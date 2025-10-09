这一方案不同于简易分摊模式，后者通常根据各业务部门（如市场营销、人力资源、客户服务、财务或研发）的员工人数或所创造的收益，提前向其分配固定份额的资源。

第三种方案又称“用量制策略”，可以视作计费制和简易分摊的折衷方案。它能跟踪各业务部门的 IT 支出情况，并向各部门发送全面的使用量报告，而无需向其收取相应费用。该策略旨在让各部门对其资源使用量负责，同时避免成本回收带来的额外负担。

各组织可能出于多种原因采用计费制模式，包括在企业范围内建设高效基础设施支出和成本优化文化。由于各部门直接负责自身的能源和 IT 成本，因此其有动力制定战略性使用决策并减少浪费行为。计费制还可以增强企业的公平意识，确保各个团队能够自主分配资源。

计费制管理属于组织风险管理计划的范畴，由 IT 和财务部门协同处理跟踪、计费和执行任务。首席信息官 (CIO) 通常负责监督战略实施情况。

计费制方案通常与企业的整体 FinOps （或云 FinOps）以及技术业务管理 (TBM) 战略结合应用。FinOps 强调 IT、财务和业务团队间的跨职能协作，以最大限度提高混合云和多云环境中云和基础设施投资的业务价值。

计费制通过以下方式支撑 FinOps 核心原则：促进问责制（团队对其使用量和成本负责）、优化（可见性助力更明智的决策）和治理（政策指导负责任的消费）。这些模式帮助组织从被动式成本控制转向主动式财务运营，Gartner 的研究表明，这已成为日益关键的转型措施，预计 2025 年 IT 支出将达到 5.74 万亿美元，较 2024 年增长 9.3%。

但计费制策略可能并不适合所有企业。它的操作复杂度更高，因其需要详细跟踪多个部门的资源消耗情况，其中许多部门都依赖不同的服务和方法。计费制策略还可能引发 IT 团队和业务部门间的对立情绪，后者常因被迫承担难以管控的资源成本而产生不公感。它还会增加各部门承担的财务责任，包括预测，即根据当前数据和趋势预测未来事件的过程。