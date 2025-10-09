这一方案不同于简易分摊模式，后者通常根据各业务部门（如市场营销、人力资源、客户服务、财务或研发）的员工人数或所创造的收益，提前向其分配固定份额的资源。
第三种方案又称“用量制策略”，可以视作计费制和简易分摊的折衷方案。它能跟踪各业务部门的 IT 支出情况，并向各部门发送全面的使用量报告，而无需向其收取相应费用。该策略旨在让各部门对其资源使用量负责，同时避免成本回收带来的额外负担。
各组织可能出于多种原因采用计费制模式，包括在企业范围内建设高效基础设施支出和成本优化文化。由于各部门直接负责自身的能源和 IT 成本，因此其有动力制定战略性使用决策并减少浪费行为。计费制还可以增强企业的公平意识，确保各个团队能够自主分配资源。
计费制管理属于组织风险管理计划的范畴，由 IT 和财务部门协同处理跟踪、计费和执行任务。首席信息官 (CIO) 通常负责监督战略实施情况。
计费制方案通常与企业的整体 FinOps （或云 FinOps）以及技术业务管理 (TBM) 战略结合应用。FinOps 强调 IT、财务和业务团队间的跨职能协作，以最大限度提高混合云和多云环境中云和基础设施投资的业务价值。
计费制通过以下方式支撑 FinOps 核心原则：促进问责制（团队对其使用量和成本负责）、优化（可见性助力更明智的决策）和治理（政策指导负责任的消费）。这些模式帮助组织从被动式成本控制转向主动式财务运营，Gartner 的研究表明，这已成为日益关键的转型措施，预计 2025 年 IT 支出将达到 5.74 万亿美元，较 2024 年增长 9.3%。
但计费制策略可能并不适合所有企业。它的操作复杂度更高，因其需要详细跟踪多个部门的资源消耗情况，其中许多部门都依赖不同的服务和方法。计费制策略还可能引发 IT 团队和业务部门间的对立情绪，后者常因被迫承担难以管控的资源成本而产生不公感。它还会增加各部门承担的财务责任，包括预测，即根据当前数据和趋势预测未来事件的过程。
企业可以采取多种方案规划 IT 支出，其中部分方案优先考虑团队责任归属和自主能力，另一些方案则专注于效率和简便性。
简易分摊是最常见的 IT 财务管理方法之一，尤其是对于小型企业而言。顾名思义，这种方法是将 IT 成本按固定比率分摊到业务部门。常见变体包括：
企业选择简易分摊方法的一个常见原因，在于实施这一分配战略所需的资源相对较少。组织无需收集和仔细研究复杂的数据集来确定各部门的计费方式。相反，它将总 IT 成本除以业务部门数量，或按员工人数或营收细分成本。
此外，简易分摊方法可以减少 IT 团队和业务部门之间的摩擦，因为团队可以提前了解其每月或每季度需要承担的 IT 成本。成本明细简单易懂，从而减少了各部门与 IT 负责人之间的交易纠纷。
然而，简易分摊体系常被认为有失公正，因为某些部门无可避免地会承担超出其实际用量的成本，而其他部门支付的费用过低。此外，在简易分摊框架下，各部门难以有效控制能源使用量，因为无论消费习惯如何，他们都需要支付相同的费用。
他们可能并不清楚每月的实际消耗量，从而产生资源可随意支配的错觉。反之，这一思维方式会给 IT 团队带来额外的压力，因其难以在遵守预算限制的同时协调各部门的容量需求。
IT 用量制结合简易分摊和计计费制的要素，在灵活性和成本透明度之间取得平衡。与计费制一样，用量制可向业务部门展示其能源和资源成本的详细明细。用量制通常采用 IT 账单的形式——一种类似水电帐单的文档。但与计费制不同的是，用量制不会根据各部门的使用情况收取费用。
用量制 IT 账单针对云存储、软件许可、硬件维护、网络安全、数据库基础设施等资源提供详细的成本明细。与水电账单一样，有效的 IT 账单也包括业务部门如何降低其能耗和实施更高效工作流的指南。
例如，如果 IT 部门发现某个部门正利用两种不同的服务来执行类似的任务，可建议其择一使用并淘汰冗余服务。或者，如果某个部门为云存储订阅支付最高层级的费用，但只使用一半的存储容量，IT 团队可建议其切换到较低层级。
组织通常借助用量制策略来简化从简易分摊向计费制的过渡流程。它允许各部门以相对较低的风险质疑其 IT 账单中不准确的项目，因其无需直接承担 IT 成本。过渡完成后，各部门不会对其账单感到惊讶，因为这些账单与其在用量制阶段所收到的账单极为相似。
用量制增加了 IT 流程的透明度，有助于各部门了解其资源使用情况对整体业务支出的影响。例如，如果某个部门发现其存储账单费用是其他部门的两倍，该部门可能认为自己有义务删除过时的数据。同时，用量制策略往往更加宽松且宽容，因为如果团队意外超支或超出容量限制，则不必直接为其买单。相反，额外的费用会在整个企业范围内分摊。
潜在弊端在于：简易分摊可轻松快捷地计算成本，而用量制则会给 IT 核算系统增加新的复杂度，且需要引入更复杂的指标与报告方法。此外，虽然各部门会定期收到 IT 成本报告，但缺乏强制实施机制要求其据此采取行动。IT 团队只能依赖各部门自发配合以实现企业的效率目标。
在计费制模式中，IT 团队实际已成为业务部门的商业供应商，而业务部门则是 IT 的内部客户。与商业市场一样，业务部门可以自行决定是从 IT 部门处，还是从可提供更优质产品、更低成本服务的第三方供应商处采购其所需的基础设施。
在计费制模型中，IT 团队可根据各部门的资源使用量向其发送账单，这一过程类似于计费制战略。但计费制则更进一步，强制要求各部门支付 IT 账单，就像承担任何其他费用一样。该账单还可能包含深入分析，可帮助团队了解成本驱动因素及其可采取的降本措施。在计费制模式下，业务部门还可以在内部跟踪使用趋势，包括分析前几个月的费用，以便准确估算未来的账单并做好相应准备。
基于成本的计费制（又称“收支平衡退款”）要求团队偿付其所使用资源与服务的精确成本。虽然相对简单，但这可能需要 IT 承担任何的额外成本（例如，意外增加的许可费用或硬件更换），才能在每个季度实现收支平衡。
成本加成策略要求团队支付其所使用资源的费用，附加一笔固定金额以覆盖意外支出。这笔费用通常比基本成本高 2-3%。如果季度末仍存在剩余资金，各部门可以报销这些预扣费用。
按设定费率计费（又称“战略定价”）允许 IT 部门根据其长期路线图和战略固定价格，从而进一步增加复杂性。通过为不同服务设定自定义费率，该机制就能人为调控市场力量以匹配其需求。
例如，IT 团队可能希望加速推广新的数据安全服务，以便淘汰旧服务。为促成这一转型，该团队可以评估需求、价格敏感度和市场替代方案。接下来，它可以设定费率，激励各部门停止部署过时的服务并快速采用新服务。IT 团队甚至可以免费提供部分内部服务，以推动组织统一应用特定的工作流。
IT 计费制体系允许各部门直接对其能源和基础设施的使用情况负责，从而推动企业统一落实效率和降本措施。该策略还支持不同的部门选择最符合其需求的 IT 服务和数据解决方案，而非局限于 IT 部门的服务选项。
如果某个部门需要更多的数据容量，它可以将额外成本无缝计入预算，而无需与基础设施团队协商。反之，IT 组织也有动力提供最优质的服务，因为他们知道，如果业务部门对其提供的服务不满意，则会转向其他供应商。
计费制还可以实现内部对标分析，确保各部门能够比较各自的效率和成本效益。这一方案可以促进良性竞争，并推动团队以创新方式利用 IT 资源。
然而，IT 计费制模式可能会加剧 IT 团队与其他利益相关者之间的紧张关系，后者可能会认为这一方案本质上并不公平。例如，开发团队可能会认为，与人力资源或销售等部门相比，他们每月需支付更高费用的安排并不合理——尽管其职责本身就需要更多的计算资源。业务部门也可能因为担心使用更多资源导致成本过高，而缺乏实验和创新的动力。
IT 计费制不应与信用卡拒付混为一谈，如果客户对交易提出异议，就会导致其银行（发卡行）向持卡人的账户发起退款。争议处理流程通常始于客户的金融机构向商家的银行（收款行或收款机构）发起退款。拒付通常包括拒付原因代码，这是描述索赔原因的特殊标识符。在仲裁过程中，银行还会将有争议的款项暂时退还给持卡人。
发卡行可能会在其欺诈检测服务标记可疑交易后，或者在客户注意到电子商务网站、支付处理商（如 PayPal 或 Stripe）或商家账户收费有误时，发起此流程。然后，商家可以对客户的索赔提出异议，并提供有说服力的证据表明其收费合理，这一过程又称“再请款”。商家可能会依赖交易处理系统 (TPS) 来生成交易相关的数据。
如果拒付争议（又称“付款争议”）仍未解决，则可进入仲裁阶段，届时发卡机构或发卡网络（如 Mastercard、Visa 或 American Express）会审查证据并做出最终裁定，从而解决争议。
商家通常会投入大量资源来进行争议管理和防止拒付。这两种策略都旨在限制欺诈交易并检测善意欺诈，即客户在交易完成后对其信用卡账单费用（无论知情与否）提出异议的行为。如果商家的拒付率（或退款率）过高，支付卡公司可能会最终选择与其断绝关系。组织在对其支付系统进行现代化改造（具体方式为借助人工智能驱动的欺诈检测、异常检测和其他高级功能）的同时，通常会评估其拒付率。
换句话说，虽然 IT 计费制和信用卡拒付都涉及成本回收，但前者是一种内部组织战略，后者则涉及金融机构撤回错误的信用卡交易并将争议金额退回至客户银行账户的过程。
如果随意实施，计费制策略可能会加剧团队间的紧张关系。但是，强化沟通成效、透明度和问责制的政策有助于降低这些风险。
计费制要求 IT 团队承担新的职责，包括对产品和服务成本进行建模、设定费率和核算账单，这些职责都是为了回收成本。IT 团队通常会逐步实施计费制，确保其留出充足的时间来解决核算问题，避免仓促应对。他们可能会从用量制体系入手，过渡到基于成本的架构，并最终采用更先进的成本加成或战略定价方案。
IT 部门必须确定重新评估不同服务价值的频率，以及如何针对使用情况向业务部门收费。例如，IT 部门可能会根据团队过去三个月的平均资源消耗量收费。这一方式有助于确保团队不会因个别数据异常的月份而受到处罚。IT 部门还可制定详细的运行手册来解决财务纠纷，并完成对账流程。
IT 团队可以通过企业的服务目录（即员工用于访问企业批准的应用程序的入口点），分享其确定不同服务价值的方式，从而提高透明度。IT 团队还可以邀请利益相关者参与决策流程，以确保其意见能够准确反映在报告和执行政策中。
培训计划和网络研讨会也是计费制模式的重要组成部分，有助于确保各团队理解如何解读相关指标并据此制定明智的决策。否则，团队可能难以确定哪些行为会导致账单费用增减。
组织可以进行针对性 IT 投资，例如升级云基础设施，以节省企业成本。战略投资有助于在企业内营造全员参与成本管理与效率提升的氛围（而非仅限个别团队），从而获得利益相关者的认同。
如果利益相关者能直观地看到计费制策略对企业盈利的贡献，他们对这一策略的支持度往往会显著提升。IT 团队可跟踪支出与使用习惯的长期演变趋势，并展示共同成果，例如实现年度能耗降低 25%，或通过新的降本措施挽回 100,000 美元的营收损失。