什么是技术业务管理？

TBM 以标准分类法和决策模型为基础，关联 IT、财务和业务部门的财务与运营数据。它能支持团队以业务管理方式，管理技术业务所需的结构、流程与洞察分析。

从小型企业到跨国公司，再到华盛顿州等公共机构，各类组织均已采用 TBM 来提升其技术部门的透明度、清晰度、一致性与效率。

此框架最初由 TBM 委员会开发，该委员会是一个非营利组织，已得到成千上万名 CIO、CTO、CFO 和其他技术及财务领导者的支持。随着技术的演进，TBM 也不断发展，目前已涵盖云、软件即服务 (SaaS)、基础设施即服务(IaaS) 等现代交付模式。

通过调整成本、消耗和价值，TBM 可帮助组织优先考量高影响力投资，跟踪技术计划的投资回报率并确保支出决策能够支持整体业务战略。