除库存管理外，设备维护还包括定期维护（包括主动维护）以及任何必要的维护任务。
需要定期进行适当维护的设备类型包括车辆、计算机系统、工具、建筑设备、工业和/或制造设备，以及企业运营所依赖的任何其他资产。
您的业务成功与否取决于您的设备运行状况如何。降低成本固然重要，但在设备维护方面进行战略性投资以避免最宝贵的资产发生故障也同样重要。执行日常维护任务（例如保留维护清单和制定维护流程）可以帮助防止这种情况发生。
制定设备维护战略计划可以防止代价高昂的故障和停机，并帮助您的企业从其资产中获得最大价值。
公司通常实行四种主要类型的设备维护。
预防性维护是指为降低设备故障风险而定期进行的维护。例如，如果您的业务依赖重型设备，包括起重机、叉车、推土机和任何用于建筑目的的的重型车辆，您的维护计划应包括定期换油和润滑。
与预防性维护一样，预测性维护也是一种主动维护设备功能和延长使用寿命的方法。但与预防性维护不同的是，预测性维护依靠有关设备状况的实时数据来预测设备何时会出现故障。这些数据是通过嵌入实物中的传感器网络（称为物联网或 IoT）提供的。企业资产管理 (EAM) 或计算机化维护管理系统 (CMMS) 等维护软件可集中管理维护信息，并简化维护操作流程。
被动式维护或纠正性维护是指设备发生故障后进行修复的策略。此类方法基于这样一种理念，即停机期间或因必要修复而产生的费用，通常低于定期维护计划的费用。虽然这种方法对低成本、低重要性的设备没有问题，但却会对最关键资产的生命周期产生负面影响。
故障后维护这种维护策略会一直使用资产，直至其完全损坏并必须更换。通常只有在更换设备的成本低于使用其他维护策略进行维修的成本时，这种维护计划才有效。
定期维护可防止每年给公司造成数亿美元损失的设备故障。最近发生的一些事件包括：
根据职业安全与健康管理局 (OSHA) 的说法，适当的维护管理可以确保员工的安全。 （ibm.com 外部链接）。他们的研究发现，设备维护不当与工作场所伤害甚至死亡之间存在密切联系。研究人员估计，35% 的工作场所事故与设备故障有关。
除了减少停机时间带来的成本外，适当的设备维护还能延长设备的使用寿命，这意味着无需频繁更换设备。借助物联网和 EAM 软件等可实时监控性能的现代工具，企业正在延长其最宝贵资产的使用寿命。
各行各业都依赖设备维护来简化其维护服务并保持设备平稳运行。
维护团队由各种不同的职能角色组成，对于防止设备停机、重型机械故障和代价高昂的维修工作至关重要。团队中的一些人将主要负责应急维护，其他人则负责设备管理和日常维护程序。
维护管理员在制定和实施设备维护战略、管理员工、监督工作和编制未来维修预算/预测方面至关重要。
维修技师是拥有高级技能的工人，既要执行定期维护任务，也要对故障进行维修。
维护工程师负责确保设备的安装和顺利运行。他们的工程背景有助于他们执行定期诊断测试和管理职责以及更多的实际维修工作。
借助 Maximo 应用套件从您的企业资产中获取最大价值。它是一个基于云的单一集成平台，使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机时间和成本。
Gamet, Jeff, “App Store Downtime Cost Apple USD25M in Sales”, macobserver.com, 2015 年 3 月 12 日，https://www.macobserver.com/tmo/article/app-store-downtime-cost-apple-25m-in-sales （ibm.com 外部链接）。
Dustin, Jeffrey, “Power outage at Delta causes flight cancellations, delays”, Reuters.com, 2016 年 8 月 8 日，https://www.reuters.com/article/us-delta-air-outages/power-outage-at-delta-causes-flight-cancellations-delays-idUSKCN10J0VP （ibm.com 外部链接）。
Rocker, Thomas, “Facebook returns after its worst outage ever”, Theverge.com, 2019 年 3 月 14 日，https://www.theverge.com/2019/3/14/18265185/facebook-instagram-whatsapp-outage-2019-return-back （ibm.com 外部链接）。