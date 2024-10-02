这一关键过程对许多尖端科技，如生成式 AI、边缘计算和物联网 (IoT) 至关重要，它依赖于通过在大型数据集上训练算法来开发 AI 模型。

在过去的几年里，AI 可以说已经成为我们这个时代最具变革性的技术，为科技、金融、医疗保健、零售、娱乐等许多行业的突破奠定了基础。AI 计算以及支持它的系统和流程是许多此类转型的核心。

AI 计算有许多现实世界的应用，其服务市场正在呈指数级增长。据 Forbes 报道，2024 年有 64% 的企业表示，他们预计 AI 将提高生产力，到 2027 年，其市场价值预计将达到惊人的 4070 亿美元1。