CPU 与 GPU 在机器学习方面的对比

图形处理单元 (GPU) 具有数百到数千个处理内核，在训练机器学习模型所需的并行处理和浮点计算类型方面表现优异。不过，在某些类型的 AI 模型中，CPU 也可以胜任，尤其是对于较轻的工作负载。

GPU 最初是为图形渲染而设计的，通常被称为“显卡”。但这些强大的处理器的功能远不止于此。高速计算能力和先进的并行处理功能使得 GPU 在机器人、高性能计算 (HPC)、数据中心乃至人工智能等行业中备受青睐。

虽然中央处理单元 (CPU) 的功能不如 GPU 强大，但它是任何计算机系统中最关键的组件。CPU 通常被称为“计算机的大脑”，它可处理所有高级计算机管理任务，包括管理 GPU（如果有）。

虽然大多数机器学习任务确实需要更强大的处理器来解析大型数据集，但许多现代 CPU 足以满足部分小规模机器学习应用的需求。虽然 GPU 在机器学习项目中更受欢迎，但需求增长可能导致成本攀升。此外，GPU 所需的能源比 CPU 更多，以致推高能源成本并加剧环境影响。

为机器学习项目选择处理器时，CPU 可能更具成本效益，尽管大多数中高级的 AI 项目都能从 GPU 的并行处理中获益。