什么是技术业务管理？

技术业务管理 (TBM) 是一种价值管理框架，通过关联成本、消耗和业务价值，帮助组织优化技术投资。它利用统一的语言和结构化决策方法，将 IT、财务和业务团队紧密联结。
TBM 以标准分类法和决策模型为基础，关联 IT、财务和业务部门的财务与运营数据。它能支持团队以业务管理方式，管理技术业务所需的结构、流程与洞察分析。
从小型企业到跨国公司，再到华盛顿州等公共机构，各类组织均已采用 TBM 来提升其技术部门的透明度、清晰度、一致性与效率。
此框架最初由 TBM 委员会开发，该委员会是一个非营利组织，已得到成千上万名 CIO、CTO、CFO 和其他技术及财务领导者的支持。随着技术的演进，TBM 也不断发展，目前已涵盖云、软件即服务 (SaaS)、基础设施即服务(IaaS) 等现代交付模式。
通过调整成本、消耗和价值，TBM 可帮助组织优先考量高影响力投资，跟踪技术计划的投资回报率并确保支出决策能够支持整体业务战略。
TBM 分类法是一种标准化模型，它采用统一的语言，在整个组织内对技术成本、服务和价值进行分类。它通过规范成本的定义、分配与解读标准，支持 IT、财务和业务领导者更高效地开展协作。
TBM 委员会负责治理和维护 TBM 分类法。
每一层都采用标准化术语，促进协作和理解。例如，在成本池层中，您可能会使用“云服务提供商”、“SaaS 维护”和“内部劳动力”等条目。理想情况下，所有支出均可归入上述类别。这种分类方法便于了解和跟踪技术组织内部的资金使用情况，即使是组织外的人员也能轻松掌握这些信息。
TBM 模型需要数据驱动的方法来映射和分配成本及资源消耗。通过跟踪成本的来源和用途，TBM 可利用报告、分析和基准指标为价值对话提供支持。
成本分配是 TBM 不可或缺的组成部分，而全面了解 IT 服务的成本和质量对于有效实施此框架至关重要。TBM 依赖可信数据。当数据质量出现问题时，利益相关者就会质疑输出结果。
平均分摊
这是一种简易分配方法，将支出成本除以使用该支出的实体数量。如果某个组织可投入 100,000 美元用于购置服务器，并已部署 100 台服务器，则每台服务器的分摊金额为 1,000 美元。
手动分配比例
一种更灵活的临时策略，由具备相关支出领域经验的人员决定总成本中各部门的手动分配比例 (MAP)。如果某个 IT 部门需将 200,000 美元的预算分配给三名员工，手动分配比例可能会为经理分配 100,000 美元，两名初级员工则各分配 50,000 美元。
手动加权
相比手动分配比例，这种方法略为复杂。管理者或团队不再使用比例，而是为每个接收方分配加权优先级。例如，这笔 200,000 美元的员工支出可以采用以下方式来分配：
管理者（权重为 5）：200,000 美元 x 0.5 = 100,000 美元
员工 1（权重为 3）：200,000 美元 x 0.3 = 60,000 美元
员工 2（权重为 2）：200,000 美元 x 0.2 = 40,000 美元
基于消费情况
在该系统中，组织可监控实际运营成本，并根据消费情况分配资金。例如，纽约市和宾夕法尼亚州斯克兰顿的租金权重可能相等，但实际上，前者所需的总支出比例远高于后者。在监控费用之后，基于消费情况的分配可以调整这些比例，以适应员工的实际需求。
多维
这种方法会大大提升复杂性，但也能提供更深入的洞察。多维系统可识别单项支出的多个维度。例如，假设某家企业正在为云存储解决方案分配支出。多维分配不仅考量“每名员工所需的存储空间”，还纳入网络成本、存储空间访问频次、访问成本或服务使用时长等要素。每个要素均可手动加权。
TBM 可突破基本支出指标的范畴，帮助组织评估技术业务价值。它将财务透明度与运营背景相结合，借助关键绩效指标 (KPI)、单位经济效益，并整合 FinOps 原则以及将成本映射到功能和成果的标准化分类法来实现这一目标。
许多组织对 IT 价值的分析仅停留于支出指标层面。简易性固然重要，但更有效的方式是将基本支出指标视为深度分析的起点，而非终点。二级分析可能涉及以下问题：造成差异的原因是什么？哪些成本中心属于异常值？IT 的哪些环节存在优化不足？
IT 需要衡量、优化和实施 IT 支出管理实践，包括传统的本地部署解决方案和基于云的 IT。
传统的 IT 财务管理 (ITFM) 工具往往无法满足需求，尤其是在分散的混合云环境中。TBM 为技术成本和价值数据提供了单一可信信息源，并采用统一的模型取代脱节的电子表格或孤立的报告，从而支持企业做出更明智的决策。
TBM 可提供结构化方案，用于管理传统 IT 投资并应对云支出的动态特性。它有助于确保每笔支出都与战略业务目标保持一致。
上市速度是依赖敏捷方法的 IT 价值维度。敏捷开发模式依靠可按需扩展的公有云服务，但这会产生相应成本。与此同时，组织仍须对现有技术进行管理、现代化改造和合理应用，同时优化成本。
随着云计算在 IT 战略规划中的地位日益凸显，在整个生态系统中将云成本管理全面纳入 TBM 框架已成为必然要求。TBM 平台通过跟踪、分析和整合云服务来集成敏捷方法。这一整合有助于确保组织采用更全面的方案来优化 IT 支出，利用云解决方案的可扩展性和灵活性，并在维持对成本控制力的同时，最大限度提高业务价值。
TBM KPI 涵盖产品导向型价值工作流的需求。敏捷指标可监控整个软件开发生命周期的生产力，但产品组合的最终评判标准始终是产品需求提出到实际交付的时间周期。产品经理需要了解每季度产品组合所交付业务价值的趋势线。这有助于改进工时预估，并在业务需求超出团队产能时及时标记资源限制。衡量和监控业务价值输出，可帮助产品经理履行交付承诺。
应用程序合理化 (AppRat) 是许多 TBM 实践的关键举措。AppRat 要求组织首先对应用程序进行细分（按收入驱动因素、收入支持者和 KTLO），然后确定每个细分领域中要采取的行动（进行投资以最大限度提高性能、优化性能和成本，并最大限度降低满足服务级别协议的成本）。
衡量 AppRat 成效的关键绩效指标 (KPI) 并非技术性指标，甚至并不复杂。成功的 AppRat 计划可缩减产品组合、消除重复的业务功能，并削减应用程序支出。然而，为应用程序成本制定基线并非易事。要证实总体应用程序支出的降本成效，需掌握实施合理化措施前的成本数据。
基于 TBM 分类法构建的 IT 成本模型涵盖可验证的成本分配（从总账、本地基础设施到应用程序和服务），是确保业务价值指标可信度的先决条件。AppRat 属于业务价值对话，但您需要掌握 TBM 中详细的运营和财务数据才能展开这一对话。
TBM 着眼于四大 KPI 类别：
支撑这些类别的具体指标如下：
随着组织不断探索技术投资的复杂性，TBM 与 FinOps（旨在最大限度提升混合云和多云环境中业务价值的云财务管理规范与文化实践）的整合，已成为强化云成本管理的关键业务战略。
TBM 旨在促进数据驱动的决策，以管理、规划和优化所有技术投资的成本、价值与质量，而 FinOps 则侧重于云服务的财务管理。FinOps 是整体 TBM 框架中的关键实践，可构建特定于云的财务问责制，从而完善 TBM 的企业级价值管理体系。
TBM 和 FinOps 原则的融合提供了全面的方法，以应对云支出所带来的独特挑战。云计算的特点是可扩展性和灵活性，因此组织需要采用动态的财务管理方案。这一整合有助于确保组织既能紧跟云服务的快速变革，又能优化这些投资以匹配战略业务目标。
这种融合方法可扩展 TBM 框架，以涵盖云服务的运营和财务特性，从而支持组织实现以下目标：
将 FinOps 纳入 TBM 框架不仅能增强云支出的可见性和控制力，还能促进 IT 和财务团队间成本问责制文化的形成。这种协作对实现最佳财务与运营绩效至关重要，可确保云服务中的每笔支出都能为组织创造最大价值。
虽然上一节探讨了 TBM 的云专项模块，但完整的 TBM 解决方案可以理解为 ITFM、FinOps 和战略组合管理 (SPM) 的整合。它将这些学科统一为全面的价值管理框架，旨在优化 IT 环境中的投资。
IT 财务管理 (ITFM) 本质上是将传统业务管理策略（例如预算编制和投资回报率分析）应用于 IT 部门的实践。这与传统 IT 管理的区别在于：过去，IT 部门只需将预算控制在既定范围内即可。ITFM 整合了战略协同、全成本透明度以及 IT 与组织其他部门间的共同问责机制。
SPM 可构建一套综合能力和流程体系，组织可用其确定如何跨投资组合统筹可用资源和资金，以实现战略目标。通过 SPM 实践，组织可分配资源以匹配其目标，采用相同的方式确定项目和计划的优先级，并建立数据驱动的决策体系。
TBM 可提供全面且准确的 IT 单位经济成本数据，为组织评估单个业务部门产生的收入与服务成本的对应关系奠定了基础。这项评估对于揭示支出的业务价值至关重要，同时突显了战略决策框架（如 TBM 和 FinOps 的整合）对部门层面经济效益的直接影响。
单位经济效益对于组织来说是一项关键指标：
通过了解 IT 服务的单位经济效益，组织可以确定特定服务或产品的盈利能力，从而为是否需要增减投资的战略决策提供指导。
单位经济效益将 IT 成本和质量转换为业务导向型 KPI，例如银行业务中每笔交易的成本或医疗保健领域中每位患者的单日成本。这一细分数据清晰展示了 IT 投资如何推动业务目标。
TBM 和 FinOps 原则的整合可提高单位经济计算的准确性和相关性，尤其是在云支出占比较高的环境中。这种精确度可以支撑更明智的战略决策，确保 IT 投资与业务价值协同一致。
组织通常希望借助单一指标，将 IT 成本、质量和价值纳入以业务为中心的 KPI。然而，单位经济效益本质上因组织而异，可反映各企业的独特运营情况与战略重点。例如，医院可能会衡量每位住院患者的单日成本，而运输公司则会评估每英里的成本。
TBM 与 FinOps 的整合进一步聚焦于单位经济，能够更精准地解析技术投资对组织盈利的影响。此方法可帮助组织应对现代 IT 环境的复杂性，从而确保技术领域的战略投资切实驱动业务成果。
从本质上讲，在 TBM 的背景下深入理解并优化单位经济，再借助 FinOps 加以强化，不仅能助力组织有效管理、更能最大限度发挥技术投资的价值。这种战略协同确保组织能够以引发业务共鸣的方式，有效衡量、管理和传递 IT 的价值。
TBM 作为一门学科，旨在协调 IT 支出和运营与业务目标。如果实施得当，TBM 计划可以带来多重效益。
如果未实施 TBM，技术成本往往隐匿于电子表格、在部门间重复计算，或混杂于模糊的预算条目中。这种缺乏清晰度的情况使得优化或论证支出合理性几乎无法实现。
TBM 通过对劳动力、软件、硬件、云、设施等方面的成本进行标准化分类，帮助组织以结构化方式了解资金流向。例如，华盛顿州在经历报告和分类体系不一致的困境后，全面重构其 IB 成本透明度方案。借助 TBM，他们就能集中管理并掌握各机构的开支情况。
TBM 对 IT 服务的明确划分以及这些服务与业务价值之间的联系，可确保技术领导者能够快速重新分配资源，从而适应变化。评估新工具或重新分配资源时，他们可以比较具体情境中的成本和价值，而无需依赖直觉或碎片化数据。这有助于制定更优质、更快速的决策，尤其在条件或优先事项发生变化时。
TBM 可提供连接 IT、财务和业务团队的统一语言。它能消除术语混淆问题，帮助跨职能利益相关者相互理解并朝着共同的目标前进。TBM 采用的通用语言易于理解，且具备足够的灵活性以涵盖所有必要概念，其通用性足以保障组织内各级领导者无缝参与业务。
TBM 将 IT 定位为战略合作伙伴，而不仅仅是成本中心。它为技术领导者提供了展现影响力、争取投资和引领创新所需的数据与结构。通过关联 IT 支出与业务价值，TBM 可帮助技术团队驱动成果。
识别潜在风险是 IT 团队核心价值的重要组成部分，而 TBM 则可显著提升这一价值。TBM 分类法提供了一种标准化方案，用于跟踪网络安全、合规性和身份验证等风险缓解工作的成本及收益。它与 NIST 网络安全框架集成，该框架是美国国家标准与技术研究院 (NIST) 制定的一套指南，旨在帮助组织管理和降低网络安全风险。此外，它可以采用数据驱动的方法来跟踪这些工作的投资回报率。
尤其在大型组织中（虽不仅限于此），IT 成本蔓延问题可能普遍存在。TBM 的集中式报告可支持 TBM 团队了解不必要的成本，例如重复的服务账户，并简化组合或批量采购的谈判工作。
尽管 TBM 为不同规模的公有或私人组织持续创造重要价值，但任何系统都存在挑战。
实施 TBM 并非易事。它涉及整合由不同团队管控的异构系统数据。企业必须选择理想的 TBM 软件来管理这些数据，这通常需要初始成本支出。其实施过程可能还需要一支专业的 TBM 团队来进行维护。
此外，要检索和编译全部数据以确保 TBM 获得所有回报，可能存在难度。TBM 委员会秉持“完美主义阻碍进步”的理念，建议优先录入可用数据，而非追求面面俱到。数据输入过程或许能提供一些线索，帮助您了解信息缺口。
TBM 是一次重大的变革，它改变了 IT 部门的运作方式和自我定位，也颠覆了组织中其他部门对 IT 部门的固有认知。IT 领导者或团队可能并不愿意为每项支出制定业务目标，而业务领导者可能仍未意识到鼓励 IT 参与决策的价值。
这种情况会随着员工对新系统的适应而逐渐改善，但阵痛期在所难免。
TBM 并非一劳永逸的系统。为了正确利用这一系统，TBM 软件必须持续更新以添加新的类别和数据。如果数据无法集中存储在易于查找和理解的位置，TBM 所呈现的图景可能会失准。这需要在报告、数据输入、数据收集和数据分析方面持续投入。