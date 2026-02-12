身份验证可保障授权用户访问所需资源，同时保护敏感数据、维护 API 安全。

应用程序编程接口 (API) 是现代 IT 生态系统的关键支柱，让应用程序、数据库、硬件设备等各类 IT 组件可跨架构、环境与协议完成数据交互。据 Postman 统计，API 已是各类组织打通服务、自动化工作流的主流方式，82% 的企业或多或少落地 API 优先策略，但企业很难对繁杂链路做好安全管控与运行可视。

虽然基于 API 搭建的 IT 生态系统能提升企业灵活度、扩展性与运转效率，但也会让企业暴露在网络攻击、数据泄露等安全风险之下。强大的 API 身份验证以及其他身份和访问管理 (IAM) 技术可以帮助组织从集成中受益，同时防范安全威胁。

API 身份验证对大型公司尤为重要，因为这些公司的企业应用集成 (EAI) 平台可使客户关系管理 (CRM)、企业资源规划 (ERP) 和其他关键业务系统在架构和数据存在差异的情况下进行通信，其中可能包括数百或数千个集成组件和服务。根据 2025 年 Zylo 的研究，拥有至少 1 万名员工的企业平均使用 660 个 SaaS 应用。

由于服务分布在本地、混合和多云环境中，许多企业开始采用先进的身份验证方法，如令牌、通行密钥、自适应多因素身份验证 (MFA) 及其他基于加密的技术。与传统技术相比，这些方法可以提供多层保护和更深层次的控制。

身份验证可用于帮助保护多种基于 API 的交互，包括微服务之间的通信、通过 API 网关的数据交换，以及企业应用的单点登录 (SSO) 和 MFA。

根据 Salt Lab 的 2025 年 API 安全状况报告，大约 99％ 的组织报告遇到 API 安全问题，身份验证问题占事件的 29％。安全挑战可能源于最低权限管理不佳、机密存储不安全以及会话管理不均（会话撤销、到期和刷新在组织内分布不均）等问题。

组织可以通过实施令牌和特权访问管理、保持集中监督、仅使用可信、维护良好的软件库以及最佳实践来增强其 API 身份验证系统。