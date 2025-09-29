除库存管理外，设备维护还包括定期维护（包括主动维护）以及任何必要的维护任务。

需要定期进行适当维护的设备类型包括车辆、计算机系统、工具、建筑设备、工业和/或制造设备，以及企业运营所依赖的任何其他资产。

您的业务成功与否取决于您的设备运行状况如何。降低成本固然重要，但在设备维护方面进行战略性投资以避免最宝贵的资产发生故障也同样重要。执行日常维护任务（例如保留维护清单和制定维护流程）可以帮助防止这种情况发生。

制定设备维护战略计划可以防止代价高昂的故障和停机，并帮助您的企业从其资产中获得最大价值。