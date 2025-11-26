Was ist Enterprise Performance Management (EPM)?

Enterprise Performance Management (EPM) bezeichnet die Geschäftspraktiken, Prozesse und Tools, die Unternehmen zur Planung, Prognose, Budgetierung und Verbesserung ihrer gesamten Geschäftsleistung einsetzen.
EPM eignet sich hervorragend, um die Geschäftsfunktionen von Finanzteams, einschließlich Budgetierung, Prognosen und Datenanalyse, zu optimieren. Mit EPM-Software können Finanzteams ihre Geschäftsprozesse optimieren und zukünftige Entscheidungsfindungen durch fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und andere Automatisierungstools unterstützen.
Unternehmen nutzen EPM-Lösungen als integrierten Assistenten, um neue Chancen zu bewerten, Routineaufgaben zu automatisieren und strategische Planungsentscheidungen in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Personalwesen, Lieferkette und Vertrieb zu treffen.
Insbesondere Finanzvorstände (CFOs) erkennen die Notwendigkeit eines transformativen Wandels, um mit der sich weiterentwickelnden Technologie Schritt zu halten, wobei einige der erfolgreichsten Finanzorganisationen bereits auf KI-Systeme zurückgreifen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) ergab, dass „fast vier von fünf Finanzvorständen planen, das Tempo der transformativen Veränderungen in ihrer Finanzorganisation beizubehalten oder zu beschleunigen“. Der Bericht enthüllte außerdem, dass 69 % der Befragten KI als integralen Bestandteil ihrer Strategie zur Transformation des Finanzwesens betrachten.
EPM-Systeme sind Teil der digitalen Transformation, die viele Unternehmen derzeit umsetzen, um den Anforderungen der zukünftigen Finanzfunktionen gerecht zu werden. EPM-Prozesse unterstützen Unternehmen bei der Finanzplanung und bieten tiefere Einblicke, um auf Störungen und Unsicherheiten reagieren zu können.
Enterprise Resource Planning (ERP) und Enterprise Performance Management (EPM) verwalten beide Unternehmensdaten für ein Unternehmen. Sie spielen zwar miteinander verbundene Rollen, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Das Verständnis des Unterschieds zwischen beiden ist für CFOs und Finanzplanungs- und Analyseteams (FP&A) von entscheidender Bedeutung, die den Übergang von transaktionaler Effizienz zu strategischer Agilität anstreben.
Bei ERP dreht sich alles um die Umsetzung. Es ist das Rückgrat für die täglichen Finanzabläufe eines Unternehmens – von der Verfolgung von Transaktionen über die Kreditorenbuchhaltung bis hin zum Finanzabschluss. Das ERP-System lässt sich am besten als der Motor verstehen, der den Geschäftsbetrieb am Laufen hält. Es bietet datengesteuerte Erkenntnisse in jede Transaktion im gesamten Unternehmen und ist die Single-Source-of-Truth (SSOT) für das, was auf operativer Ebene geschieht.
EPM ist die strategische Ebene. EPM-Software nimmt die ERP-Daten und wandelt sie in zukunftsweisende Erkenntnisse um. Die Aufgabe des EPM besteht darin, die Budgetierung, Prognosen, Szenario-Modellierung und Leistungsanalyse zu ermöglichen. Im Wesentlichen hilft EPM den Finanzteams dabei, Pläne für „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu entwickeln und sich darauf vorzubereiten.
Einfach ausgedrückt: ERP gleicht die Buchhaltung aus, während EPM entscheidet, wo als nächstes investiert werden soll. Gemeinsam verwandeln sie die Finanzabteilung von einer Berichtsfunktion in einen strategischen Partner.
Heute kombinieren viele Finanzunternehmen KI und vorausschauende Analyse zusätzlich zu den ERP-EPM-Lösungen. Das Ziel ist es, die Distanz zwischen Daten und Entscheidung zu verkürzen. Unternehmen nutzen die operative Genauigkeit von ERP-Systemen und die strategischen Informationen aus EPM-Systemen, um in Echtzeit Prognosen zu erstellen, zu planen und Anpassungen vorzunehmen.
Im Laufe der Jahre hat sich dies von einer Backoffice-Berichtsfunktion weiterentwickelt. Heute dient es als strategische Informationsquelle für die Finanzbranche. Diese Entwicklung spiegelt wider, wie die Finanzbranche selbst den Wandel von der historischen Datenerfassung hin zu einer vorausschauenden Entscheidungsfindung vollzogen hat.
EPM wird manchmal auch synonym mit den Begriffen Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) und Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwendet.
Anfangs war EPM ein manuelles System. Die Finanzteams erstellten Budgets und Prognosen in Tabellenkalkulationen und tauschten Dateien zwischen den Abteilungen aus. Dieser Workflow wurde jedoch ineffizient – Fehler häuften sich, die Versionskontrolle verschwand und die Erkenntnis war auf das beschränkt, was in die Zelle passte. Zu diesem Zeitpunkt erkannten die Finanzteams, dass sie mehr Zeit mit dem Abgleich von Finanzdaten verbrachten als mit der Analyse der Zahlen.
Der nächste bedeutende Schritt für EPM waren lokale EPM-Systeme. Dies ermöglichte es den Finanzteams, eine Plattform zur Zentralisierung von Daten und zur Standardisierung der Finanzberichterstattung über alle Geschäftsbereiche hinweg zu schaffen. Schließlich erhielten die Finanzführungskräfte einen einheitlichen Überblick über die Leistung und automatisierten die Finanzkonsolidierung. On-Premises-Systeme stellten jedoch erhebliche Herausforderungen dar: Sie waren unflexibel, teuer in der Implementierung, langsam zu aktualisieren und erforderten, dass die IT-Abteilungen alle Änderungen verwalteten.
Als nächstes kam das Zeitalter des Cloud Computings. Cloudbasierte EPM-Tools, auch bekannt als Software as a Service (SaaS), haben das Performance Management agiler und im gesamten Unternehmen zugänglicher gemacht. Die Finanzteams konnten in Echtzeit zusammenarbeiten, mehrere Szenarien durchspielen und Prognosen sofort aktualisieren. Darüber hinaus wurde die Datenintegration verbessert, wodurch die Finanzabteilung eine proaktive Rolle als Geschäftspartner einnehmen konnte.
Aufbauend auf der Dynamik der Cloud folgten Automatisierung und KI. Moderne EPM-Systeme führen Datenkonsolidierung, Abstimmung und Berichterstellung nun automatisch durch.
KI-gestützte EPM-Systeme verfügen über prädiktive Analysemodelle, die Trends identifizieren und Ergebnisse prognostizieren können, wobei sie Echtzeitdaten verwenden. Advanced EPM-Systeme können auch viele Leistungsmethoden verarbeiten. Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ermöglicht es Finanzfachleuten außerdem, Daten konversationsweise abzufragen, anstatt Berichte durchsuchen zu müssen.
Die Entwicklung von EPM für die Finanzbranche hat sich von statischen Tabellen zu dynamischen, KI-gestützten Erkenntnissen entwickelt, die fundierte Entscheidungen und Finanzergebnisse ermöglichen.
Moderne Enterprise Performance Management (EPM) -Systeme beinhalten mehrere Kernfunktionen, die es Finanzteams ermöglichen, strategisch zu planen, schnell auf Veränderungen zu reagieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Ein wesentlicher Bestandteil von EPM-Systemen ist das einheitliche Dashboard. Das Dashboard bietet Finanzführungskräften einen einheitlichen Überblick über die Unternehmensleistung, indem es Daten aus mehreren Systemen in einer einzigen Oberfläche zusammenführt. Anstatt Finanzberichte und -ausweise manuell zu verfolgen, können Finanzvorstände wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), Cashflow und Rentabilität an einem zentralen Ort überwachen.
Ein einheitliches Dashboard kann dabei helfen, Finanzdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Ein Dashboard bietet Finanzteams eine detaillierte Visualisierung, mit der sie Entscheidungen schneller treffen können.
Moderne EPM-Systeme sollten eine zentrale Anlaufstelle für Planung, Budgetierung und Prognosen sein. EPM-Lösungen automatisieren und verbinden diese drei Schritte zu einem kontinuierlichen Prozess. Die Lösung ermöglicht es Finanzteams, Silos aufzubrechen, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, Annahmen zu aktualisieren und Finanzpläne an den Geschäftszielen auszurichten.
Durch den Einsatz von KI-gestützten Tools können Finanzteams Prognosezyklen beschleunigen und die Genauigkeit verbessern, indem sie historische Daten und Marktdaten analysieren. Das Ergebnis ist ein agiler, datengetriebener Geschäftsprozess, der sich flexibel an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.
Vorausschauende Analysen verwandeln EPM von einem rückwärtsgewandten Instrument in einen zukunftsorientierten Finanzmotor. Durch die Analyse von Betriebsdaten, historischen Daten, Marktindikatoren und operativen Treibern können EPM-Systeme Vorhersagen mit bemerkenswerter Genauigkeit erstellen.
Darüber hinaus können Finanzführungskräfte Entwicklungen wie Liquiditätsengpässe oder Nachfragespitzen vorhersehen, bevor sie eintreten. Diese Art von Voraussicht ermöglicht datengestützte Entscheidungen und hilft Unternehmen, unvorhersehbaren Marktveränderungen einen Schritt voraus zu sein.
Szenario-Modellierung wird von Finanzteams eingesetzt, um „Was-wäre-wenn“-Szenarien zuverlässig zu testen. Mit modernen EPM-Systemen können Anwender mehrere Ergebnisse modellieren und die finanziellen Auswirkungen sofort erkennen.
Diese Art der Szenarioplanung unterstützt die strategische Planung, das Risikomanagement und Investitionsentscheidungen. Es bietet Finanzvorständen einen sicheren Rahmen, um Optionen zu prüfen, ohne Ressourcen binden zu müssen, was in unsicheren Märkten von entscheidender Bedeutung ist.
Ein cloudbasiertes EPM-System bietet Finanzteams rund um die Uhr Zugriff auf Daten, Dashboards und Berichte, ohne dass VPNs oder mehrere Versionen benötigt werden.
Cloud-Infrastruktur ist ein zentrales Finanzmanagement-Tool, da sie automatisch Updates liefert und die Daten über Teams hinweg synchronisiert. Sie kann auch die Workload der IT-Abteilung reduzieren und gleichzeitig bessere Beziehungen zu den Stakeholdern in den weltweiten Niederlassungen aufbauen.
Dank cloudbasiertem EPM sind die Finanzteams mit den Geschäftsprozessen verbunden und jederzeit einsatzbereit.
Unternehmen können mehrere wichtige Vorteile erzielen. Diese Vorteile ergeben sich aus dem Einsatz von Enterprise Performance Management (EPM)-Lösungen.
In unsicheren Zeiten sind EPM-Systeme von entscheidender Bedeutung. Finanzteams müssen in der Lage sein, die Rentabilität zu verwalten und zu steigern und den Führungskräften aussagekräftige Kennzahlen zu präsentieren, die für das Unternehmen von Bedeutung sind.
Mit EPM können Teams Einblicke in Kosten und Rentabilität gewinnen und so besser entscheiden, welche Initiativen lohnenswert sind und welche nicht.
Die Kontenabstimmung kann zu einer Verzögerung des Finanzabschlusses führen. Daher ermöglicht ein EPM-System, das diesen Prozess automatisiert, den Finanzteams eine deutlich effizientere und proaktivere Arbeitsweise.
EPM-Lösungen können die Sicherheits- und Risikoprobleme, die typischerweise mit dem Kontenabgleichsprozess verbunden sind, angehen, bevor es zu Verzögerungen kommt.
Ein modernes EPM-System ist keine einfache Performance Management Lösung; es ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Steuerung und Aufrechterhaltung finanzieller Geschäftsfunktionen.
Mit KI-gestützten Lösungen optimieren Finanzvorstände Verwaltungs- und Berichtsprozesse, um langfristig eine stabilere Grundlage zu schaffen. EPM-Systeme fördern eine effektive Planung und eine bessere Abstimmung im gesamten Unternehmen.
Die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, ist für Finanzorganisationen von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts eines sich wandelnden regulatorischen Umfelds. EPM-Systeme tragen zur Vereinheitlichung von Cashflow und Bilanzen bei, was zur Optimierung des Finanzabschlusses beitragen und dem Unternehmen eine zuverlässige Berichterstattung ermöglichen kann.
Die erfolgreiche Implementierung von Enterprise Performance Management (EPM) erfordert sorgfältige Planung, ein starkes Change Management und kontinuierliche Optimierung, um einen dauerhaften Mehrwert zu erzielen.
Unternehmen können den Wert ihrer EPM-Investition maximieren, indem sie diese Best Practices für die Implementierung befolgen.
Bevor die EPM-Implementierung in Angriff genommen wird, müssen Finanzführungskräfte entscheiden, was das Unternehmen tatsächlich benötigt. Dieser Schritt könnte bedeuten, aktuelle Herausforderungen wie langsame Abschlüsse oder isolierte Daten zu erfassen.
Nachdem diese Bedürfnisse identifiziert wurden, müssen die Führungskräfte definieren, wie EPM zur Lösung dieser Bedürfnisse beitragen kann. Jedes Unternehmen ist anders und benötigt einen individuellen Ansatz.
Dieser Schritt ist entscheidend, um vor der Implementierung einer EPM-Lösung die Workflows, Entscheidungsfristen und abteilungsübergreifenden Abhängigkeiten zu verstehen. Wenn das EPM-System den realen Betrieb nicht unterstützen kann, stellt es das Unternehmen vor große Herausforderungen.
Wenn die Bedürfnisse des Unternehmens identifiziert sind, besteht der nächste Schritt darin, die richtige EPM-Plattform auszuwählen, die den Bedürfnissen des Ökosystems entspricht. Die Teams sollten prüfen, wie skalierbar die Plattform ist und ob sie sich in bestehende ERP- und CRM-Systeme integrieren lässt.
Die EPM-Lösung sollte die Zusammenarbeit ermöglichen, manuelle Arbeiten automatisieren und intelligente Erkenntnisse liefern. Eine Plattform sollte außerdem mit dem Unternehmen mitwachsen können und für nicht-technische Benutzer einfach zu bedienen sein.
Der Erfolg einer EPM-Implementierung hängt davon ab, dass die Mitarbeiter sie akzeptieren. Ein Finanzteam kann gegenüber neuen Prozessen Widerstand zeigen, insbesondere solchen, die die Norm durchbrechen. Daher ist es von Bedeutung, in Change Management zu investieren, beispielsweise in Schulungen, Kommunikation und die Einbindung der Führungskräfte, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Die Teams sollten die Vorteile dieser EPM-Lösung hervorheben und darlegen, wie sie die Genauigkeit verbessert, Zeit spart und die Rolle des Teams langfristig stärkt. Diese Benutzer müssen den persönlichen Wert der Lösung erkennen, damit sie akzeptiert wird und sich die Investition (ROI) bezahlt macht.
EPM-Funktionen hängen auch von sauberen, zuverlässigen Daten ab. Die Finanzteams müssen vor der Implementierung Vorarbeit leisten, um solide Governance-Praktiken zu integrieren. Dies bedeutet einheitliche Definitionen, kontrollierten Zugriff und automatisierte Validierung im gesamten Unternehmen.
Da EPM die Integration von Daten aus mehreren Quellen erfordert, müssen diese Quellen genau und synchronisiert sein. Finanzteams sollten Daten frühzeitig im Prozess priorisieren, um Vertrauen in alle von der EPM-Lösung erstellten Berichte und Prognosen zu schaffen.
Die Implementierung stellt lediglich den Anfang der Optimierung dar. EPM-Lösungen erfordern, dass Teams regelmäßig Leistungskennzahlen wie Prognosegenauigkeit und Benutzerakzeptanz überwachen. Unabhängig davon müssen die Teams Feedback von Finanz- und Geschäfts-Stakeholdern einholen, um zu überprüfen, was funktioniert und was nicht.
Die geeignete EPM-Lösung entwickelt sich gemeinsam mit dem Unternehmen weiter. Durch kontinuierliche Bewertung werden sie an neue Ziele und Marktveränderungen angepasst. Die EPM-Lösung muss noch optimiert werden, um sicherzustellen, dass das System weiterhin einen hohen Mehrwert bietet.
Was hält die Zukunft für das Enterprise Performance Management (EPM) im Finanzwesen bereit? Es scheint, als würde es intelligenter werden und unternehmensweit integriert werden. Die EPM-Lösung begann als Tool für die Finanzberichterstattung und entwickelt sich rasch zum zentralen Nervensystem für die Entscheidungsfindung von Finanzteams.
Die Transformation von IBM selbst bietet einen Einblick in die Möglichkeiten, die sich für Unternehmen bieten. Angesichts fragmentierter Daten und mehr als 500 voneinander getrennten Finanzanwendungen in verschiedenen Geschäftsbereichen benötigte IBM eine grundlegende Veränderung. Zur Vereinheitlichung der Daten entwickelte das Unternehmen eine integrierte EPM-Plattform auf Basis von IBM® Cognos Analytics und IBM Planning Analytics (TM1-Funktionen). Im Jahr 2019 wurden KI-Funktionen hinzugefügt.
Die Ergebnisse waren tiefgreifend. Der integrierte Ansatz hat seit 2020 zu einer Reduzierung der FP&A-Tools um 95 % und einer Steigerung der FP&A-Produktivität um 40 % geführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen mithilfe von IBM® watsonx und Planning Analytics eine „berührungslose“, KI-gestützte Prognose mit Echtzeitberichten und nahezu perfekter Modellgenauigkeit realisiert.
Die Fallstudie von IBM veranschaulicht die Richtung, in die sich EPM entwickelt, und wie ein Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie zu einem vernetzten Ökosystem werden kann. KI führt Finanzführungskräfte in die moderne Welt und unterstützt sie dabei, sich zu strategischen Beratern zu entwickeln, die stets einen Schritt voraus sind.
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen
Erklärt, wie CFOs und Finanzteams das Beste aus generativer KI herausholen können, einschließlich der Vorbereitung darauf, wo sie angewendet werden kann, und was benötigt wird, um sie zu einer wertvollen Ergänzung zu machen.
Erkunden Sie, wie KI-gestützte Lösungen die Rolle des CFO von heute verändern und die Finanzplanung verbessern.
Mit IBM® Planning Analytics planen Sie intelligenter und handeln schneller – KI-gestützte Prognosen und Berichte, die sich an Ihr Unternehmen anpassen, ob in der Cloud oder On-Premises.
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um Kundenbindung zu schaffen, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.
IBM Finance Consulting Services unterstützt die Transformation von Finanzprozessen durch datengestützte Erkenntnisse, Automatisierung und KI-gestützte Innovation.
Machen Sie den nächsten Schritt zu einer intelligenteren, datengestützten Entscheidungsfindung. Erfahren Sie, wie IBM Planning Analytics und IBM Financial Planning Analysis Ihnen dabei helfen können, Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen, die Genauigkeit Ihrer Prognosen zu verbessern und neue Wachstumschancen zu erschließen.