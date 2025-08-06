8 Minuten
Bei der Netzwerkverkehrsanalyse (NTA) werden Daten aus Computernetzwerken gesammelt und analysiert, um sicherzustellen, dass die Netzwerke sicher und leistungsfähig bleiben.
Dabei werden die Netzwerkaktivitäten genau untersucht, um einen Einblick in die Funktionsweise der Systeme und Geräte zu erhalten, die über ein Netzwerk verbunden sind.
Netzwerke sind für die meisten modernen Unternehmen von grundlegender Bedeutung, denn sie ermöglichen den Beschäftigten eine ungehinderte Kommunikation und Zusammenarbeit und versorgen kritische Anwendungen (Apps) und Geschäftsabläufe.
NTA hilft Unternehmen dabei, die Netzwerkleistung zu optimieren, Sicherheitsbedrohungen im Netzwerk zu entschärfen und Probleme zu beheben, bevor sie sich ausbreiten können.
Vernetzung oder Computernetzwerke sind die Verbindung mehrerer Computergeräte, wie z. B. Desktops, mobile Geräte und Router, damit sie Informationen und Ressourcen übertragen und empfangen können.
Die Geräte in einem Netzwerk sind für ihre Funktionen auf verschiedene Verbindungsarten angewiesen, z. B. auf Ethernet, drahtlose (WiFi) und mobile Verbindungen. Außerdem müssen sie sich an bestimmte Protokolle halten, die regeln, wie sie miteinander kommunizieren und welche Informationen sie austauschen.
Das am weitesten verbreitete und bekannteste Netzwerk ist das Internet selbst, über das die Menschen kommunizieren, arbeiten und sich unterhalten. Doch mit der Verbreitung des Internets sind auch die Häufigkeit und die Kosten von Cyber-Bedrohungen gestiegen, also von Versuchen, sich unbefugt Zugang zu einem Netzwerk zu verschaffen.
Laut dem IBM Cost of a Data Breach 2025 Report betrugen die durchschnittlichen Kosten einer Netzwerkverletzung im letzten Jahr weltweit 4,4 Millionen USD. Diese Zahl ist zwar immer noch hoch, liegt aber 9 % unter der des Vorjahres, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen NTA und Threat Detection and Response (TDR) ernster nehmen als in der Vergangenheit.
Netzwerksicherheit ist ein Bereich der Cybersicherheit, der sich darauf konzentriert, die Netzwerke und Kommunikationssysteme, auf die sich Unternehmen verlassen, vor Cyberangriffen zu schützen. In dem Maße, in dem Unternehmen neue Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) nutzen, erweitern Unternehmen ihre digitalen Möglichkeiten. Dadurch vergrößert sich jedoch auch ihre Angriffsfläche, ein Maß dafür, wie anfällig ihre Systeme und Netzwerke für Cyberangriffe sind.
Jedes Jahr kosten Cyberangriffe mit Malware und Ransomware Unternehmen Millionen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Netzwerksicherheitslösungen führt. Im Jahr 2024 wurde der globale Markt für Netzwerksicherheit auf 24 Mrd. USD geschätzt, wobei für die nächsten 7 Jahre eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14% prognostiziert wird.1
Die Kernprozesse der Netzwerkverkehrsanalyse werden normalerweise in vier Schritte unterteilt:
Hier ist ein genauerer Blick auf jeden Schritt und die dazugehörigen Werkzeuge und Techniken.
Bevor du den Netzwerkverkehr analysieren kannst, musst du ihn erfassen. Unternehmen stützen sich bei der Datenerfassung auf verschiedene Quellen, darunter einfache Geräte wie Router und Switches und komplexere Netzwerküberwachungsprogramme, die Daten in Echtzeit sammeln und analysieren können.
Die Datenerfassung, ein Teilbereich der Datenerfassung, konzentriert sich auf Daten, die über ein Netzwerk fließen und noch in ihrem Rohzustand sind. Die Datenerfassung sammelt unstrukturierte Daten, oft direkt von einer Quelle, und stützt sich dabei auf spezialisierte Tools wie Netzwerkanalysatoren, Packet Sniffers und Intrusion Detection Systeme (IDS).
Sobald die Daten gesammelt sind, müssen sie nach bestimmten Kriterien gefiltert werden, um festzustellen, ob sie relevante Informationen enthalten oder nicht – eine Technik, die als Datenverarbeitung bekannt ist. Typische Informationen, die während der Verarbeitungsphase ausgewertet werden, sind IP-Adressen, Ports und gängige Protokolle wie Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) und Domain Name Server (DNS).
Der Zweck der Datenverarbeitung besteht darin, Rohdaten in wertvolle, umsetzbare Daten umzuwandeln, die leichter analysiert werden können. Der Verarbeitungsschritt ist entscheidend, um potenzielle Bedrohungen für ein Netzwerk zu erkennen, die Leistung zu optimieren und Probleme zu beheben.
Nachdem die Netzwerkdaten erfasst und verarbeitet wurden, können sie analysiert werden. Es gibt fünf gängige Arten der Datenanalyse, auf die sich die NTA stützt: Verhaltensanalyse, Protokollanalyse, Statistikanalyse, Nutzdatenanalyse und Datenfluss.
Nachdem die Daten des Netzwerkverkehrs gesammelt, verarbeitet und analysiert wurden, müssen sie schließlich so dargestellt werden, dass sie im gesamten Unternehmen bekannt gemacht werden können - ein Schritt, der als Datenvisualisierung bezeichnet wird. Dieser letzte Schritt der NTA umfasst in der Regel Dashboards, Grafiken, Diagramme und andere Visualisierungsmethoden, die Teams und Administratoren helfen, die Erkenntnisse zu verstehen und eine Strategie für den Umgang mit ihnen zu entwickeln.
Da Netzwerke immer komplexer werden, verlassen sich Unternehmen zunehmend auf die Netzwerkverkehrsanalyse (NTA), um den Netzwerkverkehr zu überwachen und potenzielle Bedrohungen für die IT-Infrastruktur zu erkennen.
Von On-Premises- bis hin zu Cloud-, Hybrid- und sogar Multicloud-Umgebungen finden Netzwerkadministratoren Endgerätelösungen wie Firewalls und Antivirensoftware unzureichend für ihre Bedürfnisse. Infolgedessen verlassen sie sich stärker auf NTA. Die Analyse des Datenverkehrs (Network Traffic Analysis, NTA) bietet für Unternehmen mehrere Hauptvorteile.
NTA hilft Administratoren dabei, Erkenntnisse über die Art des Datenverkehrs, der in ihren Netzwerken fließt, und über die Routen, die er nimmt, zu gewinnen. Durch die Aufdeckung von Verkehrsmustern hilft NTA, die Netzwerkleistung zu optimieren und potenzielle Engpässe zu identifizieren, bei denen es zu vermeidbaren Verzögerungen kommt.
Moderne NTA-Lösungen setzen auf KI und ML, um die Identifizierung und Lösung von Problemen zu automatisieren. KI-gestützte Tools verbessern die Betriebstransparenz und helfen Unternehmen, die Netzwerkleistung und Kosteneffizienz zu steigern. Laut einer Umfrage des IBM Institute for Business Value (IBV) automatisieren 51 % der Führungskräfte bereits bestimmte Aspekte der IT-Vernetzung. Diese Zahl wird in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich auf 82 % steigen.
NTA kann in Echtzeit aufzeigen, wie viel von einem Netzwerk genutzt wird. Dieser Einblick ermöglicht es Administratoren, Workloads – definiert als die Zeit und die Rechenressourcen, die eine bestimmte Aufgabe benötigt – strategischer zu verteilen und sicherzustellen, dass ihre Netzwerke mit maximaler Kapazität arbeiten.
NTA stützt sich auf granulare Messungen von KI- und ML-Überwachungstools und hilft Administratoren dabei, plötzliche Veränderungen der Netzwerkbedingungen und Verkehrsmuster zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Einige fortschrittliche Lösungen verfügen sogar über generative KI (Gen AI), um den Prozess der Verkehrsklassifizierung und Unfallverfolgung zu beschleunigen.
Durch die kontinuierliche Messung des Netzwerkverkehrs im Vergleich zu den Basisdaten können Administratoren mit NTA die Anwendungen identifizieren, die mehr Bandbreite als andere verbrauchen, und die Netzwerkressourcen entsprechend zuweisen.
Strong NTA hilft Sicherheitsteams, die Arten von Daten, die sie in ihrem Netzwerk überwachen, zu diversifizieren, damit sie sich nicht nur auf eine einzige Datenquelle verlassen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Moderne Netzwerkmanagementsysteme kombinieren zum Beispiel Flussdaten, Paketaufzeichnungen und Protokolldaten, um einen umfassenden Überblick über die Leistung eines Netzwerks zu erhalten.
Moderne NTA-Lösungen lassen sich leicht in andere Netzwerkmanagementsysteme integrieren, sodass sie nicht in einem Silo existieren. Viele moderne Unternehmen verlassen sich zum Beispiel auf Tools für das Management von Sicherheitsvorfällen und Ereignissen (Security Incident and Event Management, SIEM), die sich leicht mit NTA-Lösungen kombinieren lassen.
Da moderne Unternehmen ihre Bemühungen um die digitale Transformation verstärken, um mit dem Innovationstempo Schritt zu halten, ist die Notwendigkeit, den Netzwerkverkehr genau zu überwachen und zu analysieren, wichtiger denn je.
Hier sind fünf der beliebtesten Anwendungsfälle.
Mit Hilfe von IP-Adressfeldern können moderne Lösungen zur Analyse des Netzwerkverkehrs (NTA) den Netzwerkverkehr von Orten verfolgen, die als wahrscheinliche Quellen von Cyberbedrohungen identifiziert wurden. NTA-Tools können so programmiert werden, dass sie verschiedene gängige Verstöße gegen die Geolokalisierung erkennen, z. B. Account-Sharing und Account-Übernahmen. Sie können sogar die unbefugte Nutzung von verifizierten privaten Netzwerken (VPNs) aufdecken, um unbefugten Zugang zu Daten zu erhalten.
DNS-Tunneling ist eine Technik zur Umgehung der Netzwerksicherheit, bei der bösartiger Datenverkehr in normalem, legitimem DNS-Datenverkehr versteckt wird. NTA-Lösungen können DNS-Pakete gründlich untersuchen und sicherstellen, dass sowohl DNS-Anfragen als auch Antworten nur legitimen Datenverkehr enthalten.
Mit dem Aufkommen der Remote-Arbeit und der Internet der Dinge (IoT)-Technologie ist die Zahl der über Netzwerke verbundenen Geräte exponentiell gestiegen. NTA-Lösungen können die Aktivitäten aller autorisierten Netzwerkgeräte verfolgen und dabei helfen, unautorisierte Geräte zu entdecken, die auf ein Netzwerk zugreifen, damit sie entfernt werden können.
Durch die zunehmende Komplexität der Cloud haben moderne IT-Umgebungen große Angriffsflächen mit vielen Eintrittspunkten für Malware, Ransomware und andere gängige Cyberbedrohungen. Strong NTA liefert unabhängig von der Komplexität des Netzwerks Threat-Intelligence in Echtzeit, identifiziert sie und bekämpft sie.
Global agierende Unternehmen haben oft Daten in ihren Netzwerken, die in mehreren Ländern Vorschriften unterliegen. Umfassende NTA-Lösungen stellen sicher, dass Daten, die über ein Netzwerk fließen, während der Übertragung alle geltenden Regeln und Vorschriften einhalten.
