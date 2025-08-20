Was ist eine erweiterte Zählerinfrastruktur?

Angesichts unseres wachsenden Bedarfs an effizienter, kostenwirksamer und umweltverträglicher Energie – und der Verbreitung intelligenter Technologien – überrascht es nicht, dass die erweiterte Zählerinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure, AMI) zu einer Schlüsseltechnologie im Rahmen einer umfassenderen Entwicklung geworden ist.

AMI ist ein integriertes Festnetzsystem, das eine wechselseitige Übertragung zwischen Versorgungsunternehmen und Kunden ermöglicht. Das System sammelt, speichert, analysiert und stellt Energieverbrauchsdaten dar und bietet Versorgungsunternehmen die Möglichkeit, den Strom-, Gas- und Wasserverbrauch in Echtzeit zu überwachen.

AMI unterstützt Versorgungsunternehmen bei der Erfassung einer Vielzahl von Daten wie Verfälschungsanzeigen, Intervalldaten, Ausfalldetails und Stromqualität, und bietet spezifische erweiterte Funktionen für Stromzähler-Endpunkte.

Wasserversorgungsunternehmen verlassen sich beispielsweise auf AMI-Zähler, um umfassende Flussdaten bereitzustellen. Wenn die Daten auf einen übermäßigen Wasserverbrauch hinweisen, was auf ein Leck hindeuten könnte, kann das Unternehmen den Kunden benachrichtigen und/oder die erforderlichen Reparaturen durchführen.

Im Gegensatz zur herkömmlichen automatischen Zählerauslesung (AMR) ermöglicht das wechselseitige AMI-Übertragungsmodell eine umfangreichere Datenerfassung und unterstützt Unternehmen beim Fernmanagement der Zählerfunktionen. Hier erfahren Sie, wie AMI-Systeme funktionieren und wie Unternehmen sie für einen effizienteren und nachhaltigeren Versorgungsbetrieb nutzen können.