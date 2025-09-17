AWS Cloud Adoption Framework und Perspektiven

Cloud

Was ist das AWS Cloud Adoption Framework?

Das AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) bietet eine umfassende und strukturierte Roadmap, die Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Beschleunigung der Cloud-Einführung unterstützt. Es besteht aus Best Practices, Anleitungen und Tools, die Technologie mit Menschen, Prozessen und Geschäftszielen in Einklang bringen.

AWS CAF gruppiert Funktionen nach sechs Perspektiven:

  1. Geschäft
  2. Menschen
  3. Governance
  4. Plattform
  5. Sicherheit
  6. Betrieb

Jede Perspektive umfasst eine Reihe von Funktionen, die relevanten Stakeholder während der Cloud-Transformation besitzen oder verwalten.

Das AWS Cloud Adoption Framework wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation und die Notwendigkeit, das Potenzial von Cloud Computing zu nutzen, entwickelt. Der AWS CAF ist zwar auf AWS-Migrationsreisen zugeschnitten, aber seine Praktiken werden häufig in die Technologien von Cloud-Systempartnern integriert und für andere Cloud-Plattformen angepasst.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf Unternehmen, ihre Abläufe zu modernisieren, ist die Cloud-Migration unerlässlich geworden, um die Agilität und Skalierbarkeit zu verbessern und modernste Technologien wie Prozessautomatisierung, Echtzeitanalysen und künstliche Intelligenz (KI) zu ermöglichen.

In einer Studie der Synergy Research Group aus dem Jahr 2025 stiegen die Ausgaben von Unternehmen für Cloud-Services weltweit auf 99 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von über 20 Milliarden US-Dollar gegenüber dem zweiten Quartal 2024. Die Studie führt dieses Wachstum auf die explosionsartige Zunahme der generativen KI und die große Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur zur Unterstützung von KI-gesteuerten Workloads zurück.1

Vorteile des AWS CAF

Das Amazon Web Services (AWS) CAF hilft einer Vielzahl von Stakeholdern (zum Beispiel CEOs, CFOs, CIOs, CTOs, DevOps-Teams, Cloud-Lösungsarchitekten) dabei, die gewünschten Technologie- und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Es bietet viele wertvolle Nutzen, darunter:

  • Geringeres Geschäftsrisiko: Unternehmen können durch das AWS CAF-Framework das Gesamtrisiko minimieren und so die Zuverlässigkeit verbessern, die Leistung und die Sicherheit erhöhen.
  • Verbesserte ESG-Leistung (Umwelt, Soziales und Governance): Das Framework liefert Erkenntnisse zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Unternehmenstransparenz, was sich positiv auf die ESG-Gesamtleistung auswirken kann.
  • Erhöhte betriebliche Effizienz: Durch die Implementierung des AWS CAF senken Organization die Betriebskosten, erhöhen die Produktivität des DevOps-Teams und verbessern sowohl die Mitarbeiter- als auch die Customer Experience.
  • Verbesserte Agilität: Das AWS CAF bietet einen strukturellen Ansatz für schnelleres Experimentieren, Innovation und Bereitstellung neuer Services.
  • Höheres Umsatzwachstum: Das Framework bietet Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung durch neue Produkte und Dienstleistungen, eine erweiterte Marktpräsenz und einen erweiterten Kundenstamm.
AI Academy

KI-Bereitschaft mit Hybrid Cloud

Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Zur Episode wechseln

Wie funktioniert AWS CAF?

Das CAF bietet maßgeschneiderte Anleitungen, die Unternehmen dabei helfen, Workloads sicher, konform und kostengünstig in die Cloud zu verlagern. Anstatt einen Einheitsansatz zu verfolgen, wird ein strukturiertes Verfahren eingesetzt, das die cloudbasierte Transformation durch Funktionen und strategische Phasen beschleunigt.

Das Framework beginnt mit der Zuordnung von 47 diskreten Funktionen in 6 Schlüsselperspektiven. Diese Funktionen stellen die Fähigkeit eines Unternehmens dar, Ressourcen (z. B. Menschen, Technologie, andere Assets) durch Prozesse bereitstellen, die bestimmte Ergebnisse liefern.

Das Framework identifiziert dann vier kritische Transformationsbereiche, die für die Umsetzung einer erfolgreichen Cloud-Strategie unerlässlich sind, bevor es Unternehmen durch vier iterative Cloud-Transformationsphasen führt, die aufeinander aufbauen.

Die sechs AWS CAF-Perspektiven

Die Perspektiven von AWS CAF konzentrieren sich auf grundlegende Funktionen und bieten präskriptive Anleitungen, die von Tausenden von Unternehmen verwendet werden, um die Cloud-Bereitschaft zu verbessern und ihre Cloud-Transformation zu beschleunigen.

Die sechs Perspektiven von AWS CAF werden jeweils in einem separaten Whitepaper behandelt:

  1. Geschäftsperspektive
  2. Perspektive des Menschen
  3. Governance-Perspektive
  4. Plattformperspektive
  5. Sicherheitsperspektive
  6. Betriebliche Perspektive

1. Geschäftliche Perspektive

Cloud-Investitionen müssen mit der Strategie übereinstimmen. Die geschäftliche Perspektive konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass diese Investitionen sowohl die digitale Transformation als auch die Geschäftsziele beschleunigen. Wertschöpfung und finanzielle Optimierung stehen ebenfalls im Mittelpunkt.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören:

  • Strategiemanagement
  • Portfoliomanagement
  • Innovationsmanagement
  • Produktmanagement
  • Strategische Partnerschaften
  • Monetarisierung von Daten
  • Geschäftseinblicke
  • Data Science

2. Die Perspektive des Menschen

Technologische Veränderungen sind nur so effektiv wie die Menschen, die sie umsetzen. Die Mensch-Perspektive ist darauf ausgelegt, organisatorische Veränderungen voranzutreiben und die Kluft zwischen Technologie und Geschäftszielen zu schließen. Es beschleunigt den Weg in die Cloud und hilft Unternehmen, sich auf eine Kultur zu konzentrieren, die auf kontinuierlichem Wachstum und kontinuierlichem Lernen basiert.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören:

  • Kulturelle Entwicklung
  • Transformative Führung
  • Cloud-Kompetenz
  • Transformation der Belegschaft
  • Beschleunigung von Änderungen
  • Unternehmensdesign
  • Organisatorische Ausrichtung

3. Governance-Perspektive

Cloud-Initiativen erfordern eine koordinierte Überwachung. Die Governance-Perspektive schafft Frameworks für die Verwaltung des Cloud-Betriebs bei gleichzeitiger Wertoptimierung und Risikokontrolle.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören:

  • Programm- und Projektmanagement
  • Leistungsmanagement
  • Risikomanagement
  • Cloud-Finanzmanagement
  • Application Portfolio Management
  • Data Governance
  • Datenpflege

4. Perspektive der Plattform

Die Cloud-Infrastruktur besteht aus Hardware- und Software-Komponenten, die zusammen die Skalierbarkeit, Flexibilität und Zugänglichkeit bieten, die moderne Unternehmen benötigen. Die Plattformperspektive unterstützt den Aufbau einer skalierbaren Hybrid-Cloud-Plattform auf Unternehmensebene. Die Lösung konzentriert sich auf die Modernisierung vorhandener Workloads und die Implementierung neuer Cloud-nativer Lösungen, wie AWS-Services (zum Beispiel Lambda) oder Technologien von Drittanbietern.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören:

  • Plattformarchitektur
  • Datenarchitektur
  • Platform Engineering
  • Data Engineering
  • Bereitstellung und Orchestrierung
  • Moderne Anwendungsentwicklung
  • CI/CD-Pipelines

5. Sicherheitsperspektive

Die Sicherstellung, dass die Daten in jeder Phase einer Cloud-Migrationsstrategie geschützt sind, ist ein kritischer Faktor für robuste Sicherheit. Die Sicherheitsperspektive konzentriert sich auf das Erreichen von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Cloud-Workloads.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören:

  • Sicherheitsgovernance
  • Gewährleistung der Sicherheit
  • Zugriffsmanagement
  • Erkennung von Bedrohungen
  • Schwachstellenmanagement
  • Schutz der Infrastruktur
  • Datenschutz
  • Anwendungssicherheit
  • Reaktion auf Vorfälle

6. Operative Perspektive

Cloud-Umgebungen erfordern eine kontinuierliche Überwachung und Wartung, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Perspektive „Betrieb“ legt Prozesse und Praktiken für ein effektives Cloud-Management fest und stellt sicher, dass diese stets einen Mehrwert liefern und die Geschäftsanforderungen erfüllen.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören:

  • Observability
  • Ereignismanagement
  • AIOps
  • Vorfalls- und Problemmanagement
  • Change Management
  • Release-Management
  • Leistung und Kapazitätsmanagement
  • Konfigurationsmanagement
  • Patch-Management
  • Verfügbarkeits- und Kontinuitätsmanagement
  • Anwendungsmanagement

Die vier AWS CAF-Transformationen-Bereiche

Das AWS Cloud Adoption Framework identifiziert vier umfassende Transformationsbereiche, die für eine erfolgreiche Cloud-Transformation geändert werden müssen.

Technologie

Unternehmen migrieren und modernisieren frühere lokale Infrastrukturen und Datenplattformen, um Cloud-Funktionen zu nutzen.
Prozess

Teams digitalisieren, automatisieren und optimieren Geschäftsabläufe für mehr Effizienz und Agilität.
Unternehmen

Unternehmen stellen ihre Betriebs- und Geschäftsmodelle neu auf und strukturieren ihre Teams um, um die Cloud-Transformation zu unterstützen.
Produkt

Unternehmen entwickeln und bringen innovative Produkte und Services auf den Markt, die durch Cloud-Technologien unterstützt werden.

Die vier Phasen der Cloud-Transformation von AWS CAF

Aufbauend auf die grundlegenden Funktionen und Transformation skizziert AWS CAF vier schrittweise Phasen für die Transformation in die Cloud:

  1. Vision
  2. Aufeinander abstimmen
  3. Starten
  4. Scale

1. Envision

Unternehmen erkennen, wie Cloud-Technologie ihre Geschäftsergebnisse beschleunigen kann. Diese Phase umfasst moderierte Workshops, die den Teams helfen, die Transformationmöglichkeiten zu bewerten und die Grundlage für Initiativen zur digitalen Transformation zu schaffen.

2. Ausrichten

Teams bewerten die vorhandenen organisatorischen Funktionen anhand der Anforderungen an die Cloud-Transformation. Durch strukturierte Bewertungen identifizieren Unternehmen Kompetenzlücken und entwickeln Aktionspläne, um Defizite in den grundlegenden Kompetenzen zu beheben.

3. Starten

Unternehmen implementieren Pilotinitiativen in Produktionsumgebungen und entwickeln gleichzeitig Lösungen, die einen messbaren geschäftlichen Nutzen aufzeigen. Diese Phase konzentriert sich auf die Validierung von Cloud-Strategien durch kontrollierte, reale Bereitstellungen.

4. Skalieren

Bewährte Pilotinitiativen werden auf den beabsichtigten Umfang erweitert, wenn Unternehmen die zu erwartenden geschäftlichen Vorteile ihrer Cloud-Transformation erkennen. Diese Phase markiert das Erreichen der vollständigen Cloud-Einführung und die Verwirklichung strategischer Ziele.

Was ist das AWS Well-Architected Framework?

Das AWS Well-Architected Framework bietet Cloud-Architekten Best Practices und praktische Anleitungen für den Aufbau einer sicheren, hochleistungsfähigen und kosteneffizienten Infrastruktur für Anwendungen und Workloads. Es besteht aus speziellen Anleitungen, praktischen Übungen und dem AWS Well-Architected Tool – einer kostenlosen Ressource innerhalb der AWS Management Console, die Workload-Bewertungen ermöglicht, Bereiche mit hohem Risiko identifiziert und potenzielle Verbesserungen nachverfolgt.

Das Framework konzentriert sich auf sechs grundlegende Säulen:

  1. Operative Exzellenz
  2. Sicherheit
  3. Reliabilität
  4. Leistungseffizienz
  5. Kostenoptimierung
  6. Nachhaltigkeit

Das AWS CAF im Zeitalter der KI

Die Beschleunigung der KI-Integration in die gesamte Unternehmensinfrastruktur nimmt weiter zu. Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) unter 2.900 Führungskräften weltweit ergab, dass KI-gestützte Workflows – viele davon mit Hilfe von generativer KI– von 3 % im Jahr 2024 auf 25 % im Jahr 2026 ansteigen werden. 

Die Erkenntnis der transformativen Wirkung von KI und maschinellem Lernen (ML) erstreckt sich auch auf die Strategien zur Cloud-Einführung. AWS hat zwei Leitfäden veröffentlicht, die Unternehmen bei der KI-gestützten Transformation helfen sollen:

  • Das AWS CAF für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und generative KI
  • Der Entscheidungshilfe für maschinelles Lernen im Einstiegsressourcencenter

Beide Funktionen helfen Unternehmen, die CAF-Prinzipien auf KI-Anwendungsfälle anzuwenden und sicherzustellen, dass KI-Investitionen mit umfassenderen Zielen für die digitale Transformation übereinstimmen und einen messbaren geschäftlichen Nutzen liefern.

