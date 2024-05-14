O papel do CFO na era da IA generativa

Os CFOs são os administradores do capital de investimento, orquestrando um movimento com tecnologia e inovação para evoluir os negócios, acelerar fluxos de receita e gerar resultados significativos.
O ambiente de negócios atual tem os CFOs enfrentando ventos contrários para a tomada de decisão em condições abaixo das ideais, com regulamentações em rápida mudança, padrões de relatórios tediosos, requisitos de ESG e pressões inflacionárias; no entanto, a necessidade de crescimento e expansão dos lucros permanece e, à medida que os CEOs procuram formas de aumentar a produtividade, o CFO está surgindo como um novo consultor em tecnologia e inovação. Apesar dos ventos contrários, há ventos a favor nos quais podemos usar tecnologia para capacitar os CFOs a desempenhar suas funções de parceiro de negócios e impulsionar a produtividade, a redução de custos, a precisão, o controle e o valor de negócios.
Por meio de novas abordagens de gestão financeira que incorporam a IA generativa, essa tecnologia avançada pode ajudar os CFOs a tomar decisões mais informadas e baseadas em dados para as organizações, o que pode ter grandes implicações financeiras. O estudo do IBM Institute for Business Value CEO sobre a tomada de decisão na era da IA revelou que as principais prioridades dos CEOs são a modernização da tecnologia e a produtividade, enquanto os três maiores desafios são a modernização da tecnologia, a sustentabilidade e a segurança. É aí que entra o CFO, cujo papel é mais substancial do que nunca para liberar valor e para escalar e financiar a Tecnologia que eles ainda estão tentando entender completamente.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Não se espera que os CFOs sejam especialistas em tecnologia. Dito isso, eles precisam entender como medir o valor comercial criado pela IA generativa em toda a organização e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia para aumentar suas próprias habilidades e recursos. Esta nova tecnologia pode ajudar os CFOs a desempenhar o seu trabalho de forma melhor, mais rápida e mais inteligente, além de aumentar a produtividade e abrir novos fluxos de receita.
O recente relatório do IBM Institute for Business Value,CEO's Guide to Generative AI on Finance,constatou que “o sucesso depende da rapidez com que o setor financeiro consegue transformar dados em insights praticáveis”. A IA generativa não só abre as portas para outros fluxos de receita, mas também libera valor para a força de trabalho financeira. O relatório da IBM descobriu que, em média, os usuários da IA atribuem 40% das reimplantações de FTEs da função financeira à IA.
Melhorar nossas vidas cotidianas com IA generativa e criar uma versão digital de nós mesmos permite que a IA torne-se essencialmente nosso assistente. Há benefícios em ser um consumidor de IA, mas há benefícios muito maiores em ser um criador de valor. Um agente ou assistente de IA generativa pode ingestão e resumir dados estruturados e dados não estruturados de fontes internas e externas, analisá-los e gerar insights e padrões para informações financeiras que podem gerar valor para os negócios e potencialmente identificar fluxos de receita inexplorados. Isso libera uma quantidade significativa de tempo que os profissionais de finanças antes ficavam imersos em planilhas.
As organizações que já adotaram a IA ajudaram a reduzir os erros de previsão de vendas em 57%, a reduzir os saldos incobráveis em 43% e a diminuir o tempo de ciclo de fechamento mensal em 33%, de acordo com o relatório do IBM Institute for Business Value. Ao adotar essas tecnologias, os CFOs podem impulsionar eficiências e melhores experiências do usuário para stakeholders internos e externos.
A IA generativa está mudando a forma como fazemos negócios. O escritório do CFO precisa se adaptar a essas novas formas de trabalho. A combinação de uma força de trabalho humana e digital cria um novo modelo operacional, além das novas habilidades e competências exigidas para a organização financeira. Não se espera que os CFOs sejam cientistas de dados, mas espera-se que entendam como a capacitação dessa tecnologia pode gerar valor de negócios.
Embora as habilidades funcionais financeiras ainda sejam necessárias, também é necessário um novo pacote de habilidades para otimizar a adoção e o consumo de serviços digitais. Ao aumentar a força de trabalho com assistentes virtuais que liberam capacidade, os profissionais de finanças podem concentrar seu tempo em recursos de maior qualificação. Em vez de gastar uma quantidade significativa de tempo em planilhas, pode-se gastar parte de seu tempo criando ferramentas de IA que ajudem a obter insights e forneçam um melhor planejamento e forecasting.
A boa notícia: provavelmente é mais fácil ensinar um profissional de finanças como usar a tecnologia para gerar valor do que ensinar essas habilidades financeiras a um cientista de dados. A força de trabalho financeira deve ser criadora de valor e designer de experiência, aprimorando suas habilidades analíticas e técnicas para poder treinar e prompt seus assistentes, ajustando e melhorando o serviço digital. Além disso, os executivos financeiros seniores precisam ter maiores habilidades de comunicação e narrativa como parceiros de negócios para os CEOs.
A confiança é fundamental para os líderes financeiros, e os CFOs devem ser capazes de confiar nos dados necessários para tomar decisões críticas de negócios e para os relatórios financeiros e de ESG necessários. Tecnologias como a IA generativa podem despertar sentimentos de ceticismo ou desconfiança em relação à precisão dos dados, principalmente em organizações que dependem de processos manuais. Gestão de dados é crucial para garantir a falta de viés ou alucinações, estabelecer maior confiança nos dados e dar aos CFOs a garantia necessária para apoiar seus relatórios. As descobertas do relatório do IBM Institute for Business Value sugerem que a criação de estruturas de governança em toda a organização financeira pode “[...] preencher lacunas de governança e desenvolver orientações éticas que respaldarão a adoção ética da IA generativa”.
Independentemente da tarefa, as organizações que adotam a IA generativa devem saber que, com a governança certa, os CFOs e os funcionários humanos podem liberar seu tempo para adotar a inovação, em vez de serem avessos às mudanças iminentes.
É importante lembrar que muitas organizações ainda estão nos estágios iniciais de adoção e algumas hesitam em se aprofundar. Mas as pesquisas mostram que quanto mais avançada as organizações estão em sua jornada de IA, mais valor é entregue.
Se sua organização quer explorar a IA generativa, considere começar com uma tarefa trabalhosa, como identificar e mitigar erros em seus relatórios financeiros. Um bom ponto de partida é um ambiente de nuvem híbrida. Enquanto a maioria das organizações faz a mudança, a infraestrutura de nuvem pode se tornar cara; mas com a IA generativa de escala empresarial, esses custos podem ser agravados. Como aponta o relatório, oFinOps, ou gerenciamento financeiro para investimentos baseados na nuvem, “[...] deve desempenhar um papel importante nas decisões de investimento em IA generativa.”
Embora a implementação de novas tecnologias possa parecer avassaladora, a falta de uma estratégia de tecnologia ou a prevenção de sua adoção pode colocar uma organização em risco de perder sua vantagem competitiva nos negócios. Os CFOs são os parceiros de Transformação estratégica que os CEOs precisam para garantir a adoção rápida e bem-sucedida da IA generativa.
Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.