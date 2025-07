Was ist KI-Hardware?

Edge Computing ist ein schnell wachsendes Computing-Framework, das Unternehmensanwendungen und überschüssige Rechenleistung näher an Datenquellen wie Internet der Dinge (IoT)-Geräte und lokale Edge-Server verlagert. Da unsere digitale Infrastruktur zunehmend von Cloud Computing abhängig wird, bietet Edge Computing verbesserte Bandbreiten und höhere Sicherheit für alle, die Wert auf Datenschutz legen.

Ähnlich zielt Edge-KI darauf ab, KI-Operationen näher an die Benutzer zu verschieben. KI-Hardware wird zu einer nützlichen Komponente in der Edge-Infrastruktur, da sie Machine Learning- und Deep Learning-Algorithmen nutzt, um Daten besser an der Quelle zu verarbeiten, Latenzen zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.