Was ist Infrastruktur-Automatisierung?

Moderne IT-Umgebungen sind zunehmend komplexer und umfassen mehrere Rechenzentren, Cloud-Provider und hybride Architekturen. Workloads, die früher auf wenigen Servern ausgeführt wurden, umfassen jetzt Tausende von Containern und Microservices, die über Regionen verteilt sind.

Die manuelle Verwaltung dieser Infrastruktur – die einzelne Konfiguration von Servern, die Verfolgung von Abhängigkeiten in Tabellenkalkulationen und die Bereitstellung von Updates für ein System – kann zu wochenlangem Aufwand, hohen Fehlerquoten und verpassten Bereitstellungsfenstern führen.

Die Automatisierung der Infrastruktur rationalisiert diesen Prozess, indem sie die manuelle Konfiguration durch codegesteuerte, wiederholbare und automatisierte Workflows ersetzt. Anstatt wochenlang auf manuelle Bereitstellungen zu warten, können Unternehmen ganze Umgebungen in wenigen Minuten bereitstellen. Dieser Ansatz verbessert die Zuverlässigkeit, reduziert Konfigurationsfehler und ermöglicht bedarfsgerechte Skalierbarkeit.

Um zum Beispiel eine Microservice-Anwendung für Black Friday manuell in allen Cloud-Regionen bereitzustellen, würde ein Unternehmen Wochen benötigen, um Server bereitzustellen, Lastenausgleich zu konfigurieren und Netzwerkverbindungen in jeder Region herzustellen. Mit Automatisierungstools für die IT-Infrastruktur kann die gleiche Bereitstellung nur wenige Minuten dauern.

Die Automatisierung der Infrastruktur unterstützt auch DevOps-Praktiken wie Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD), Container-Orchestrierung und Infrastruktur als Code (IaC).