交易监控是持续分析金融交易以检测、报告和管理潜在可疑活动的过程。
20 世纪 70 年代以前，银行主要依靠人工监督和内部控制，监管指导很少。这一局面随着 1970 年美国《银行保密法》(BSA) 的颁布发生重大转变，该法案标志着金融机构开始被正式要求追踪并上报可疑交易。在随后的几十年间，全球范围内相继出台了多项重要法规，其中包括 1989 年金融行动特别工作组 (FATF) 的成立。
进入 21 世纪后，特别是《美国爱国者法案》实施以来，交易监控系统日趋精密与技术驱动化。金融机构逐渐从人工核查转向基于规则的软件系统，这些系统能够近乎实时地标记可疑行为。
如今，交易监控流程不断发展，纳入机器学习 (ML)、人工智能 (AI) 和行为分析等先进技术。这些先进的自动化系统能够实时提高检测准确率并减少误报（将合法交易标记为可疑交易）。它们还使金融机构及其他实体能够以更高的效率与可持续性，处理日益增长的海量交易。
以下是一些最常见的交易监控用例：
交易监控最受瞩目且严格监管的应用场景当属反洗钱 (AML)。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，全球洗钱规模约占全球 GDP 的 2% 至 5%，相当于每年约 8000 亿至 2 万亿美元。1
为应对现代金融犯罪的规模与复杂性，金融机构正大力投入先进技术解决方案。据商业研究公司预测，受实时检测需求和更严格合规监管的驱动，全球反洗钱 (AML) 软件市场将在 2025 年增长至 32 亿美元趋势显示，人工智能解决方案的应用呈现显著增长。此外，随着数字货币的兴起，加密货币监控正成为关键焦点领域，金融服务机构必须追踪区块链交易以防范非法活动。
当今的反洗钱交易监控系统旨在识别与已知洗钱模式相关的行为，例如“结构化交易”（或称“蓝精灵”手法），将大额交易拆分为多个低于申报门槛的小额交易。这些系统还会标记异常交易模式，例如活动量突然激增或偏离客户典型特征的行为。对涉及高风险司法管辖区的交易进行监控同样至关重要，因为这些交易可能试图通过反洗钱监管薄弱或受制裁的国家转移资金。
欺诈检测是交易监控中最活跃的领域之一。系统会监控信用卡交易，以发现滥用迹象，例如在不寻常的地点进行的购买或突然发生的大额交易活动。它们还能通过识别可疑的登录尝试以及随后的风险交易来帮助检测账户盗用。当检测到异常的内部转账或系统访问模式时，系统还会标记出如员工主导的欺诈等内部威胁。
金融机构须履行多项监管义务，交易监控通过以下方式提供支持：依据制裁名单（如美国外国资产控制办公室 (OFAC) 或联合国制定的名单）筛查交易，识别与政治公众人物 (PEP) 的往来。系统确保上报超过法定门槛的交易（例如美国单笔超过 10,000 美元的现金存款），并验证客户行为是否符合了解您的客户 (KYC) 及客户尽职调查 (CDD) 档案要求。
在加密货币领域，交易监控侧重于区块链分析，以追踪数字资产的流动。这包括识别钱包聚类（链接相关地址）、通过混币服务或隐私币追踪资金流向，以及标记与已知非法活动钱包的交互行为。加密货币交易所同时采用链上链下监控机制，以维护反洗钱合规性，并侦测涉及数字货币与法定货币（如美元、欧元）的可疑行为。
电子商务平台和支付处理平台使用交易监控来防止欺诈并检测其服务的滥用。这包括识别高风险商户（如高退款率商家）、监控交易频次（如快速连续购买），以及侦测可能来自标记区域的地理位置异常（此类异常可能表明存在卡片测试或机器人活动）。
银行与金融科技平台会监控各类危险信号，以识别潜在的滥用行为或合规风险。监控内容包括：追踪突然发生大额转账的休眠账户、审查资金来源不明的跨境支付，以及识别偏离客户既定模式的交易行为。
虽然交易监控对于预防金融犯罪至关重要，但它在支持正在进行的调查方面也发挥着关键作用。执法机构与合规团队不仅通过这些系统和工具实时检测可疑活动，还借此管理案件工作流并串联交易证据。网络分析等先进技术有助于揭示账户间的关联，并揭露复杂洗钱计划中常用的分层手法。
交易监控遵循基于风险的方法，使用一系列相互关联的方法来检测可疑金融活动并确保合规。
该流程的核心功能通常包括：
交易数据是从各种来源收集的，包括银行系统、支付处理平台和外部服务提供商。这些数据包括关键交易详细信息，例如金额、相关方和时间戳记，然后会将其集成到交易监控系统中进行分析。
收集数据后，将根据预定义规则、风险标准和外部观察列表对每笔交易进行筛选。这有助于识别可能预示可疑活动或潜在金融犯罪的交易。
经过筛选后，每笔交易都会根据客户风险状况和交易历史等因素被赋予一个风险评分。此步骤有助于确定需重点调查的交易优先级，确保高风险交易能被标记并进入复核流程。
系统随后分析交易模式以检测异常行为，例如与客户典型行为模式不符的频繁操作或大额取款。
当交易因出现异常或触发特定监控规则被标记为可疑时，系统会自动生成警报。这些警报将发送给合规专员或调查人员，以供进一步核查与处置。
合规团队审查标记的交易，以确定它们是否确实可疑。这一步骤涉及收集更多信息、查看账户历史记录并在必要时联系相关方。案件管理系统有助于跟踪调查、记录调查结果并确保采取所有必要的行动。
如果某笔交易被确认为可疑交易，则会向相关监管机构提交可疑活动报告 (SAR) 或可疑交易报告 (STR)。该报告包含交易详情、相关方信息及可疑行为判定依据。提交 SAR 是遵守反洗钱和反恐融资监管标准的一项关键要求。
持续监控与反馈机制可确保系统能主动适应新型威胁。例如，在线交易监控 (OLTP) 通过实时处理交易发挥着关键作用，能够快速检测并介入，从而防止财务损失或违规行为。
交易监控系统 (TMS) 是金融机构用来自动跟踪、分析和评估金融交易是否有可疑或异常活动迹象（例如，与数据泄露相关的交易）的专用软件解决方案。TMS 依托强大的交易管理流程，这些流程构成了精准风险检测、法规遵从及数据合规的基石。
交易监控软件平台还具有内置仪表板和分析功能，可跟踪关键绩效指标 (KPI)，例如警报量、误报率和 SAR 转化率。监控这些指标使合规团队能够评估系统的有效性、优化工作流并确保高效地满足监管要求。
为提升检测能力，现代交易监控解决方案还通过与网络安全工具（如威胁情报平台和网络安全风险评估工具）整合来实现功能强化。这些集成功能有助于识别网络化金融威胁（例如账户接管、数据驱动的欺诈企图）。
各行各业的大型企业组织都依赖大型机系统作为其 IT 基础设施的核心部分，全球近 70% 的生产 IT 工作量由大型机承载。这些系统通常与更广泛的 IT 环境（包括云计算环境）相集成，以高速、稳定且安全的方式处理海量交易。因此，大型机成为支撑交易处理系统 (TPS) 并向交易监控系统输送数据的理想环境。
大型机支持任务关键型运营，确保可靠地捕获和处理大规模交易数据以供交易监控系统 (TMS) 进行分析。这些数据既支撑实时风险检测，又能在监控系统内实现深度财务分析，例如识别资金流动模式，或发现可能预示金融犯罪的不一致情况。
在交易监控系统 (TMS) 中，大型机主要发挥以下作用：
交易软件通过同时有效地管理多项交易，在大型机服务器中发挥着关键作用。
利用生成式 AI 加速和简化大型机应用程序的现代化。
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
1. Money Laundering, United Nations Office on Drugs and Crime
2. Anti-Money Laundering Software Global Market Report 2025, The Business Research Company, January 2025