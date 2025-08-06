Rede, ou rede de computadores, é a conexão de vários dispositivos de computação, como desktops, dispositivos móveis e roteadores, para que possam transmitir e receber informações e recursos.

Os dispositivos em uma rede dependem de vários tipos de conexões para funções, incluindo Ethernet, sem fio (Wi-Fi) e celular. Eles também devem cumprir determinados protocolos que regem a forma como se comunicam entre si e os tipos de informações que trocam.

A rede mais difundida e conhecida é a própria internet, que impulsiona a forma como as pessoas se comunicam, trabalham e se divertem. Mas, à medida que a internet se difundiu, também aumentaram a frequência e o custo das ameaças cibernéticas, que são tentativas de obter acesso não autorizado a uma rede.

No ano passado, o custo médio global de uma violação de rede foi de US$ 4,4 milhões, de acordo com o Relatório de custo das violações de dados da IBM de 2025. Embora ainda seja grande, esse número é 9% menor que o do ano anterior, indicando que as organizações estão levando a NTA e a detecção e resposta a ameaças (TDR) mais a sério do que no passado.