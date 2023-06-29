Was ist integrierte Geschäftsplanung (IBP)?

Integrierte Geschäftsplanung (IBP) bietet einen umfassenden Framework, der strategische, operative und Finanzplanung, Analyse und Berichterstattung kombiniert, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
IBP bringt verschiedene Funktionen zusammen, einschließlich Vertrieb, Marketing, Finanzen, Lieferkette, Personalwesen, IT und darüber hinaus, um über Geschäftsbereiche hinweg zusammenzuarbeiten und fundierte Entscheidungen zu treffen, die den Gesamterfolg des Unternehmens fördern.
Der Begriff „IBP“ wurde von der Unternehmensberatung Oliver Wight eingeführt, um eine weiterentwickelte Version des Vertriebs- und Produktionsplanungsprozesses (S&OP-Prozess) zu beschreiben, den sie ursprünglich in den frühen 1980er Jahren entwickelt hatten.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Integrierte Geschäftsplanung beginnt mit strategischer Planung. Das Managementteam definiert die langfristigen Ziele und Vorgaben des Unternehmens. Dazu gehört die Analyse von Markttrends, Wettbewerbskräften und Kundenanforderungen, um Chancen und Bedrohungen zu identifizieren. Die strategische Planung gibt die Richtung für das gesamte Unternehmen vor und bildet die Grundlage für die nachfolgende Roadmap.
Die operative Planung konzentriert sich darauf, strategische Ziele auf operativer Ebene in umsetzbare Pläne zu übersetzen. Dabei werden die strategischen Ziele in spezifische Ziele und Initiativen unterteilt, die von verschiedenen Abteilungen und Funktionen ausgeführt werden müssen.
Die Vertriebsabteilung könnte beispielsweise einen Plan für den Eintritt in neue Märkte oder die Einführung neuer Produkte entwickeln, während sich die Lieferkette auf die Optimierung des Bestands und die Gewährleistung einer effizienten Logistik konzentriert. Der Schlüssel liegt darin, die operativen Pläne mit den umfassenderen strategischen Zielen in Einklang zu bringen, um Konsistenz und Kohärenz im gesamten Unternehmen sicherzustellen.
Die Finanzplanung stellt sicher, dass die strategischen und operativen Pläne des Unternehmens finanziell tragfähig sind. Dies beinhaltet die Erstellung detaillierter Finanzprognosen, einschließlich Forecasting, Kostenbudgets und Cashflow-Prognosen. Durch die Integration von Finanzplanung mit strategischer und operativer Planung können Unternehmen die finanzielle Rentabilität bewerten, potenzielle Lücken oder Risiken identifizieren und notwendige Anpassungen vornehmen, um finanzielle Ziele zu erreichen.
Ein grundlegender Aspekt von IBP ist die Zusammenarbeit und Einbindung verschiedener Funktionen und Abteilungen innerhalb des Unternehmens. Anstatt isoliert zu arbeiten, kommen Abteilungen wie Vertrieb, Marketing, Finanzen, Lieferkette, Personalwesen und IT zusammen, um Informationen zu teilen, Ziele abzustimmen und koordinierte Entscheidungen zu treffen.
IBP basiert auf der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen und Systemen. Dies kann die Konsolidierung von Daten aus Enterprise-Ressourcen-Planungssystemen (ERP), Kundenbeziehungsmanagement-Systemen (CRM), Lieferkette-Management-Systemen und anderen relevanten Quellen beinhalten. Zur Analyse und Interpretation der Daten werden Advanced Analyse- und Business Intelligence-Tools eingesetzt, um Erkenntnisse und Trends aufzudecken, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.
Der integrierte Geschäftsplanungsprozess erfordert eine kontinuierliche Überwachung der Leistung gegenüber den Plänen und Zielvorgaben. Key Performance Indicators (KPIs) werden festgelegt, um den Fortschritt zu messen und proaktives Management zu ermöglichen. Regelmäßige Reviews und Berichte ermöglichen es Unternehmen, Abweichungen zu erkennen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und ihre Planungsprozesse kontinuierlich zu verbessern.
Durch die Integration von strategischer, operativer und finanzieller Planung können Unternehmen das volle Potenzial von IBP freischalten und so ihren Geschäftserfolg steigern und ihre Ziele erreichen.
IBP erleichtert datengesteuerte Entscheidungsfindung durch die Bereitstellung von Echtzeit-Erkenntnissen in verschiedene Aspekte des Geschäfts. Durch die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Abteilungen können Unternehmen eine ganzheitliche Sicht auf ihre Abläufe entwickeln, sodass sie fundiertere Entscheidungen treffen können.
Durch die Abstimmung strategischer Ziele mit operativen Plänen und finanziellen Zielen stellt IBP sicher, dass jede Abteilung und jeder Mitarbeiter auf eine gemeinsame Vision hinarbeitet. Diese Ausrichtung fördert Synergien und treibt die funktionsübergreifende Zusammenarbeit voran.
In einer sich schnell verändernden Geschäftswelt ist Agilität enorm wichtig. IBP ermöglicht es Unternehmen, sich schnell an Marktveränderungen, Nachfrageschwankungen und neue Chancen anzupassen. Durch die kontinuierliche Überwachung und Anpassung von Plänen können Unternehmen reaktionsschnell bleiben und Wettbewerbsvorteile nutzen.
Integrierte Geschäftsplanung ermöglicht es Unternehmen, die Ressourcenzuweisung für verschiedene Funktionen zu optimieren. Dies hilft, Engpässe zu erkennen, Ressourcen effektiv zuzuweisen und Initiativen zu priorisieren, die die höchsten Renditen erzielen, was zu verbesserter Effizienz und Kosteneinsparungen führt.
IBP erleichtert proaktives Risikomanagement, indem verschiedene Szenarien berücksichtigt und potenzielle Risiken und Chancen identifiziert werden. Durch die Analyse von Daten und die Durchführung von Was-wäre-wenn-Analysen können Unternehmen Notfallpläne entwickeln und Risiken eindämmen, bevor sie eintreten.
Die Implementierung eines effektiven IBP-Prozesses erfordert sorgfältige Planung und Umsetzung, was erheblichen Aufwand und einen Managementwechsel erfordern kann, aber die Belohnungen sind es auf jeden Fall wert. Hier sind einige wichtige strategische Schritte, die Sie berücksichtigen sollten:
Gewinnen Sie die Unterstützung von Führungskräften, die den Wert der integrierten Geschäftsplanung verstehen und die notwendigen organisatorischen Veränderungen vorantreiben können. Das Engagement der Führungskräfte, allen voran des CFO, ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung.
Kontinuierlich überwachen und anpassen; Mechanismen implementieren, um die Leistung im Vergleich zu Plänen und Zielen zu überwachen. Überprüfen Sie regelmäßig die wichtigsten KPI, führen Sie Leistungsanalysen durch und erstellen Sie zeitnah Berichte und Dashboards. Identifizieren Sie Abweichungen, ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen und verbessern Sie kontinuierlich die Planungsprozesse auf Basis von Feedback und Erkenntnissen.
Um eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, muss das Unternehmen wichtige Stakeholder identifizieren, Silos abbauen und eine offene Kommunikation zwischen den Abteilungen fördern. Es ist unerlässlich, eine Kultur der Zusammenarbeit zu schaffen, die den Informationsaustausch und die kollektive Entscheidungsfindung wertschätzt.
Gleichzeitig gewährleistet die Implementierung eines robusten Datenintegrationssystems, das ERP-, CRM- und Lieferketten-Management-Systeme umfasst, einen reibungslosen Datenfluss und Echtzeit-Aktualisierungen. Benutzerfreundliche Schnittstellen, Data Governance und Schulungen bieten die notwendige technologische Unterstützung. Durch die Kombination dieser Bemühungen wird ein Umfeld der Zusammenarbeit und datengesteuerten Entscheidungsfindung geschaffen, was die betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigert.
Implementieren Sie fortschrittliche Analyse und Business Intelligence-Lösungen, um den Planungsprozess zu optimieren und zu automatisieren sowie die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Diese Lösungen bieten umfassende Funktionen, Möglichkeiten zur Datenintegration, Szenarienplanung und -modellierung sowie Echtzeitberichte.
Aus technischer Sicht benötigen Unternehmen zur Unterstützung von IBP fortschrittliche Softwarelösungen und Systeme, die eine nahtlose Datenintegration und Zusammenarbeit ermöglichen. Hier sind einige Schlüsselkomponenten, die zum Erfolg der integrierten Geschäftsplanung beitragen:
Eine Plattform, die als Rückgrat der integrierten Geschäftsplanung dient, indem sie Daten aus verschiedenen Abteilungen und Funktionen integriert. Sie ermöglicht eine zentrale Informationsablage und bietet einen Überblick über das gesamte Unternehmen in Echtzeit.
Business Intelligence-Tools spielen eine entscheidende Rolle bei der Analyse und Visualisierung integrierter Daten aus mehreren Quellen. Diese Tools liefern umfassende Erkenntnisse in wichtigen Metriken und helfen dabei, Trends, Muster und Chancen zu erkennen. Durch den Einsatz von BI-Tools können Entscheidungsträger die Leistung schnell beurteilen, datengesteuerte Geschäftsentscheidungen treffen und die Genauigkeit der Prognose erhöhen.
Kollaborative Planungs- und Forecasting-Lösungen ermöglichen es funktionsübergreifenden Teams, gemeinsam Pläne zu erstellen und zu verfeinern. Diese Planungslösungen erleichtern die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass Stakeholder ihre Expertise und Erkenntnisse einbringen können. Mit umfassender Transparenz können Unternehmen sicherstellen, dass die Pläne umfassend, genau und auf die Geschäftsstrategie abgestimmt sind.
Um eine nahtlose Datenintegration zu gewährleisten, müssen Unternehmen in Datenintegration und Automatisierung investieren. Diese Tools ermöglichen die Extraktion, Transformation und das Laden (ETL) von Daten aus verschiedenen Quellen. Automatisierung vereinfacht Datenprozesse, reduziert manuellen Aufwand und minimiert das Risiko von Fehlern oder Datenabweichungen.
Cloud Computing bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und Zugänglichkeit und ist damit die ideale Wahl für die integrierte Geschäftsplanung. Cloud-basierte Lösungen bieten eine zentrale Plattform, auf der Teams von überall und jederzeit auf Daten zugreifen, zusammenarbeiten und Echtzeitaktualisierungen vornehmen können. Die Cloud bietet außerdem Datensicherheit, Notfallwiederherstellung und Kosteneffizienz im Vergleich zur lokalen Infrastruktur.
Da Unternehmen Daten aus mehreren Quellen integrieren, wird die Aufrechterhaltung von Data Governance und Sicherheit entscheidend. Die Festlegung von Data Governance und die Sicherstellung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sind entscheidende Schritte zur Wahrung der Datenintegrität und zum Schutz sensibler Informationen. Die Implementierung robuster Datensicherheit wie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen trägt zum Schutz vor data breach und unberechtigtem Zugriff bei.
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen.
Erklärt, wie CFOs und Führungskräfte aus dem Finanzbereich das Beste aus generativer KI herausholen können – einschließlich Vorbereitung, Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen, um KI zu einer wertvollen Ergänzung zu machen.
Untersuchen Sie, wie KI-gestützte Lösungen die Rolle des CFO von heute verändern und die Finanzplanung verbessern.
Erhalten Sie KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung mit der Freiheit, diese in der Umgebung bereitzustellen, die Ihre Ziele am besten unterstützt.
Transformieren Sie Ihre Finanzen mit IBM KI for Finance – unterstützt durch intelligente Automatisierung und prädiktiven Erkenntnissen für intelligentere, schnellere und resilientere Finanzoperationen.
Gestalten Sie mit IBM Consulting das Finanzwesen neu – kombinieren Sie Fachwissen und KI-gestützte Lösungen für eine effizientere, strategische Finanzabteilung.
Vereinen Sie Finanzplanung und -betrieb mit KI, um Prognosen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Finanzperformance zu steigern.