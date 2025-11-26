Was ist Enterprise Performance Management (EPM)?

Im Laufe der Jahre hat sich dies von einer Backoffice-Berichtsfunktion weiterentwickelt. Heute dient es als strategische Informationsquelle für die Finanzbranche. Diese Entwicklung spiegelt wider, wie die Finanzbranche selbst den Wandel von der historischen Datenerfassung hin zu einer vorausschauenden Entscheidungsfindung vollzogen hat.

EPM wird manchmal auch synonym mit den Begriffen Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) und Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwendet.

Anfangs war EPM ein manuelles System. Die Finanzteams erstellten Budgets und Prognosen in Tabellenkalkulationen und tauschten Dateien zwischen den Abteilungen aus. Dieser Workflow wurde jedoch ineffizient – Fehler häuften sich, die Versionskontrolle verschwand und die Erkenntnis war auf das beschränkt, was in die Zelle passte. Zu diesem Zeitpunkt erkannten die Finanzteams, dass sie mehr Zeit mit dem Abgleich von Finanzdaten verbrachten als mit der Analyse der Zahlen.

Der nächste bedeutende Schritt für EPM waren lokale EPM-Systeme. Dies ermöglichte es den Finanzteams, eine Plattform zur Zentralisierung von Daten und zur Standardisierung der Finanzberichterstattung über alle Geschäftsbereiche hinweg zu schaffen. Schließlich erhielten die Finanzführungskräfte einen einheitlichen Überblick über die Leistung und automatisierten die Finanzkonsolidierung. On-Premises-Systeme stellten jedoch erhebliche Herausforderungen dar: Sie waren unflexibel, teuer in der Implementierung, langsam zu aktualisieren und erforderten, dass die IT-Abteilungen alle Änderungen verwalteten.

Als nächstes kam das Zeitalter des Cloud Computings. Cloudbasierte EPM-Tools, auch bekannt als Software as a Service (SaaS), haben das Performance Management agiler und im gesamten Unternehmen zugänglicher gemacht. Die Finanzteams konnten in Echtzeit zusammenarbeiten, mehrere Szenarien durchspielen und Prognosen sofort aktualisieren. Darüber hinaus wurde die Datenintegration verbessert, wodurch die Finanzabteilung eine proaktive Rolle als Geschäftspartner einnehmen konnte.

Aufbauend auf der Dynamik der Cloud folgten Automatisierung und KI. Moderne EPM-Systeme führen Datenkonsolidierung, Abstimmung und Berichterstellung nun automatisch durch.

KI-gestützte EPM-Systeme verfügen über prädiktive Analysemodelle, die Trends identifizieren und Ergebnisse prognostizieren können, wobei sie Echtzeitdaten verwenden. Advanced EPM-Systeme können auch viele Leistungsmethoden verarbeiten. Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ermöglicht es Finanzfachleuten außerdem, Daten konversationsweise abzufragen, anstatt Berichte durchsuchen zu müssen.

Die Entwicklung von EPM für die Finanzbranche hat sich von statischen Tabellen zu dynamischen, KI-gestützten Erkenntnissen entwickelt, die fundierte Entscheidungen und Finanzergebnisse ermöglichen.