Was ist Observability Engineering?

Observability ist die Fähigkeit, den internen Zustand eines komplexen Systems allein auf der Grundlage der Kenntnis seiner externen Ausgaben, insbesondere seiner Telemetrie, zu verstehen.

In einem beobachtbaren System können IT-Teams die Systemleistung leichter überwachen und analysieren. So können sie beispielsweise genau sehen, wie die Daten durch den Tech-Stack eines Unternehmens fließen, einschließlich der Anwendungen, der lokalen Rechenzentren und der Cloud-Umgebungen, und wo es möglicherweise Engpässe gibt. Diese Erkenntnis hilft Teams, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben und im Allgemeinen stärkere und widerstandsfähigere Systeme zu schaffen.

Im Kern geht es bei der Observability darum, Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Überwachungsansätzen (die sich auf vordefinierte Metriken und reaktive Fehlerbehebung konzentrieren) verfolgt die Observability jedoch einen proaktiven Ansatz.

Observability-Tools basieren auf der Datenerfassung aus einer Vielzahl von Datenquellen, um tiefergehende Analysen durchzuführen und die Lösung von Problemen zu beschleunigen. Sie sammeln Telemetrie- und andere Daten von verschiedenen Netzwerkkomponenten (Container, Pods, Microservices und andere), um Entwicklungsteams einen ganzheitlichen Überblick über den Zustand und die Leistung der Komponenten und der größeren Systeme, zu denen sie gehören, zu bieten.

Telemetrie umfasst die „drei Säulen“ der Observability: Protokolle, Metriken und Traces.

Protokolle sind detaillierte Aufzeichnungen darüber, was in einem Netzwerk und in Softwaresystemen passiert. Sie liefern detaillierte Informationen darüber, was passiert ist, wann es passiert ist und wo im Netzwerk es passiert ist.

Metriken sind numerische Bewertungen der Systemleistung und Ressourcennutzung. Metriken bieten einen umfassenden Überblick über den Systemzustand, indem sie bestimmte Datentypen und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Latenz, Paketverluste, Bandbreitenverfügbarkeit und CPU-Auslastung erfassen.

Traces sind End-to-End-Aufzeichnungen über den Weg jeder Benutzeranfrage durch das Netzwerk. Sie bieten Einblicke in den Pfad und das Verhalten von Datenpaketen, während sie mehrere Geräte und Systeme durchlaufen, was sie für das Verständnis verteilter Systeme unerlässlich macht.

Im Gegensatz zu Überwachungstools nutzen Observability-Plattformen Telemetrie auf proaktive Weise. DevOps-Teams und Site Reliability Engineers (SREs) verwenden Observability-Tools, um Telemetriedaten in Echtzeit zu korrelieren und einen vollständigen, kontextbezogenen Überblick über den Systemzustand zu erhalten. Auf diese Weise können Teams jedes Element des Systems besser verstehen und wissen, wie die verschiedenen Elemente miteinander in Beziehung stehen.

Durch die Bereitstellung einer umfassenden Ansicht einer IT-Umgebung mit allen Abhängigkeiten können Observability-Lösungen Teams das „Was“, das „Wo“ und das „Warum“ eines jeden Systemereignisses zeigen und wie sich das Ereignis auf die Leistung der gesamten Umgebung auswirken könnte. Sie können auch automatisch neue Telemetriequellen erkennen, die im System auftreten können (beispielsweise einen neuen API-Aufruf (Application Programming Interface) an eine Softwareanwendung).

Telemetrie- und Datenkorrelationsfunktionen bestimmen oft, wie Softwareingenieure und DevOps-Teams die Instrumentierung von Anwendungen, Fehlerbehandlungsprozesse und Problemlösung implementieren. Diese Tools versetzen IT-Teams in die Lage, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie eskalieren, und sorgen so für nahtlose Konnektivität, minimale Ausfallzeit und optimierte Erfahrungen.

Sie liefern jedoch auch Feedback, das Entwickler in zukünftige Observability-Praktiken einfließen lassen können, wodurch sie ebenfalls zu einem integralen Bestandteil des Observability Engineering werden.