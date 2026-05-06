它是全面生产维护 (TPM) 的核心支柱，TPM 是一种主动维护方法，将部分设备维护责任从维修人员转移给机器操作人员。

组织采用自主维护来提高运营效率、减少停机时间，并防止设备故障和意外停机。

自主维护计划以流程改进和卓越运营的原则为指导，这些理念有助于塑造有形资产随时间推移的性能表现。

实施自主维护的企业使维修团队能够专注于更复杂、高价值的维护工作，而机器操作人员则处理日常保养。

与其他维护方法一样，自主维护也因自动化、人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 的兴起而发生了变革。现代自主维护计划融入了数字化工具，如计算机化维护管理系统 (CMMS)，可跟踪维护活动、自动生成工单并采集实时维护数据。