Was ist Data Governance im Bankwesen?

Ende 2020 verhängten US-Regulierungsbehörden eine Geldstrafe von 400 Mio. USD gegen Citigroup. Die Strafe hatte jedoch nichts mit einem betrügerischen Händler oder einer gescheiterten Investition zu tun. Es ist vielmehr, zumindest teilweise, auf Mängel bei der Verwaltung der eigenen Daten der Bank zurückzuführen.

Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) verwies auf Probleme beim Risikomanagement, den internen Kontrollen und der Data Governance. Unter den Verstößen: Citibank konnte seine eigenen Risikodaten nicht zuverlässig aggregieren und konnte auch den Stakeholdern nicht nachweisen, dass das Problem unter Kontrolle war.1 Nur wenige Monate vor der Zensur 2020 hatte Citibank fälschlicherweise 900 Millionen US-Dollar an Gläubiger eines Revlon-Darlehens überwiesen, ein Fehler, der auf menschliches Versagen zurückgeführt wurde.2 Die OCC ihrerseits verlangte von der Citibank eine „grundlegende Neugestaltung“ ihrer Datenarchitektur und eine Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur.

Der Fall von Citi war zwar vom Ausmaß her ungewöhnlich, nicht aber von der Art her. Eine Suche in einer OCC-Datenbank zeigt, dass zwischen 2023 und Anfang 2026 Dutzende von Klagen gegen Banken wegen Problemen im Zusammenhang mit der Data Governance eingeleitet wurden, einschließlich Compliance-Risikomanagement, ungenauen Aufzeichnungen und IT-Problemen.

Die Bußgelder der Aufsichtsbehörden können beträchtlich sein. Im gesamten Finanzdienstleistungsbereich erreichten diese Bußgelder im Jahr 2024 weltweit einen Rekord von 19,3 Mrd. USD.3 Die Kosten der Nichteinhaltung gehen oft über finanzielle Schäden hinaus und umfassen auch Reputationsschäden und den Verlust des Verbrauchervertrauens.