebereitstellung verbessern, die Lebensdauer von Anlagen verlängern, die Lebenszykluskosten senken und die Risiken im Zusammenhang mit Störungen an den Anlagen minimieren.