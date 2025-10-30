Os líderes financeiros conhecem as complexidades e os desafios que surgem ao impulsionar o crescimento dos negócios. Desde navegar pelos meandros da digitalização em toda a empresa até se adaptar às mudanças nos hábitos de consumo dos clientes, as responsabilidades de um CFO nunca foram tão multifacetadas.
Em meio a essa complexidade, reside uma oportunidade. Os CFOs podem aproveitar o poder transformador da IA generativa (IA gen) para revolucionar as operações financeiras e liberar novos níveis de eficiência, precisão e insights.
A IA generativa é uma tecnologia revolucionária que promete remodelar o setor financeiro como o conhecemos. Usando modelos de linguagem avançados e algoritmos de aprendizado de máquina, a IA generativa pode automatizar e simplificar uma ampla gama de processos financeiros, desde análise financeira e geração de relatórios até aquisição e contas a pagar.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
De acordo com uma pesquisa da IBM, as organizações que implementaram efetivamente a IA em operações financeiras tiveram os seguintes benefícios:
No entanto, para integrar a IA generativa às operações financeiras, é essencial adotar uma abordagem estratégica e bem planejada. As iniciativas de IA e IA generativa só podem ter sucesso se os dados subjacentes permitirem. As empresas geralmente realizam várias iniciativas de dados para apoiar sua estratégia de IA, desde a mineração de processos até a gestão de dados.
Depois que as iniciativas de dados certas estiverem em vigor, você vai querer construir a estrutura certa para integrar com sucesso a IA generativa às operações financeiras. Isso pode ser alcançado por meio da definição de um caso de negócio claro, articulando benefícios e riscos, garantindo o financiamento necessário e estabelecendo métricas mensuráveis para acompanhar o ROI.
Em seguida, automatize tarefas que exigem muito trabalho, identificando e direcionando as tarefas prontas para a automação da IA generativa, começando com casos de uso de mitigação de riscos e incentivando a adoção pelos funcionários alinhada com as responsabilidades reais.
Você também vai querer usar a IA generativa para ajuste fino do FinOps, implementando a estimativa de custos e frameworks, simulando dados e cenários financeiros e melhorando a precisão dos modelos financeiros, o gerenciamento de riscos e a tomada de decisão.
À medida que os líderes financeiros navegam pelo cenário da IA generativa, é crucial priorizar práticas de IA responsáveis e éticas. A linhagem de dados, a segurança e a privacidade são preocupações fundamentais que os CFOs devem lidar com de forma proativa.
Por meio de parcerias com organizações confiáveis como a IBM, que segue os rigorosos Princípios de Confiança e Transparência e Pilares de Confiança, as equipes financeiras podem garantir que suas iniciativas de IA generativa sejam construídas sobre uma base de integridade, transparência e responsabilidade.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Ofereça um serviço de atendimento ao cliente para sua instituição financeira que favoreça a produtividade e o crescimento com o IBM watsonx assistant.
Descubra como os executivos do setor bancário estão avaliando e gerenciando os riscos que surgem com a rápida escalabilidade da IA generativa.
A IBM Financial Services Consulting ajuda os clientes a modernizar o núcleo bancário e os pagamentos e a criar bases digitais resilientes viabilizam a inovação.
O IBM Cloud for Financial Services protege os dados confidenciais e as cargas de trabalho de IA com segurança integrada e controles informados pelo setor.
O IBM Engineering Lifecycle Management acelera a entrega de produtos para viabilizar a transformação digital e a prontidão regulatória nos serviços financeiros.