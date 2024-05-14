O papel do CFO na era da IA generativa

Os CFOs são os administradores do capital de investimento, orquestrando um movimento com tecnologia e inovação para evoluir os negócios, acelerar fluxos de receita e gerar resultados significativos.

O ambiente de negócios atual tem os CFOs enfrentando ventos contrários para a tomada de decisão em condições abaixo das ideais, com regulamentações em rápida mudança, padrões de relatórios tediosos, requisitos de ESG e pressões inflacionárias; no entanto, a necessidade de crescimento e expansão dos lucros permanece e, à medida que os CEOs procuram formas de aumentar a produtividade, o CFO está surgindo como um novo consultor em tecnologia e inovação. Apesar dos ventos contrários, há ventos a favor nos quais podemos usar tecnologia para capacitar os CFOs a desempenhar suas funções de parceiro de negócios e impulsionar a produtividade, a redução de custos, a precisão, o controle e o valor de negócios.

Por meio de novas abordagens de gestão financeira que incorporam a IA generativa, essa tecnologia avançada pode ajudar os CFOs a tomar decisões mais informadas e baseadas em dados para as organizações, o que pode ter grandes implicações financeiras. O estudo do IBM Institute for Business Value CEO sobre a tomada de decisão na era da IA revelou que as principais prioridades dos CEOs são a modernização da tecnologia e a produtividade, enquanto os três maiores desafios são a modernização da tecnologia, a sustentabilidade e a segurança. É aí que entra o CFO, cujo papel é mais substancial do que nunca para liberar valor e para escalar e financiar a Tecnologia que eles ainda estão tentando entender completamente.