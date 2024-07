„Als Franchisegeber haben wir eine große Verantwortung. Menschen, die Franchisenehmer werden, vertrauen uns in vielen Fällen ihre gesamten Ersparnisse an", erklärt Gordon Logan, Vorsitzender und Gründer von Sport Clips. „Neue Franchisenehmer fragen uns häufig: ‚Wo finde ich Mitarbeiter für meinen Laden, die in der Lage sind, ein optimales Haarschneide-Erlebnis zu bieten?’ Wir müssen ihnen die Gewissheit geben, dass sie – wenn sie an Bord kommen – Möglichkeiten haben, qualifizierte Mitarbeiter für ihre Filialen zu finden, und dass sie über die Tools verfügen, die sie brauchen, um ihr Geschäft auszubauen.“

Sport Clips, ein nationales Franchiseunternehmen für Haarpflege mit 13.000 Stylisten an 1.900 Standorten in den USA und Kanada, konzentriert sich darauf, seinen Franchisenehmern zu helfen, ihre Geschäfte so effektiv wie möglich zu führen. „Unsere Franchisenehmer erwarten von uns, dass wir ihnen helfen, die Rentabilität ihrer Filialen zu steigern und den Betrieb ihres Geschäfts zu erleichtern. Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Lösungen, die einfach zu benutzen sind und die wirklich etwas verändern, und nicht nur schrittweise Verbesserungen bieten“, sagt Edward Logan, CEO und President von Sport Clips.



Ein Hauptziel von Sport Clips ist es derzeit, die Zahl der Mitarbeiter an den Franchisestandorten um 30 % zu erhöhen und neue Tools und Prozesse einzuführen, die den Franchisenehmern dabei helfen, die Produktivität und das Engagement ihrer Mitarbeiter zu verbessern.



Um diese Ziele zu erreichen, ist Sport Clips eine Partnerschaft mit ThisWay® Global eingegangen und hat mit der Implementierung der IBM® watsonx Orchestrate-Lösung begonnen. ThisWay Global stellt eine Plattform für die Beschaffung und Vermittlung von Bewerbern zur Verfügung, die einzigartige Talente aus über 8.500 Unternehmen mit unterschiedlicher Herkunft findet. IBM watsonx Orchestrate basiert auf der neuesten KI-Technologie und nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Skills aus einem wachsenden Katalog vorgefertigter Skills dynamisch zu sequenzieren und so allgemeine und komplexe Aufgaben auszuführen – im Kontext, in der richtigen Reihenfolge und in Echtzeit.