Vernetzung oder Computernetzwerke sind die Verbindung mehrerer Computergeräte, wie z. B. Desktops, mobile Geräte und Router, damit sie Informationen und Ressourcen übertragen und empfangen können.

Die Geräte in einem Netzwerk sind für ihre Funktionen auf verschiedene Verbindungsarten angewiesen, z. B. auf Ethernet, drahtlose (WiFi) und mobile Verbindungen. Außerdem müssen sie sich an bestimmte Protokolle halten, die regeln, wie sie miteinander kommunizieren und welche Informationen sie austauschen.

Das am weitesten verbreitete und bekannteste Netzwerk ist das Internet selbst, über das die Menschen kommunizieren, arbeiten und sich unterhalten. Doch mit der Verbreitung des Internets sind auch die Häufigkeit und die Kosten von Cyber-Bedrohungen gestiegen, also von Versuchen, sich unbefugt Zugang zu einem Netzwerk zu verschaffen.

Laut dem IBM Cost of a Data Breach 2025 Report betrugen die durchschnittlichen Kosten einer Netzwerkverletzung im letzten Jahr weltweit 4,4 Millionen USD. Diese Zahl ist zwar immer noch hoch, liegt aber 9 % unter der des Vorjahres, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen NTA und Threat Detection and Response (TDR) ernster nehmen als in der Vergangenheit.