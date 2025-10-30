De acordo com uma pesquisa da IBM, as organizações que implementaram efetivamente a IA em operações financeiras tiveram os seguintes benefícios:

Tempo de ciclo orçamentário 33% mais rápido

Redução de 43% nos saldos incobráveis

Custo 25% inferior por fatura paga

No entanto, para integrar a IA generativa às operações financeiras, é essencial adotar uma abordagem estratégica e bem planejada. As iniciativas de IA e IA generativa só podem ter sucesso se os dados subjacentes permitirem. As empresas geralmente realizam várias iniciativas de dados para apoiar sua estratégia de IA, desde a mineração de processos até a gestão de dados.

Depois que as iniciativas de dados certas estiverem em vigor, você vai querer construir a estrutura certa para integrar com sucesso a IA generativa às operações financeiras. Isso pode ser alcançado por meio da definição de um caso de negócio claro, articulando benefícios e riscos, garantindo o financiamento necessário e estabelecendo métricas mensuráveis para acompanhar o ROI.

Em seguida, automatize tarefas que exigem muito trabalho, identificando e direcionando as tarefas prontas para a automação da IA generativa, começando com casos de uso de mitigação de riscos e incentivando a adoção pelos funcionários alinhada com as responsabilidades reais.

Você também vai querer usar a IA generativa para ajuste fino do FinOps, implementando a estimativa de custos e frameworks, simulando dados e cenários financeiros e melhorando a precisão dos modelos financeiros, o gerenciamento de riscos e a tomada de decisão.