Was ist Business-Observability?

Moderne Unternehmen und ihre Computernetzwerke sind komplex und beinhalten dynamische Verkehrsflüsse, verteilte Architekturen, cloud-native Anwendungen und regional verteilt arbeitende Teams.

Observability entstand als formale Disziplin, um Unternehmen einen besseren Einblick in ihre komplexen IT-Systeme zu ermöglichen. Business-Observability wendet die Prinzipien und Praktiken der Observability auf das gesamte Unternehmen an, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass Ressourcen, Strategien und Teamprioritäten alle auf die übergeordneten Geschäftsziele hinarbeiten.

Der Begriff „Observability“ (dt.: „Beobachtbarkeit“) stammt aus der Kontrolltheorie, einer ingenieurwissenschaftlichen Theorie, die sich mit der Automatisierung der Steuerung dynamischer Systeme befasst (wie beispielsweise der Regulierung des Wasserflusses in einer Rohrleitung auf der Grundlage von Rückmeldungen eines Durchflusskontrollsystems).

In der IT bietet Observability tiefgründige Einblicke in moderne, verteilte Tech-Stacks für eine automatisierte Problemerkennung und -lösung in Echtzeit. Je besser ein System zu beobachten ist, desto schneller und genauer können IT-Teams die Ursache von Problemen in Bezug auf Netzwerk- und Anwendungsleistung ermitteln, oft ohne zusätzliche Tests oder Codierung.

Mithilfe von Observability-Erkenntnissen können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, zukünftige Anforderungen antizipieren, Ressourcen effizienter zuweisen und die Cybersicherheit stärken. Sie ermöglichen es Unternehmen, sich an sich ändernde Netzwerkanforderungen anzupassen und ihre digitale Infrastruktur sicher zu verwalten, auch wenn sich die Bedingungen ändern.

Business-Observability geht noch einen Schritt weiter. Während sich traditionelle Observability hauptsächlich auf die technische Ebene konzentriert, integriert Business-Observability technische Signale mit Echtzeit-Metriken wie Umsatz, Conversions, Fluktuation und Customer Experience. Sie ermöglicht es Führungskräften und Teams festzustellen, ob die IT-Systeme optimal laufen, und zu verstehen, wie sich der Zustand der IT-Systeme auf das Kerngeschäft auswirkt.