Was ist Infrastructure Asset Management (IAM)?

Infrastructure Asset Management (IAM) ist ein integriertes, ressortübergreifendes Asset-Management-System zur Aufrechterhaltung von öffentlichen Infrastruktursystemen wie Abwasseraufbereitungsanlagen, Telekommunikationsnetzen, Abwasserkanälen, Straßen, Versorgungsnetzen, Brücken und Eisenbahnstrecken. Dabei umfasst IAM die Verwaltung von kritischer Infrastruktur und physischen Assets über deren gesamten Lebenszyklus – angefangen beim Design bis hin zur Stilllegung/Aussonderung.
Allein im Jahr 2022 gaben die Vereinigten Staaten mehr als 36 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte aus und stellten den Regierungen der Bundesstaaten weitere 94,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung.1 Von den Straßen und Brücken, auf denen wir fahren, bis hin zu den Stromnetzen, die unsere Häuser und Arbeitsplätze mit Strom versorgen – die Infrastruktur hat einen entscheidenden Einfluss auf unser tägliches Leben. Wird diese Infrastruktur nicht sachgemäß verwaltet, kann dies kostenintensive und schwerwiegende Folgen haben. Diese reichen von Serviceunterbrechungen bis hin zu katastrophalen Störungen, die zum Tod bzw. zu Sachschäden führen können.
Beim IAM geht es jedoch nicht nur um die Wartung und Reparatur von Assets. Es ermöglicht Unternehmen darüber hinaus auch die Optimierung von Assets und Serviceangeboten, indem die strategische Entscheidungsfindung sowie gezielte Risikomanagement-Praktiken gefördert werden. Durch strategisches und systematisches Infrastructure Asset Management (IAM) können Unternehmen die Servicebereitstellung verbessern, die Lebensdauer von Anlagen verlängern, die Lebenszykluskosten senken und die Risiken im Zusammenhang mit Störungen an den Anlagen minimieren.
Der IAM-Prozess ist ein komplexes Ökosystem aus Komponenten und Praktiken. Dazu gehören beispielsweise die Folgenden:
Natürlich variieren die Strategien für das Asset Management von Organisation zu Organisation in Abhängigkeit von den individuellen Anforderungen der jeweiligen Einrichtung. Der IAM-Lebenszyklus lässt sich jedoch grob in sieben Schritte aufgliedern:
Der IAM-Prozess beginnt mit der Ermittlung des Bedarfs im Hinblick auf die Assets (z. B. Anforderungen für neue Assets bzw. Austausch von Assets). Berücksichtigt werden dabei die strategischen Ziele der Organisation und auch die Art und Weise, wie das jeweilige Asset diesen Zielen dient. Das Planungsstadium umfasst auch eine Kosten-Nutzen-Analyse, Durchführbarkeitsstudien und die Entwicklung eines ersten Assetdesigns.
Der nächste Schritt im IAM-Lebenszyklus besteht darin, das Assetdesign zu erstellen und die notwendigen Ressourcen für seine Konstruktion zu beschaffen. Dazu gehören die Erstellung detaillierter Designs und Spezifikationen, die Bestimmung aller erforderlichen Materialien und Ressourcen, die Suche nach diesen Ressourcen und die Erstellung detaillierter Kostenvoranschläge.
In diesem Abschnitt konstruiert oder übernimmt die Organisation das Asset. Dabei werden die Entwurfspläne und Spezifikationen aus der vorherigen Phase umgesetzt. Diese Phase umfasst auch das Testen des Assets, um sicherzustellen, dass es den Designspezifikationen und organisatorischen Anforderungen entspricht.
Sobald Konstruktion und Installation des Assets abgeschlossen sind, beginnt die Operationsphase, in der das Asset für den beabsichtigten Verwendungszweck eingesetzt wird. Organisationen sollten eine regelmäßige Assetüberwachung durchführen, um sicherzustellen, dass das Asset über die gesamte Lebensdauer die erwartete Leistung bringt.
Die Wartung des Assets ist ein kritisches Element im IAM-Lebenszyklus. Bei der Wartung handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, zu dem unter anderem die geplante vorbeugende Wartung gehört. Durch diese wird sichergestellt, dass das Asset effektiv und effizient funktioniert. Außerdem umfasst die Wartung auch die reaktive Instandhaltung, bei der unerwartet auftretende Probleme repariert werden, sowie Upgrades und Verbesserungen zur Optimierung der Leistung oder zur Verlängerung der Lebensdauer des jeweiligen Assets.
Irgendwann erreicht jedes Asset das Ende seines Lebenszyklus. Außerdem können Assets im Laufe der Zeit an Effektivität verlieren oder sogar veralten. In diesem Fall wird das Asset entweder erneuert oder ersetzt. Bei der Erneuerung werden größere Reparaturen oder Überholungsarbeiten durchgeführt, um die Nutzungsdauer des Assets zu verlängern. Beim Ersetzen wird das alte Asset sicher demontiert und entsorgt und ein neues Asset wird installiert.
In der letzten IAM-Phase wird der gesamte Prozess überprüft und geprüft, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und eine kontinuierliche Optimierung des Lebenszyklus bei der Verwaltung von Infrastrukturassets zu gewährleisten.
Organisationen aus verschiedenen Branchen des öffentlichen und privaten Sektors setzen auf IAM, um ihre Infrastrukturassets bestmöglich zu nutzen. Bemerkenswerte Anwendungsfälle von IAM sind unter anderem folgende Beispiele:
Orte und Kommunen sind für eine Vielzahl öffentlicher Anlagen verantwortlich, unter anderem für Straßen, Brücken, Immobilien in öffentlicher Hand, Parks, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme und mehr. Um diese Assets systematisch zu verwalten, setzen sie auf IAM. Es ist zum Beispiel denkbar, dass eine Stadt mit IAM Straßenreparaturen anhand von Faktoren wie Straßenzustand, Verkehrsaufkommen und verfügbarem Budget priorisiert und so sicherstellt, dass die dringendsten Reparaturen zuerst erfolgen. Außerdem kann IAM staatlichen und kommunalen Behörden dabei helfen, Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung umzusetzen. Schließlich kommt es bei der Bevölkerung durch den Klimawandel nach und nach zu Veränderungen und Verlagerungen.
Versorgungsunternehmen verwalten umfangreiche Infrastrukturnetze, die wichtige Services wie Elektrizität, Gas und Wasser bereitstellen. Diese Firmen nutzen die Verwaltung von Infrastrukturassets, um eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten und Betriebsunterbrechungen und Ausfallzeiten zu minimieren. So kann beispielsweise ein Wasserversorgungsunternehmen mithilfe der Verwaltung von Infrastrukturassets vorhersagen, wann eine Wasserleitung wahrscheinlich ausfallen wird, und die vorbeugende Wartung entsprechend planen, um einen störenden und kostenintensiven Wasserleitungsbruch zu vermeiden.
Verkehrsbehörden sind zuständig für die Verwaltung von Autobahnen, Eisenbahnstrecken, Flughäfen und Seehäfen. Diese Organisationen machen sich die Verwaltung von Infrastrukturassets zunutze, um Infrastrukturassets zu warten und eine sichere und effiziente Beförderungssituation zu gewährleisten. Bei einem Autobahnsystem kann zum Beispiel mithilfe der Verwaltung von Infrastrukturassets alles vom Zustand des Straßenbelags über die Beschilderung und die Funktionalität von Sicherheitsschranken bis hin zur Effizienz von Raststätten verwaltet werden.
Im Energiesektor spielt IAM eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von Assets wie Kraftwerken, Windkraftanlagen, Sonnenkollektoren sowie Netzen zur Elektrizitätsübertragung und -verteilung. Eine vorbeugende Wartung – eine Schlüsselkomponente von IAM – kann Energieversorgern beispielsweise dabei helfen, Störungen in ihrer Infrastruktur zur Energiegewinnung und -übertragung zu antizipieren und zu mindern. Indem sie potenzielle Probleme erkennen, bevor sie auftreten, können Firmen Unterbrechungen vermeiden und für eine zuverlässige Energieversorgung ihrer Kunden sorgen.
Einrichtungen im Gesundheitswesen wie beispielsweise Krankenhäuser und Kliniken sind zur Erbringung von kritischen Services auf die Infrastruktur angewiesen. Dazu gehören nicht bloß die Gebäude, sondern auch die komplexe medizinische Ausrüstung, HLK-Systeme sowie die IT-Netzwerke, die vom medizinischen und administrativen Personal genutzt werden. Mithilfe von IAM können diese Organisationen die Reliabilität und Verfügbarkeit von Assets sicherstellen und so die Krankenpflege und die Ergebnisse der Behandlungen verbessern.
Schulen, Hochschulen und Universitäten besitzen und betreiben eine breite Palette von Assets: Diese reichen von Schulungsräumen und Labors bis hin zu Bibliotheken und Sportanlagen. Mit IAM sorgen diese Bildungseinrichtungen dafür, dass ihre Assets sicher und gut gepflegt sind. Das wiederum schafft ein Umfeld, das förderlich ist für das Lernen und die jeweilige Aktivität. Ein effektives IAM ermöglicht es Schulen, den zukünftigen Kapazitätsbedarf zu planen, Wartungs- und Reparaturpläne zu verwalten und so Unterbrechungen zu minimieren. Außerdem kann dadurch die Einhaltung von Sicherheits- und anderen gesetzlichen Standards gewährleistet werden.
Die Implementierung von IAM-Programmen kann sich auch in Rechenzentren auszahlen, in denen die IT-Infrastruktur der Firmen untergebracht ist. Die Verwaltung von Assets wie Servern, Speichermedien, Netzwerkausrüstung sowie Strom- und Kühlsystemen ist für die Leistung dieser Einrichtungen unabdingbar. Rechenzentren können IAM nutzen, um den Zustand von Datenressourcen in Echtzeit zu überwachen und den Führungskräften zu helfen, die Konnektivität und die Verwendung der Assets zu optimieren.
Einrichtungen in der Abfallwirtschaft (z. B. Deponien, Recyclingzentren und Müllverbrennungsanlagen) nutzen Infrastrukturassets für den Umgang mit und die Verarbeitung von Ausschuss. IAM kann diese Einrichtungen im Hinblick auf ihre Praktiken im Rahmen der Abfallwirtschaft bei der Optimierung ihrer Assets, beim Risikomanagement, bei der Einhaltung von Bestimmungen und bei der Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Umweltsicherheit unterstützen.
Mit Blick auf die Zukunft ist davon auszugehen, dass Technologien der Industrie 4.0 wie beispielsweise KI, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge ebenso wie auch Prozessinnovationen einen tiefgreifenden Einfluss auf die Praktiken im Bereich Asset Management haben, sodass die Automatisierung und Standardisierung von Prozessen in der Branche zum Standard werden.
Fortschrittliche Technologien können dabei helfen, verschiedene Aspekte von IAM zu automatisieren und zu verbessern. Geografische Informationssysteme erfassen, speichern, analysieren und visualisieren beispielsweise Geodaten (z. B. Karten, Satellitenbilder, Luftaufnahmen, Umfragedaten usw.). Wenn geografische Informationssysteme mit Systemen für das IAM integriert werden, werden die Assetdaten um räumlichen Kontext ergänzt. Das hilft Führungskräften, die Beziehungen zwischen Assets, ihrem Standort und ihrer Umgebung besser zu verstehen.
Darüber hinaus haben Länder und Regionen auf der ganzen Welt (u. a. Australien, Kanada, Neuseeland und das Vereinigte Königreich) damit begonnen, internationale Standards und Best Practices für ein effektives Asset Management einzuführen. Die Norm-Serie ISO 55000 stellt beispielsweise Leitlinien und Frameworks für Asset-Management-Prozesse bereit und hilft Organisationen auf der ganzen Welt dabei, konsistent effektive Praktiken für das IAM zu etablieren.
IAM ist von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung einer nachhaltigen und effizienten Nutzung von Infrastrukturassets. Dieses Feld wird auch noch zukunftsweisender werden und den Weg für smartere und resilientere Infrastruktursysteme ebnen, die uns auch noch lange in der Zukunft begleiten werden.
