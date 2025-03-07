O que é otimização de processos?

A otimização de processos é o ato de melhorar os processos empresariais com métodos e tecnologias estruturadas – incluindo automação e IA – para remover ineficiências, aumentar a qualidade e gerar valor comercial.

A otimização de processos ajuda as organizações a aprimorar o gerenciamento de projetos e a simplificar as operações, evitar gargalos e produzir melhoria contínua em vários processos existentes. Para muitas organizações, é a base de suas iniciativas de transformação digital, pois usa tecnologias para otimizar o desempenho e automatizar processos.

A maioria das organizações modernas tem uma série de processos atuais que se beneficiariam de otimização passo a passo, incluindo operações financeiras, atendimento ao cliente e integração de funcionários. A otimização de processos é especialmente importante considerando a digitalização de muitos serviços, onde as ações ocorrem em aplicativos e sites.

A otimização de processos é um componente-chave da otimização de processos empresariais (BPO), que envolve analisar e melhorar os processos empresariais existentes. E o BPO é um componente da estratégia de gerenciamento de processos empresariais (BPM), a estratégia holística de gerenciar processos. É semelhante à melhoria de processos de negócios, pois promove maior eficiência operacional.

BPO é uma subdisciplina dentro do gerenciamento de processos empresariais (BPM), uma abordagem de gerenciamento que busca entender e controlar todos os processos empresariais repetíveis da organização para introduzir eficiência. Os profissionais de BPI usam metodologias populares de aprimoramento de processos, como DMAIC, Lean, Six Sigma e o método Kaizen.