O que é análise de tráfego de rede?

06 de agosto de 2025

8 minutos

O que é análise de tráfego de rede?

A análise de tráfego de rede (NTA) é o processo de coleta e análise de dados de redes de computadores para garantir que as redes permaneçam seguras e funcionem em níveis máximos.

Envolve o exame detalhado da atividade da rede para obter insights sobre como os sistemas e dispositivos conectados em uma rede estão funcionando.

Redes são fundamentais para a maioria das empresas modernas, permitindo que os funcionários se comuniquem e colaborem livremente e impulsionando aplicativos e operações de negócios críticos.

A NTA ajuda as organizações a otimizar o desempenho da rede, reduzir as ameaças à segurança da rede e solucionar quaisquer problemas antes que possam se espalhar.

O que são redes?

Rede, ou rede de computadores, é a conexão de vários dispositivos de computação, como desktops, dispositivos móveis e roteadores, para que possam transmitir e receber informações e recursos.

Os dispositivos em uma rede dependem de vários tipos de conexões para funções, incluindo Ethernet, sem fio (Wi-Fi) e celular. Eles também devem cumprir determinados protocolos que regem a forma como se comunicam entre si e os tipos de informações que trocam.

A rede mais difundida e conhecida é a própria internet, que impulsiona a forma como as pessoas se comunicam, trabalham e se divertem. Mas, à medida que a internet se difundiu, também aumentaram a frequência e o custo das ameaças cibernéticas, que são tentativas de obter acesso não autorizado a uma rede.

No ano passado, o custo médio global de uma violação de rede foi de US$ 4,4 milhões, de acordo com o Relatório de custo das violações de dados da IBM de 2025. Embora ainda seja grande, esse número é 9% menor que o do ano anterior, indicando que as organizações estão levando a NTA e a detecção e resposta a ameaças (TDR) mais a sério do que no passado.  

O que é segurança de rede?

A segurança de rede é um campo da cibersegurança que se concentra na proteção das redes e sistemas de comunicação dos quais as organizações dependem contra ataques cibernéticos. Conforme as empresas adotam novas tecnologias, como computação em nuveminteligência artificial (IA) e Internet das coisas (IoT), elas expandem seus recursos digitais. No entanto, isso também aumenta o tamanho de sua superfície de ataque, uma medida do quanto seus sistemas e redes são vulneráveis a ataques cibernéticos.

Todos os anos, ataques cibernéticos envolvendo malwareransomware custam milhões às empresas, levando a uma maior demanda por soluções de segurança de rede. Em 2024, o mercado global de segurança de rede foi avaliado em US$ 24 bilhões, com projeções indicando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 14% nos próximos sete anos.1

Como funciona a análise de tráfego de rede (NTA)

Os processos principais da análise de tráfego de rede são normalmente divididos em quatro etapas:

  1. Coleta de dados
  2. Processamento
  3. Análise
  4. Visualização

Veja a seguir cada etapa e as ferramentas e técnicas associadas a ela.

1. Coleta de dados

Antes de analisar o tráfego de rede, você precisa coletá-lo. As organizações dependem de várias fontes para coleta de dados, incluindo dispositivos simples, como roteadores e switches, e ferramentas de monitoramento de rede mais complexas, que podem coletar e analisar dados em tempo real.

A captura de dados, um subconjunto da coleta de dados, concentra-se nos dados que fluem por uma rede e ainda estão em seu estado mais bruto. A captura de dados coleta dados não estruturados, muitas vezes diretamente de uma fonte, contando com ferramentas especializadas, como analisadores de rede, farejadores de pacotes e sistemas de detecção de intrusão (IDS).

2. Processamento

Depois de coletados, os dados devem ser filtrados por meio de critérios específicos para determinar se contêm informações relevantes ou não — uma técnica conhecida como processamento de dados. As informações típicas avaliadas durante o estágio de processamento envolvem endereços IP, portas e protocolos comuns, como Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) e servidor de nomes de domínio (DNS).

O objetivo do processamento de dados é transformar dados brutos em dados valiosos e praticáveis que possam ser analisados mais facilmente. A etapa de processamento é crucial para identificar possíveis ameaças a uma rede, otimizar o desempenho e solucionar quaisquer problemas.

3. Análise

Depois que os dados de rede forem coletados e processados, eles estarão prontos para serem analisados. Existem cinco tipos comuns de análise de dados dos quais o NTA depende: comportamental, de protocolo, estatística, de carga útil e de fluxo.

  • Análise comportamental: a análise comportamental se concentra em padrões em padrões de tráfego de rede, contando com modelos de linha de base para identificar atividades suspeitas. Ao comparar dados de fluxo atuais e em tempo real com modelos de referência, a análise comportamental pode determinar se uma diminuição ou aumento é evidência de um ataque cibernético ou algo diferente. Ferramentas avançadas de análise comportamental usam IA e aprendizado de máquina (ML) para identificar comportamentos anormais e ameaças potenciais.
  • Análise de protocolo: os protocolos de rede (regras que regem como os dados são enviados e recebidos em uma rede) fornecem pistas importantes sobre a integridade geral da rede e os fluxos de tráfego. Ao analisar os protocolos que os dispositivos e sistemas em uma rede estão seguindo, a análise de protocolo pode determinar se o tipo de comunicação que ocorre representa uma ameaça ou não.
  • Análise estatística: a análise estatística analisa o volume de tráfego da rede e os padrões de tráfego para tentar identificar tendências ou anomalias. Usando fórmulas matemáticas em métricas de rede como volume, tamanho de pacotes e distribuição de protocolo, as ferramentas de NTA estimam a probabilidade de uma anomalia sinalizar uma ameaça cibernética ou outro problema de rede.
  • Análise de carga útil: a análise de carga útil analisa de perto o conteúdo dos pacotes de rede (pequenas unidades de dados transmitidos por uma rede) e tenta interpretar o significado. Ao examinar informações da camada de aplicações, como endereços da web e assuntos de e-mails, a análise de carga útil ajuda as equipes de segurança a obter insights sobre os tipos de comunicação que ocorrem em uma rede e a identificar ameaças à segurança.
  • Análise de fluxo: a análise de fluxo examina o fluxo de tráfego de rede entre dispositivos e sistemas conectados em uma rede. Ela procura evidências de padrões preocupantes que possam indicar problemas de desempenho ou ameaças à segurança. Quando conduzida de forma eficaz, a análise de fluxo ajuda a resolver incidentes de segurança e identificar possíveis gargalos onde o tráfego de rede está desacelerando em um único local.

4. Visualização de dados

Por fim, depois que os dados de tráfego de rede forem coletados, processados e analisados, eles deverão ser exibidos de forma que possam ser relatados em toda a organização, uma etapa conhecida como visualização de dados. Essa etapa final da NTA geralmente envolve dashboards, tabelas, gráficos e outros métodos de visualização que ajudam as equipes e administradores a entender os insights e desenvolver uma estratégia para lidar com eles.

Benefícios da análise de tráfego de rede

À medida que as redes se tornam mais complexas, as organizações dependem cada vez mais da análise de tráfego de rede (NTA) para monitorar o tráfego de rede e identificar possíveis ameaças à infraestrutura de TI.

De ambientes locais a nuvem, ambientes híbridos e até mesmo multinuvem, os administradores de rede estão achando que as soluções de endpoints, como firewalls e software antivírus, são insuficientes para suas necessidades. Como resultado, eles estão confiando mais na NTA. A análise de tráfego de rede (NTA) oferece vários benefícios principais para as empresas.

Insights sobre padrões de tráfego

A NTA ajuda os administradores a descobrir insights sobre os tipos de tráfego que estão fluindo em suas redes e as rotas que ele está seguindo. Ao descobrir padrões de tráfego, a NTA ajuda a otimizar o desempenho da rede e a identificar possíveis gargalos onde o tráfego sofre atrasos evitáveis.

Detecção automática de anomalias

As soluções modernas de NTA dependem de IA e ML para automatizar a identificação e a resolução de problemas. As ferramentas impulsionadas por IA melhoram a visibilidade operacional e ajudam as empresas a aumentar o desempenho da rede e a eficiência de custos. De acordo com uma pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), 51% dos executivos já estão automatizando determinados aspectos da rede de TI. Prevê-se que esse número cresça para 82% nos próximos três anos.

Maior consciência de utilização

A NTA pode revelar o quanto de uma rede está sendo usado em tempo real. Esse insight permite que os administradores distribuam as cargas de trabalho (definidas como o tempo e os recursos de computação que uma tarefa específica exige) de forma mais estratégica e garantam que suas redes operem na capacidade máxima.

Segurança e resolução de problemas aprimoradas

Ao confiar em medições granulares de ferramentas de monitoramento de IA e ML, a NTA ajuda os administradores a identificar mudanças repentinas nas condições de rede e padrões de tráfego e tomar as medidas apropriadas. Algumas soluções avançadas contam até com IA generativa (IA gen) para acelerar o processo de classificação de tráfego e rastreamento de incidentes.

Melhor gerenciamento da largura de banda

Ao medir constantemente o tráfego de rede em relação às métricas de referência, a NTA permite que os administradores identifiquem as aplicações que usam mais largura de banda do que outras e aloquem devidamente os recursos de rede.

Fontes de dados mais diversificadas

Uma NTA forte ajuda as equipes de segurança a diversificar os tipos de dados que monitoram em sua rede, para que não dependam apenas de uma única fonte de dados para obter insights. Por exemplo, sistemas modernos de gerenciamento de rede combinam dados de fluxo, captura de pacotes e dados de registro para fornecer uma visão abrangente do desempenho de uma rede.

Integração sem dificuldades com outros sistemas

As soluções avançadas de NTA são facilmente integradas a outros sistemas de gerenciamento de rede, para que não existam isoladas. Por exemplo, muitas empresas modernas dependem de ferramentas de gerenciamento de eventos e incidentes de segurança (SIEM), que podem ser facilmente combinadas com soluções de NTA.

Cinco casos de uso de análise de tráfego de rede

À medida que as empresas modernas aumentam seus esforços de transformação digital para acompanhar o ritmo da inovação, a necessidade de monitorar e analisar de perto o tráfego de rede é mais crítica do que nunca.

Aqui estão cinco dos casos de uso mais populares.

Detectar tráfego proveniente de locais anômalos

Usando campos de endereços IP, as soluções modernas de análise de tráfego de rede (NTA) podem rastrear o tráfego de rede proveniente de locais identificados como prováveis fontes de ameaças cibernéticas. As ferramentas de NTA podem ser programadas para detectar várias violações comuns de geolocalização, como compartilhamento de contas e tomadas de controle de contas. Podem até mesmo detectar o uso não autorizado de redes privadas verificadas (VPNs) para obter acesso não autorizado aos dados.
Impedir o tunelamento de DNS

O tunelamento de DNS é uma técnica para violar a segurança da rede, ocultando tráfego mal-intencionado dentro de tráfego DNS normal e legítimo. As soluções de NTA podem inspecionar completamente os pacotes de DNS, garantindo que as consultas e respostas de DNS contenham apenas tráfego legítimo.
Identificar dispositivos suspeitos

Com o surgimento do trabalho remoto e da tecnologia da Internet das coisas (IoT), o número de dispositivos conectados em redes aumentou exponencialmente. As soluções de NTA podem rastrear as atividades de todos os dispositivos de rede autorizados e ajudar a descobrir dispositivos não autorizados que estão acessando uma rede para que possam ser removidos.
Monitorar ameaças em tempo real

Com a crescente complexidade da nuvem, os ambientes de TI modernos têm grandes superfícies de ataque com muitos pontos de entrada para malware, ransomware e outras ameaças cibernéticas comuns. O NTA forte fornece a inteligência de ameaças em tempo real, identificação e mitigação, independentemente da complexidade da rede.
Cumprir políticas e regulamentações relevantes

Empresas globais geralmente têm dados cruzando suas redes que estão sujeitos a regulamentações em vários territórios. As soluções abrangentes de NTA ajudam a garantir que os dados que fluem por uma rede permaneçam em conformidade com todas as regras e regulamentações aplicáveis enquanto estão em trânsito.

