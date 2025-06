Um eine einheitliche Datenbasis zu erzielen, entwickelte IBM eine Plattform für integrierte Unternehmensdaten namens Enterprise Performance Management (EPM).



EPM bietet Benutzern, unterstützt von IBM Cognos Analytics, eine zentrale Oberfläche, um Leistungserkenntnisse zu entdecken und damit zu arbeiten. Im Zuge der Weiterentwicklung von EPM wurde die Plattform um IBM Planning Analytics (TM1 Funktionen) erweitert, um Prognosen zu unterstützen. Im Jahr 2019 wurden KI-Funktionen in die Produktionsumgebung von Planning Analytics integriert, um die Genauigkeit der Prognosen zu erhöhen, manuelle Prozesse zu automatisieren und Daten aus EPM zu integrieren, um mehrere Tools und Spreadsheet durch interaktive Dashboards zu ersetzen. Die Lösung dient auch als historische Datengrundlage für den „berührungslosen“ KI-Prognoseprozess von IBM. Bis 2021 wurde Planning Analytics zur treibenden Kraft hinter der Genauigkeit von Prognosen.



Diese Implementierung baut auf dem integrierten Datenmodell von IBM auf, das Daten aus historisch isolierten Quellen verknüpft und Lösungen wie IBM watsonx.ai für generative KI-gestützte Analysen umfasst. Der integrierte Ansatz positioniert Analytiker in einem standardisierten Workflow, damit sie Prognosen in Echtzeit optimieren und ihr Fachwissen auf spezielle Geschäftsszenarien anwenden können.



Die Suche nach Daten ist vorbei. Schluss mit dem Tabellenkalkulationschaos. Einfach Erkenntnisse in Echtzeit und intelligente Automatisierung, die Entscheidungen vorantreiben.