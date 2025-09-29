什么是设备维护？

设备维护是指企业为保持设备正常运行而进行的维护活动
除库存管理外，设备维护还包括定期维护（包括主动维护）以及任何必要的维护任务。

需要定期进行适当维护的设备类型包括车辆、计算机系统、工具、建筑设备、工业和/或制造设备，以及企业运营所依赖的任何其他资产。

您的业务成功与否取决于您的设备运行状况如何。降低成本固然重要，但在设备维护方面进行战略性投资以避免最宝贵的资产发生故障也同样重要。执行日常维护任务（例如保留维护清单和制定维护流程）可以帮助防止这种情况发生。

制定设备维护战略计划可以防止代价高昂的故障和停机，并帮助您的企业从其资产中获得最大价值。
设备维护类型

公司通常实行四种主要类型的设备维护。

 预防性维护

预防性维护是指为降低设备故障风险而定期进行的维护。例如，如果您的业务依赖重型设备，包括起重机、叉车、推土机和任何用于建筑目的的的重型车辆，您的维护计划应包括定期换油和润滑。

与预防性维护一样，预测性维护也是一种主动维护设备功能和延长使用寿命的方法。但与预防性维护不同的是，预测性维护依靠有关设备状况的实时数据来预测设备何时会出现故障。这些数据是通过嵌入实物中的传感器网络（称为物联网或 IoT）提供的。企业资产管理 (EAM) 或计算机化维护管理系统 (CMMS) 等维护软件可集中管理维护信息，并简化维护操作流程。

 

 被动式维护

被动式维护或纠正性维护是指设备发生故障后进行修复的策略。此类方法基于这样一种理念，即停机期间或因必要修复而产生的费用，通常低于定期维护计划的费用。虽然这种方法对低成本、低重要性的设备没有问题，但却会对最关键资产的生命周期产生负面影响。

 故障后维护

故障后维护这种维护策略会一直使用资产，直至其完全损坏并必须更换。通常只有在更换设备的成本低于使用其他维护策略进行维修的成本时，这种维护计划才有效。
设备维护的好处
降低维护成本

定期维护可防止每年给公司造成数亿美元损失的设备故障。最近发生的一些事件包括：

  • 2015 年：一家大型科技公司因存储器中断运行而损失 25,000,000.00 美元 (1)
  • 2016 年：一家大型航空公司因电力中断，导致 2,000 架次航班取消，预计损失达 150,000,000.00 美元(2)
  • 2019 年：一次运行中断给一家大型社交媒体公司造成了估计 90,000,000.00 美元的损失 (3)
 改善工人安全性

根据职业安全与健康管理局 (OSHA) 的说法，适当的维护管理可以确保员工的安全。 （ibm.com 外部链接）。他们的研究发现，设备维护不当与工作场所伤害甚至死亡之间存在密切联系。研究人员估计，35% 的工作场所事故与设备故障有关。

 延长设备生命周期

除了减少停机时间带来的成本外，适当的设备维护还能延长设备的使用寿命，这意味着无需频繁更换设备。借助物联网和 EAM 软件等可实时监控性能的现代工具，企业正在延长其最宝贵资产的使用寿命。
设备维护行业


各行各业都依赖设备维护来简化其维护服务并保持设备平稳运行。

  • 制造业：制造业的设备维护对于保持工业厂房和设施的正常运行并确保其生产能力最大化至关重要。
  • 信息技术 (IT)：IT 行业的设备维护有助于在发生事故和中断后恢复系统的可用性，从而将停机时间降至最低。
  • 航空航天和运输：在航空航天和运输行业，有效的设备维护计划有助于保持飞机、汽车和其他车辆的平稳运行，并最大限度地减少因设备故障而导致的停机时间。
  • 石油和天然气：设备维护在用于开采、运输和储存自然资源的机械部件、制造和维护方面发挥着至关重要的作用。例如，石油平台、钻井设备、船舶和其他车辆运输工具、炼油厂和输油管道。
  • 公用事业：公用事业行业的设备维护有助于缩短维修配电资产所需的时间，并在停电后恢复向客户供电。这包括卡车、电线、电缆、工具、发电厂和发电机的维护和定期维修。
  • 医疗保健：在设备维护方面，也许没有哪个行业能比医疗保健行业更利害攸关了。医院和其他医疗机构依靠维护计划来保证除颤器、呼吸机、诊断仪、复苏器、患者运输车辆等救生设备处于正常工作状态。
  • 酒店业：设备维护对于酒店、餐厅和酒吧来说至关重要，因为它们必须维护员工和顾客所依赖的复杂系统，如暖通空调、电梯、管道、照明以及食品制作和清洁设备。
设备维护中的职能角色

维护团队由各种不同的职能角色组成，对于防止设备停机、重型机械故障和代价高昂的维修工作至关重要。团队中的一些人将主要负责应急维护，其他人则负责设备管理和日常维护程序。

 维护管理员

维护管理员在制定和实施设备维护战略、管理员工、监督工作和编制未来维修预算/预测方面至关重要。

 维护技术人员

维修技师是拥有高级技能的工人，既要执行定期维护任务，也要对故障进行维修。

 维修工程师

维护工程师负责确保设备的安装和顺利运行。他们的工程背景有助于他们执行定期诊断测试和管理职责以及更多的实际维修工作。
设备维护解决方案
