资产管理

什么是全员生产维护 (TPM)？

发布日期 2026年1月8日
一名男子正在查看线路
By Phill Powell and Ian Smalley

什么是全员生产维护 (TPM)？

全员生产维护 (TPM) 是一种主动维护与持续改进策略，它将设备维护从专业任务转变为团队成员共担的集体责任。

TPM 的目标是在设备生命周期内，使生产过程免于设备故障和停机困扰。

此外，必须实施的维护实践始于早期设备管理活动，并贯穿设备整个生命周期。 这些实践是所有员工的共同责任，而不仅是维护人员的假定职责。

分担维护工作量

这种员工责任共担的理念代表了一种根本性的变革思维，且正被越来越多地采纳。例如，实现全面网络安全的行动如今被视为一项集体责任，需要所有员工尽心尽力才能确保成功。至少，企业通常会让员工接受持续教育，跟上最新的网络安全趋势。

全员生产维护 (TPM) 营造了一种派遣跨职能团队管理特定维护整改的工作环境。其核心理念是组建小型、多学科的团队，吸纳不同部门 的代表贡献其专业知识和经验。

TPM 背后的部分指导理念在于：如果整个公司 都对 维护管理负责，关键维护任务被忽视的可能性就会降低。

同样，由于维护工作在整个企业中得到更严格的落实，并处于全体员工的共同关注之下，设备完全故障的可能性也会减少。换句话说，如果每个人都在密切注意店面，窃贼就不太可能轻易得手。

实施全员生产维护可能具有挑战性，当责任被重新分配时往往如此。然而，实施 TPM 的效益通常远超转型阵痛。 那些成功转型并有效执行实施流程的企业能更好地缓解质量问题。 该方法使机器设备、维护人员及其他指定员工能够最大化正常运行时间。

全员生产维护八大支柱

全员生产维护 (TPM) 融合了多种维护形式。每种形式都以独特方式支撑 TPM，且均采用高度主动的维护管理方法。

它们必须如此，因为 TPM 追求重要目标——通过充分管控条件来实现近乎“完美”的生产状态：几乎没有缺陷、事故或停机的生产状态。

追求完美是项艰巨的任务，唯有通过持续努力和坚定的管理承诺才能实现。这引出了一系列核心策略，统称为“TPM 八大支柱”。这些支柱是构建全员参与、公司范围内维护项目的典范模式。

以下是各支柱的具体内涵：

1. 聚焦改进

该术语源于日本自我改进理念“改善”，旨在通过成本可控的改进实现显著的绩效提升。 1970 年代初，丰田在其零部件供应商日本电装的推动下，在日本引入了全员生产维护。

聚焦改进的实例可能包括工厂调整单个工作台的高度。因此，通过优化员工的身体动作，无需重大基础设施投资即可提高产出。聚焦流程改进正是寻求这种简单且具成本效益的生产力提升方式。

2. 计划性维护

计划性维护 归根结底是建立维护计划（通常通过维护日历确定）。 它还包括确保制造过程中必要活动按时执行，同时根据实际情况更新计划。

这是预防性维护的完整体现。 其中包括开展定期检查以确保设备可用性、使用检查清单 作为数据支撑等行动。

还涉及校准、清洁和润滑机器等与保障设备可靠性相关的具体操作。

3.  质量维护

是否听过“质量决定产出” (QUQO) 原则？该原则指出产品质量或系统性能直接取决于投入要素的质量。质量维护基于 QUQO 原则，旨在评估设备的整体效能 (OEE)

质量维护常与质量管理混淆，虽然两者紧密相关，但实质不同。质量维护主要关注设备保养，而质量管理则是设定质量目标并达成基准绩效水平的独立流程。

4.  自主维护

作为关键维护策略，自主维护将单个工作站设备的维护责任转移给指定操作该设备的机械操作员。

这 与通常由专业维护团队承担职责的模式有显著差异。在此模式下，员工自行完成润滑、清洁等设备维护任务，处理日常保养工作，从而使技术人员能专注于更复杂的设备问题。

5. 早期设备管理

这种维护方法从设备寿命起始阶段即追踪新设备资产，并聚焦关键维护步骤。早期设备管理 (EEM) 代表着在设备生命周期早期（如有可能包括设计阶段）发现并隔离设备问题的协同努力。

EEM 通过提升可靠性与改进性能来支持 OEE。 还能带来带来更顺畅的设备启动（更快达到满负荷产能）、减少生产力损失及非计划停机等其他优势。

6.  行政与办公室 TPM

TPM 不仅关乎设备运行。正如谚语所言，细节决定成败。 通过监管工厂生产的日常细枝末节，办公室与行政体系能确保持续的业务连续性。

TPM 应是全公司范围的事务，因此涵盖这些行政部门。TPM 的任务是尽可能简化运营以提升生产力。

7.  教育与培训

当所有参与者共同推进协调一致的努力以保持维护主动性时，TPM 流程才能有效运作。

这一要求尤其包括确保工程师、技术人员及生产线员工的行为基于最新行业信息和公认最佳实践。正确培训操作员正是此要求的根本体现。

8. 健康、安全与环境

最后一支柱聚焦于工作环境中的运营条件。  

核心问题：

  • 该环境中是否存在已知的健康危害？
  • 如何缓解这些威胁来提升整体员工安全？
  • 公司是否符合职业安全与健康管理局 (OSHA) 强制执行的工作场所安全标准？
  • 根据《美国残疾人法案》(ADA)，是否存在需要解决的无障碍环境问题？

评估 TPM 进展

组织可通过观察维护状态并依据维护计划运行效果进行评估，从而直观判断全员生产维护 (TPM) 项目的成效。然而，更精确的 TPM 评估方法需借助关键指标。

OEE 是其中最重要的指标，能全面反映维护有效性。 其他指标则可提供更详细的 TPM 实施情况。

这些指标包括平均故障间隔时间 (MTBF)平均修复时间 (MTTR)。两者均按时间顺序测量，提供有价值的洞察。MTBF 详述设备故障与生产停机之间的间隔时长。

MTTR 评估从发布维修工单到解决问题并恢复生产所需时长。 此过程包括切换到其他系统生效所需的持续时间。

这些指标在多个方面具有重要价值。首先，它们通过提供可量化的结果信息来协助问题解决工作。借助此类实时数据，组织能够做出更明智的决策，而非仅依赖直觉和粗略推测。

其次，指标还能完整揭示已产生的维护成本及其与历史维护支出的对比情况。

通过 TPM 指标深入分析

TPM 指标在另一关键方面具有重要作用。它们有助于深入探究系统性故障及其根本成因。

例如，根本原因分析通过对设备故障和系统中断采用近乎法医式的研究方法来支持 TPM。 其目标是识别问题背后的核心原因。

可能的症结通常包括设计缺陷、使用错误设备部件以及纯粹的人为失误。

尽管 TPM 的核心聚焦于维护工作，但它仅是更宏观的方法体系——精益生产的一个组成部分。顾名思义，精益生产致力于优化生产流程，以减少浪费、改造低效方案并提升整体效率。

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
