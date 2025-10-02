O que é um gateway federado?

Na federação de gateway, o plano de controle central lida com gerenciamento, monitoramento e governança, mas geralmente é inacessível aos clientes. Os consumidores de APIs interagem diretamente com os gateways que compõem o sistema federado (consultando o endpoint responsável pelos serviços relevantes), mas não consultam o próprio plano de controle. O plano recebe metadados e registros somente após a ocorrência de uma chamada de API.

Embora essa abordagem possa introduzir alguma complexidade operacional, ela também promove a independência. Por exemplo, ajuda a permitir que as equipes de plataformas configurem seus próprios gateways e serviços para atender às suas necessidades específicas, escolher seus próprios protocolos e implementar lançamentos por conta própria. As arquiteturas federadas também são mais resilientes a configurações incorretas e violações de segurança, porque os erros são isolados no gateway de onde se originaram e, provavelmente, não se espalharão para outros gateways na rede.

Enquanto isso, na federação do GraphQL, os esquemas de vários serviços independentes (subgráficos) são combinados em um esquema de supergráfico unificado. Um único gateway, ou roteador, apresenta um único ponto de entrada para consultas de clientes, proporcionando uma experiência de API unificada.

O roteador divide as consultas de forma inteligente em subsolicitações menores, recuperando informações relevantes de vários subgráficos e compilando-as em uma resposta coesa para os clientes.

Imagine uma plataforma de saúde com serviços separados para:

Pacientes: gerenciamento de detalhes de pacientes, informações de contato e históricos médicos





gerenciamento de detalhes de pacientes, informações de contato e históricos médicos Compromissos: agendamento e acompanhamento de próximas consultas





agendamento e acompanhamento de próximas consultas Faturamento: manuseio de faturas e notificações de faturamento

Em vez de consultar cada um desses endpoints com uma chamada de API separada, a federação do GraphQL apresenta uma interface unificada que permite aos clientes (nesse caso, um aplicativo ou dashboard que atende médicos ou pacientes) acessar o histórico médico de um paciente, identificar sua próxima consulta e determinar seu saldo devedor com uma única chamada de API, em vez de por meio de três solicitações separadas.

A federação do GraphQL oferece uma maneira de criar uma API do GraphQL escalável em um ambiente distribuído. O framework permite o desenvolvimento e a implementação independentes de serviços e, ao mesmo tempo, fornece uma interface unificada para as consultas dos clientes. No entanto, a federação do GraphQL pode ser propensa a desafios de custo e complexidade, vulnerabilidades de segurança, congestionamentos e redundâncias.

Lançada em 2019, a federação Apollo é uma implementação da federação do GraphQL que usa diretivas especiais (como @key ou @extends) dentro da linguagem de definição de esquema do GraphQL para definir relacionamentos entre diferentes tipos em subgráficos.

Embora o Apollo seja uma solução comum, não é a única opção de federação do GraphQL disponível. Alternativas comuns incluem Hive, Mesh, Indigo e WunderGraph Cosmo, cada uma oferecendo diferentes níveis de personalização.

Embora menos de 5% das empresas tivessem sistemas de GraphQL federados em 2024, espera-se que esse número chegue a 30% até 2027, de acordo com a empresa de pesquisa Gartner. Os principais provedores de nuvem, como Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, bem como repositórios de código como o GitHub, também são compatíveis com APIs GraphQL com ferramentas integradas de observabilidade e validação.

A federação do GraphQL tem várias vantagens distintas, especialmente em sua capacidade de simplificar o acesso às APIs para clientes. As equipes podem manter um grau de independência ao implementar, gerenciar e escalar seus próprios subgráficos.

Mas, como um framework centralizado, a federação do GraphQL é mais vulnerável a falhas de segurança, problemas de congestionamento e ineficiências de desempenho. Também está presa a esquemas do GraphQL, enquanto a federação de API gateways é compatível com vários protocolos.

Ao desenvolver uma estratégia de APIs, as organizações decidem se desejam adotar um framework de API GraphQL ou usar outro estilo de arquitetura, como REST, para suas APIs.

No final das contas, as organizações podem optar por incorporar a federação do GraphQL e outros estilos de arquitetura em seus sistemas, sendo que cada um é responsável por lidar com diferentes funções. Em uma configuração comum, uma empresa usa o GraphQL internamente (com proteções rígidas para reduzir as preocupações com segurança, custo ou complexidade) e usa um estilo de arquitetura diferente, como o REST (que pode proporcionar um nível mais profundo de controle e uma adoção mais fácil) para APIs externas. Nesse cenário, um API gateway federado também pode ser usado para unificar esses estilos arquitetônicos díspares por meio do plano de controle central.