Was ist integrierte Geschäftsplanung (IBP)?

Die operative Planung konzentriert sich darauf, strategische Ziele auf operativer Ebene in umsetzbare Pläne zu übersetzen. Dabei werden die strategischen Ziele in spezifische Ziele und Initiativen unterteilt, die von verschiedenen Abteilungen und Funktionen ausgeführt werden müssen.

Die Vertriebsabteilung könnte beispielsweise einen Plan für den Eintritt in neue Märkte oder die Einführung neuer Produkte entwickeln, während sich die Lieferkette auf die Optimierung des Bestands und die Gewährleistung einer effizienten Logistik konzentriert. Der Schlüssel liegt darin, die operativen Pläne mit den umfassenderen strategischen Zielen in Einklang zu bringen, um Konsistenz und Kohärenz im gesamten Unternehmen sicherzustellen.