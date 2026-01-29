O que é automação de relatórios financeiros?

Com a geração automatizada de relatórios financeiros, as equipes de FP&A podem automatizar tarefas tediosas de elaboração de relatórios, além de preparar demonstrações e relatórios financeiros em tempo real. Eles também podem automatizar fluxos de trabalho, criar trilhas de auditoria automáticas e gerenciar consolidação e verificação. Esse processo libera os membros da equipe para se concentrarem em iniciativas mais estratégicas, como análises e fortalecimento de relacionamentos.

Os executivos estão percebendo o poder da IA nas finanças e começando a adotar o uso da automação por IA em todas as suas operações financeiras, como em agentes de IA para finanças e IA em FP&A.

Uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value constatou que 68% dos executivos, incluindo os diretores financeiros (CFOs), relatam que estão testando a automação com IA à medida que os assistentes digitais evoluem para agentes autônomos que apoiam as operações financeiras de autoatendimento.

Em outra análise, 37% dos executivos entrevistados esperam implementar a automação em insights preditivos e 29% em análises e relatórios financeiros.

Colocar a IA para trabalhar nas finanças está mudando a forma como as equipes de FP&A operam. A tecnologia está proporcionando grandes ganhos em precisão, facilidade de uso, eficiência e estratégia de negócios. Essa mudança sísmica está transformando o setor financeiro, deixando de ser uma função reativa para impulsionar mudanças proativas e a tomada de decisão em planejamento, orçamento e previsão.