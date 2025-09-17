AWS Cloud Adoption Framework und Perspektiven

AWS CAF gruppiert Funktionen nach sechs Perspektiven:

Geschäft Menschen Governance Plattform Sicherheit Betrieb

Jede Perspektive umfasst eine Reihe von Funktionen, die relevanten Stakeholder während der Cloud-Transformation besitzen oder verwalten.

Das AWS Cloud Adoption Framework wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation und die Notwendigkeit, das Potenzial von Cloud Computing zu nutzen, entwickelt. Der AWS CAF ist zwar auf AWS-Migrationsreisen zugeschnitten, aber seine Praktiken werden häufig in die Technologien von Cloud-Systempartnern integriert und für andere Cloud-Plattformen angepasst.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf Unternehmen, ihre Abläufe zu modernisieren, ist die Cloud-Migration unerlässlich geworden, um die Agilität und Skalierbarkeit zu verbessern und modernste Technologien wie Prozessautomatisierung, Echtzeitanalysen und künstliche Intelligenz (KI) zu ermöglichen.

In einer Studie der Synergy Research Group aus dem Jahr 2025 stiegen die Ausgaben von Unternehmen für Cloud-Services weltweit auf 99 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von über 20 Milliarden US-Dollar gegenüber dem zweiten Quartal 2024. Die Studie führt dieses Wachstum auf die explosionsartige Zunahme der generativen KI und die große Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur zur Unterstützung von KI-gesteuerten Workloads zurück.1