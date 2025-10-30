Inteligência artificial Automação de negócios Bancos Operações de negócios

Colocando a IA para trabalhar no setor financeiro: usando IA generativa para mudanças transformacionais

publicado 30 outubro 2025
atualizado 03 novembro 2025
Dois homens de terno trabalham juntos em uma mesa
Monica Proothi

Global Finance Transformation Leader

IBM Consulting

Os líderes financeiros conhecem as complexidades e os desafios que surgem ao impulsionar o crescimento dos negócios. Desde navegar pelos meandros da digitalização em toda a empresa até se adaptar às mudanças nos hábitos de consumo dos clientes, as responsabilidades de um CFO nunca foram tão multifacetadas.

Em meio a essa complexidade, reside uma oportunidade. Os CFOs podem aproveitar o poder transformador da IA generativa (IA gen) para revolucionar as operações financeiras e liberar novos níveis de eficiência, precisão e insights.

A IA generativa é uma tecnologia revolucionária que promete remodelar o setor financeiro como o conhecemos. Usando modelos de linguagem avançados e algoritmos de aprendizado de máquina, a IA generativa pode automatizar e simplificar uma ampla gama de processos financeiros, desde análise financeira e geração de relatórios até aquisição e contas a pagar.

Percebendo os benefícios surpreendentes da adoção da IA generativa nas finanças

De acordo com uma pesquisa da IBM, as organizações que implementaram efetivamente a IA em operações financeiras tiveram os seguintes benefícios:

  • Tempo de ciclo orçamentário 33% mais rápido
  • Redução de 43% nos saldos incobráveis
  • Custo 25% inferior por fatura paga

No entanto, para integrar a IA generativa às operações financeiras, é essencial adotar uma abordagem estratégica e bem planejada. As iniciativas de IA e IA generativa só podem ter sucesso se os dados subjacentes permitirem. As empresas geralmente realizam várias iniciativas de dados para apoiar sua estratégia de IA, desde a mineração de processos até a gestão de dados.

Depois que as iniciativas de dados certas estiverem em vigor, você vai querer construir a estrutura certa para integrar com sucesso a IA generativa às operações financeiras. Isso pode ser alcançado por meio da definição de um caso de negócio claro, articulando benefícios e riscos, garantindo o financiamento necessário e estabelecendo métricas mensuráveis para acompanhar o ROI.

Em seguida, automatize tarefas que exigem muito trabalho, identificando e direcionando as tarefas prontas para a automação da IA generativa, começando com casos de uso de mitigação de riscos e incentivando a adoção pelos funcionários alinhada com as responsabilidades reais.

Você também vai querer usar a IA generativa para ajuste fino do FinOps, implementando a estimativa de custos e frameworks, simulando dados e cenários financeiros e melhorando a precisão dos modelos financeiros, o gerenciamento de riscos e a tomada de decisão.

Priorizando a responsabilidade com parceiros confiáveis

À medida que os líderes financeiros navegam pelo cenário da IA generativa, é crucial priorizar práticas de IA responsáveis e éticas. A linhagem de dados, a segurança e a privacidade são preocupações fundamentais que os CFOs devem lidar com de forma proativa.

Por meio de parcerias com organizações confiáveis como a IBM, que segue os rigorosos Princípios de Confiança e Transparência e Pilares de Confiança, as equipes financeiras podem garantir que suas iniciativas de IA generativa sejam construídas sobre uma base de integridade, transparência e responsabilidade.
