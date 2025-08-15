管理者和员工都在努力适应严峻的全球化节奏。Morick 表示，远程办公的普及、AI 对商业世界的影响以及全球范围的人才短缺，这三者共同将人力资源部门推到了一个关键的十字路口。

“我们看到，整个组织都面临着预算压力。作为运营中心，人力资源部门对此感受尤为深刻。所以问题就变成了：他们该如何利用 A 和自动化来简化运营，并收回部分成本？”

Morick 指出，受预算压力和整合文化的影响，“许多核心辅导职责已下沉至经理层。”她表示，许多经理目前都“身兼双职”。

“您既是日常管理者，也是职业导师。您希望员工在组织中不断晋升，最终高效开展指导工作。”她表示，这类职业发展路径未必是管理者感兴趣或受过有效培训的领域。“因此存在领导力方面的缺口。”