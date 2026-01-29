Operações de negócios

O que é automação de relatórios financeiros?

Publicado 29/01/2026
Pessoas sentadas em uma mesa com gráficos sobrepostos
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Automação de relatórios financeiros, definição

A automação de relatórios financeiros é o processo de planejamento e análise financeira (FP&A) usando inteligência artificial (IA) e software baseado em automação para simplificar os processos de relatórios financeiros.

Com a geração automatizada de relatórios financeiros, as equipes de FP&A podem automatizar tarefas tediosas de elaboração de relatórios, além de preparar demonstrações e relatórios financeiros em tempo real. Eles também podem automatizar fluxos de trabalho, criar trilhas de auditoria automáticas e gerenciar consolidação e verificação. Esse processo libera os membros da equipe para se concentrarem em iniciativas mais estratégicas, como análises e fortalecimento de relacionamentos.

Os executivos estão percebendo o poder da IA nas finanças e começando a adotar o uso da automação por IA em todas as suas operações financeiras, como em agentes de IA para finanças e IA em FP&A.

Uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value constatou que 68% dos executivos, incluindo os diretores financeiros (CFOs), relatam que estão testando a automação com IA à medida que os assistentes digitais evoluem para agentes autônomos que apoiam as operações financeiras de autoatendimento.

Em outra análise, 37% dos executivos entrevistados esperam implementar a automação em insights preditivos e 29% em análises e relatórios financeiros.

Colocar a IA para trabalhar nas finanças está mudando a forma como as equipes de FP&A operam. A tecnologia está proporcionando grandes ganhos em precisão, facilidade de uso, eficiência e estratégia de negócios. Essa mudança sísmica está transformando o setor financeiro, deixando de ser uma função reativa para impulsionar mudanças proativas e a tomada de decisão em planejamento, orçamento e previsão.

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Como funciona a automação de relatórios financeiros?

As equipes automatizam os relatórios financeiros por meio de software impulsionado por IA que pode se integrar aos sistemas financeiros existentes de uma organização. Alguns exemplos de sistemas existentes são softwares de contabilidade, planilhas do Excel, softwares de planejamento e análise financeira (FP&A), ferramentas de gerenciamento de dados financeiros e sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

As etapas a seguir apresentam um caminho geral de como a automação de relatórios financeiros funciona:

  1. Coletar dados: o software de automação se conecta diretamente às ferramentas de finanças e relatórios existentes para reunir dados financeiros brutos em um único lugar. Essa etapa do processo elimina a necessidade de entrada manual de dados.
  2. Processar dados: o processamento de dados e a validação ocorrem por meio da automação robótica de processos (RPA) e outras ferramentas de automação que validam dados e convertem documentos físicos em texto digital.
  3. Gerar análises e insights: a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) analisam padrões e geram relatórios de variação. Essas tecnologias podem detectar anomalias, riscos de fraude e tendências que um ser humano talvez não detecte.
  4. Relatório: O sistema de automação financeira compila dados processados em demonstrações financeiras padrão, incluindo demonstrações de resultados e fluxo de caixa, balanços patrimoniais e relatórios personalizados. Essas informações podem ser formatadas para atender a necessidades específicas de previsão e dashboards.
  5. Avaliação: após a geração dos relatórios, os relatórios financeiros podem ser programados para entrega automática aos stakeholders. Ou então, os usuários podem consultar o software automatizado de relatórios financeiros para obter insights em tempo real, rastrear transações financeiras e manter trilhas de auditoria para conformidade regulatória.
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Quais áreas dos relatórios financeiros podem ser automatizadas?

A automação de relatórios financeiros vai muito além de tarefas e fluxos de trabalho repetitivos — ela pode transformar muitas áreas centrais do processo de geração de relatórios.

Demonstrações financeiras

O software de automação ajuda as equipes de FP&A a preparar demonstrações financeiras importantes com facilidade, reduzindo o risco de erro humano e diminuindo o tempo de coleta de dados.

Sistemas de relatórios automatizados podem extrair informações financeiras de sistemas integrados, melhorando a precisão e a escalabilidade. Ao gerar demonstrações financeiras de forma rápida e precisa, esse sistema impulsiona uma tomada de decisão mais baseada em dados.

Relatórios financeiros

A automação de relatórios financeiros permite que as equipes de FP&A gerem relatórios de gestão, patrimônio líquido e despesas usando dados em tempo real. Essa estratégia elimina o processo manual de coleta de dados e a complexidade de gerenciar várias fontes de dados. O software de automação reduz erros e permite uma tomada de decisão mais informada.

O software de geração de relatórios automatizado também aplica regras consistentes de formatação e contabilidade, além de gerar relatórios personalizados para vários stakeholders. Ao ter todos os dados completo em um só lugar, os CFOs e gerentes de negócios podem ter discussões estratégicas sobre o desempenho financeiro, porque estão todos analisando as mesmas métricas e números.

Conciliação de contas

A automação ajuda a conciliar transações e comparar milhares de transações de múltiplas fontes. A conciliação de contas é uma tarefa manual que está sujeita a erros e pode atrasar os procedimentos de fechamento do mês.

Ferramentas de automação que usam aprendizado de máquina (ML) podem aprender com transações históricas e se ajustar para mitigar futuras atividades fraudulentas.

Conformidade regulamentar

Os profissionais de finanças devem gerenciar padrões complexos de conformidade regulatória e obrigações fiscais. A automação pode simplificar o processo para atender aos requisitos de relatórios e aos padrões contábeis, criando uma fonte única da verdade em todos os sistemas.

O software de automação também gera automaticamente relatórios que se alinham às normas definidas pelos órgãos reguladores, incluindo o Government Accounting Standards Board (GASB).

Dados de entrada

Ao usar a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), os sistemas capturam dados de várias fontes, eliminando a necessidade de entrada manual de dados. O software consegue extrair dados de fontes como extratos bancários, faturas e recibos.

Um exemplo de OCR é para gestão de despesas. Uma equipe financeira pode gastar horas avaliando cada relatório e verificando se o recibo corresponde à despesa solicitada. Com o OCR, os funcionários podem simplesmente tirar uma foto de um recibo com o telefone para extrair e categorizar as informações.

Benefícios da automação de relatórios financeiros

A automação financeira é um investimento que vale a pena para empresas que buscam transformar seus processos de gerenciamento financeiro e suas operações diárias. Esses são alguns dos principais benefícios:

  • Melhora a precisão: o software de automação elimina a necessidade de entrada de dados humanos, levando a cálculos mais precisos e menos erros.
  • Simplifica os fluxos de trabalho: a automação dos fluxos de trabalho ajuda os sistemas a eliminar atrasos e reduz a necessidade de transferências manuais.
  • Mantém a consistência: com a automação de relatórios financeiros, as equipes de FP&A podem manter a consistência em todas as tarefas financeiras por meio de processamento padronizado e automação de tarefas.
  • Melhora o controle: o software de automação ajuda as equipes de FP&A a manter o controle, sinalizando automaticamente atividades ou padrões incomuns e exigindo documentação completa das transações.
  • Permite operações flexíveis e escaláveis: ferramentas automatizadas de relatórios financeiros podem lidar com aumentos no volume de transações, permitindo que as equipes migrem rapidamente e escalem as operações.

Desafios da automação de relatórios financeiros

A automação financeira tem benefícios enormes. No entanto, ainda existem alguns desafios que valem a pena mencionar. É importante que uma empresa entenda os possíveis problemas que possam surgir e preparar a liderança para quando eles ocorrerem:

  • Altos custos iniciais: o software de automação exige um investimento inicial significativo, incluindo itens como licenças de software, hardware, especialistas em sistemas e outros custos contínuos.
  • Tecnologia complexa: embora as ferramentas de automação sejam destinadas à integração com sistemas legados, isso não significa que será um processo simples. O lançamento do software pode exigir amplo conhecimento técnico.
  • Requisitos de conformidade: o software moderno exige que você se mantenha atualizado com as regulamentações e as atualizações do sistema. As equipes de TI devem dedicar recursos para monitorar esses requisitos de conformidade, implementar controles de acesso e manter trilhas de auditoria.
  • Resistência dos funcionários: a automação pode ser ameaçadora para os funcionários e pode causar desordem quando fica claro que o objetivo é reduzir custos.

Características principais da automação de relatórios financeiros

Os benefícios da geração de relatórios financeiros automatizados variarão dependendo do tipo de software de automação que está sendo usado. No entanto, há recursos essenciais que todas as opções devem oferecer, a fim de simplificar os processos financeiros e levar à tomada de decisão mais estratégica.

Integração de dados em tempo real

As ferramentas de automação de relatórios financeiros se conectam aos sistemas de origem e transmitem os dados à medida que eles mudam. As equipes financeiras veem transações, saldos e métricas de desempenho em tempo real, não após o processamento em lote. A agilidade proporcionada pelo software de automação melhora a precisão e reduz a necessidade de conciliação manual.

Ao integrar dados entre o planejamento de recursos empresariais (ERP), o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e plataformas de terceiros, as organizações mantêm uma visão única e confiável de suas operações financeiras.

Dashboards personalizáveis

Os dashboards e modelos personalizáveis apresentam às equipes financeiras as métricas mais importantes para cada função.

As equipes financeiras podem personalizar as visualizações para acompanhar rapidamente os principais indicadores de desempenho (KPIs), tendências e exceções. Os usuários podem filtrar e detalhar os dados por meio de uma interface fácil de usar, sem precisar de muito conhecimento técnico. Essa flexibilidade aprimora os insights e alinha as equipes em torno de objetivos comuns.

Plataformas escaláveis

A automação de relatórios financeiros pode escalar à medida que uma empresa cresce. A plataforma lida com o aumento dos volumes de transações, novas entidades e expansão geográfica sem perda de desempenho.

As organizações podem adicionar usuários e fontes de dados enquanto mantêm a governança e o controle. Essa escalabilidade protege os investimentos de longo prazo e apoia a inovação sem exigir uma reformulação completa do sistema.

Fácil integração

As ferramentas automatizadas de geração de relatórios financeiros se integram facilmente aos sistemas existentes por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) e conectores reconstruídos. As organizações podem conectar plataformas de ERP, folhas de pagamento, suprimentos e bancárias com o mínimo de interrupção.

A integração rápida lida com os desafios e diminui o tempo de implementação, reduzindo os esforços de TI e acelerando o time to value.

Melhores práticas para implementar a automação de relatórios financeiros

Os líderes financeiros precisam se manter na vanguarda e ser proativos ao implementar as ferramentas de automação certas para sua empresa. Os elementos apresentados a seguir são exemplos de melhores práticas para orientar as organizações à medida que implementam a automação de relatórios financeiros.

  1. Defina metas claras: comece definindo o que a automação de relatórios financeiros deve entregar à organização. Identifique os relatórios prioritários, os níveis de precisão necessários e as necessidades de conformidade. Alinhe as metas com os resultados do negócio, como ciclos de fechamento mais rápidos ou previsão aprimorada. Ao definir objetivos claros, as equipes financeiras têm orientação sobre o escopo e as métricas para o sucesso.
  2. Priorize a integridade dos dados: crie uma ferramenta de automação com base em dados precisos, consistentes e governados. Padronize as definições de dados e valide as fontes para criar uma estrutura de dados sólida para o sistema automatizado. Uma sólida integridade de dados melhora a confiança nos relatórios e a prontidão para auditorias, ao mesmo tempo que permite uma tomada de decisão mais robusta em toda a organização.
  3. Inclua vários stakeholders: envolva várias funções de negócios, incluindo finanças, TI, conformidade e líderes de negócios. Cada grupo traz insights críticos sobre requisitos e dependências. Por meio da colaboração, o projeto do sistema é aprimorado e tarefas como modelagem financeira e previsão financeira não precisam ser refeitas. A colaboração melhora o design do sistema, permitindo que as organizações criem processos melhores e evitem o retrabalho em tarefas como modelagem financeira e previsão. Envolver os stakeholders também pode garantir que os relatórios automatizados atendam às necessidades operacionais e regulatórias.
  4. Concentre-se no treinamento e no aprimoramento das habilidades: forneça às equipes financeiras as habilidades para usar e gerenciar ferramentas de geração de relatórios automatizados. Essas melhores práticas são especialmente importantes à medida que a IA generativa em finanças se torna mais predominante. Ofereça treinamento baseado em funções sobre dashboards e fluxos de trabalho e envolva uma equipe gestão de mudanças quando os recursos permitirem. O aprimoramento reduz a resistência à mudança e maximiza o retorno sobre o investimento.
  5. Implementação em etapas: adote uma abordagem em fases para reduzir a complexidade e os riscos. Comece com relatórios de alto impacto e baixa complexidade. Quando houver sucesso nominal, expanda para casos de uso avançados. Esse método permite que as equipes financeiras validem os resultados e refinem os processos antes de escalar para toda a organização.
  6. Monitore o progresso: acompanhe o desempenho em relação às metas definidas durante o estágio inicial de implementação. Meça a precisão, o tempo de ciclo, a adoção do usuário e as taxas de exceção. O monitoramento contínuo ajuda as equipes de FP&A a identificar problemas precocemente e confirmar que a automação entrega os benefícios esperados.
  7. Itere e otimize: trate a automação de relatórios financeiros como um recurso em evolução que pode ser alterado e modificado a qualquer momento. Revise os processos regularmente e avalie os feedbacks com os stakeholders para fazer melhorias quando necessário. Busque continuamente oportunidades de otimização para melhorar a eficiência e agregar valor aos seus relatórios.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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