交易监控最受瞩目且严格监管的应用场景当属反洗钱 (AML)。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，全球洗钱规模约占全球 GDP 的 2% 至 5%，相当于每年约 8000 亿至 2 万亿美元。1

为应对现代金融犯罪的规模与复杂性，金融机构正大力投入先进技术解决方案。据商业研究公司预测，受实时检测需求和更严格合规监管的驱动，全球反洗钱 (AML) 软件市场将在 2025 年增长至 32 亿美元趋势显示，人工智能解决方案的应用呈现显著增长。此外，随着数字货币的兴起，加密货币监控正成为关键焦点领域，金融服务机构必须追踪区块链交易以防范非法活动。

当今的反洗钱交易监控系统旨在识别与已知洗钱模式相关的行为，例如“结构化交易”（或称“蓝精灵”手法），将大额交易拆分为多个低于申报门槛的小额交易。这些系统还会标记异常交易模式，例如活动量突然激增或偏离客户典型特征的行为。对涉及高风险司法管辖区的交易进行监控同样至关重要，因为这些交易可能试图通过反洗钱监管薄弱或受制裁的国家转移资金。